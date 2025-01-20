Bruce Dickinson fencing
20.01.2025

Видео: Bruce Dickinson выступает на престижном международном турнире по фехтованию во Франции

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Неугомонный Bruce Dickinson, который помимо того, что бесконечно играет двухчасовые концерты в турах IRON MAIDEN (и бесконечно же удивляет своей энергией в 66 плюс — буквально прошлой осенью в очередной раз впечатлилась шоу IM и тем, в насколько хорошей форме, как физической, так и вокальной, Брюс до сих пор), находит время и для своего давнего спортивного увлечения — профессионального фехтования.

Начинал он в подростковом возрасте — а в 80-х уже тренировался с британской олимпийской сборной. С тех пор эпизодически участвовал в различных соревнованиях — и буквально пару дней назад, в категории ветеранов, снова достал свою рапиру за честь короны во Франции на международном турнире Circuit Européen 2025.

В итоговом зачете он стал 13 из 31 участников — проиграв бой бывшему золотому олимпийскому медалисту по имени Pascal Jolyot.

Смотрите, как это выглядело.

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2 комментария

  • jurgis написал(а):

    дедуля имеет правоhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • Олаф написал(а):

    Интересно, что он выступал не под именем Брюс, а своим первым именем : Пол.

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