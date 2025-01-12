Blackie Lawless: «Меня рассматривали на роль Терминатора»Блог
Фронтмен W.A.S.P. Blackie Lawless в недавнем интервью поделился историей, как чуть было не стал звездой кинематографа. И подвело только то, что Арнольд Шварценеггер оказался его сильно ниже.
«Мы тогда только-только начали записывать альбом The Crimson Idol (вышел в 1992 году — прим.авт.), — повествует Блэки, — и однажды вечером позвонил мой агент. Сказал, что со мной хотят поговорить James Cameron и Arnold Schwarzenegger. Думаю, Арнольд видел мой клип «Scream Until You Like It», в котором я немного актерствую. И они думали, что я мог бы подойти на роль T-1000 в следующем «Терминаторе». Я пообещал подумать над предложением (видел первый «Терминатор» и не то чтобы проникся), повесил трубку, поразмышлял минут тридцать… И такой, говорю сам себе: «Ты блин, чего, идиот? Нравится тебе или нет, это будет известнейший фильм. Так что надо бы попытаться — вдруг это шанс?»
Вообще, с Арнольдом я к тому моменту уже встречался на вечеринках пару раз и знал, что рост для него очень важен. (Рост Арни то ли 185, то ли 188 см, согласно разным источникам — прим.авт.) А я его сильно выше. (Рост Блэки около 195 см — прим.авт.) Так что, перезвонив директору по персоналу фильма, я об этом сказал первым делом. «Понятно, можешь не приходить».
Когда фильм уже вышел в прокат, помню, встретился где-то с Робертом Патриком, который в итоге получил эту роль. И сказал ему — что, мол, меня планировали когда-то, а он такой: «Бог ты мой, ты именно то, что им было надо!» Потому как в оригинале персонаж должен был быть этаким здоровяком, рестлерского формата, волосатым и диким. Ибо именно так в оригинале рисовал художник, работавший над сценарием и раскадровкой, и Роберт это видел».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 43
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