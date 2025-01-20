Видео: Bruce Dickinson выступает на престижном международном турнире по фехтованию во ФранцииБлог
Неугомонный Bruce Dickinson, который помимо того, что бесконечно играет двухчасовые концерты в турах IRON MAIDEN (и бесконечно же удивляет своей энергией в 66 плюс — буквально прошлой осенью в очередной раз впечатлилась шоу IM и тем, в насколько хорошей форме, как физической, так и вокальной, Брюс до сих пор), находит время и для своего давнего спортивного увлечения — профессионального фехтования.
Начинал он в подростковом возрасте — а в 80-х уже тренировался с британской олимпийской сборной. С тех пор эпизодически участвовал в различных соревнованиях — и буквально пару дней назад, в категории ветеранов, снова достал свою рапиру
за честь короны во Франции на международном турнире Circuit Européen 2025.
В итоговом зачете он стал 13 из 31 участников — проиграв бой бывшему золотому олимпийскому медалисту по имени Pascal Jolyot.
Смотрите, как это выглядело.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 226
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2 комментария
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Видео: Bruce Dickinson выступает на престижном международном турнире по фехтованию во Франции
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Комментарии
Писюн с глазами:
Что вы разнылись. Отличный альбом отличной группы. Как минимум лучше предыдущего.
Что жидкое вот это вот от Варга в пятерку вошло, скорее, несправедливо.
Про Blood Incant…
Tadevusz:
Vpnr:
А в это время его бывшие товарищи из известной группы на букву М надрываются на концертах, потому что с приходом стриминга это единственный оставшийся способ зараб…
D:
Помню альбом Omnio 97 года.Очень интересная музыка и атмосфера там была.…
Олаф:
Интересно, что он выступал не под именем Брюс, а своим первым именем : Пол.…
jurgis:
DC:
Мне с первых аккордов подумалось, «Сектор Газа» какой там Аморфис. Вообще, если я ничего …
G D:
Жартун:
сын Justis
У Мастейна профедеформация из-за катапульты Метлой такая, что отрефлексировал даже на судьбах детей.
Спасибо хоть, что Electra, а Militia.…
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
Каждому свое. Кому бизнес делать, а кому — виртуозно играть и пилить шикарные соляки в Металлике.
Лол, ты попутал что-ли, кирк? Где ты �…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Вот что ожидает, сильная премьера, ремейк “Носферату” 1922 года. Судя по трейлеру и артистам, Там Скаасгарды (у них большая семья) , Уильем Дефо…
Тварь:
Кирк Хэммет:
Каждому свое. Кому бизнес делать, а кому — виртуозно играть и пилить шикарные соляки в Металлике.…
дедуля имеет право
Интересно, что он выступал не под именем Брюс, а своим первым именем : Пол.