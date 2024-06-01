Угар и солнце, день чудесный. Фестиваль Maryland Deathfest 2024, часть вторая

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По сравнению с предыдущими годами сценическое расположение MDF переформатировали: по сути, метал занял целую улицу, окруженную барами, клубами и всяческими заведениями. А также роскошной полуразвалиной дома, идущего под снос. Из плюсов: не надо больше ходить по городу, теряя по 15 минут ценного времени между сетами; обилие еды и напитков вокруг по нормальным, не фестивальным ценам. Из минусов: локация на парковке под мостом была восхитительна.

Кстати, в тот же уикенд буквально на соседних улицах в Балтиморе проходили некий мусульманский съезд с обилием женщин в паранджах и фестиваль индусской еды с лекциями о реинкарнации. Ну и, конечно, шутинги. Ибо Балтимор — не только про мультикультурализм, но и по-прежнему номер один в США по насильственным преступлениям. В первый день мы решили во втором часу ночи пройтись пешком до отеля — буквально два километра — и, честно, было стремновато. Хотя помимо воплей типа «че пялишься, белая сука?» от толпы обдолбанных малолеток ничего не прилетело. А могло бы (вот это, например, сводка только за выходные). На четвертый же день прямо за воротами феста состоялась массовая драка негров.

Да, кстати, для тех, кто приехал на фестиваль на день раньше и, главное, успел купить билет, MDF обеспечил предварительные ласки в виде клубного шоу с хэдлайнерами MIDNIGHT, ATHEIST, SODOM и MELECHESH. Билет мы приобрести не успели, поэтому из вышеперечисленного в основные дни феста посмотрели только SODOM, игравших специальный сет Agent Orange в дыму, пламени и массовом обожании.

Что тут сказать? Дядя Том никогда не подводит!

Уважаемыми гостями фестиваля трэшевой и околотрэшевой ориентации были также ностальгические калифорнийцы FORBIDDEN, вернувшиеся в прошлом году после большого периода бездействия; канадский SACRIFICE, студийно неактивный тоже черт знает сколько тысячелетий; AURA NOIR. Все это, в принципе, вообще не мое, так что просто оставлю фотокарточку и маленькое видео.

Из того, что также прошло без восторга. BLOODBATH, одни из знаковых хэдов феста; звездная группа, которая безупречно играет заурядную музыку. Доводилось их видеть ранее, и этот раз мнения не поменял: если, скажем, играть PARADISE LOST могут только PARADISE LOST, то строгать материал формата BLOODBATH — в общем-то, кто угодно.

MORTUARY DRAPE — просто скучно; по какой-то причине эта внезапно воскресшая группа завершала весь фестиваль (не на главных сценах, конечно), и финальное ощущение несколько смазала. В четвертый день играло множество крутых групп, чтобы… празднично завершить шоу с BLOODBATH и MORTUARY DRAPE. Ну, такое.

Хорошо, между ними затесался мрачный штормовой сатана от ARCHGOAT, закоптивший клуб вязким ритуальным чадом и жаром, так что даже я, признаться, не удержалась и отправилась в слэм, словив на ускорениях пару туш по 150 кг. Никогда так не делайте! (Делайте.)

Из блэкушников также мощно, сильно, убедительно, злобно, сурово и красиво отыграли MORK.

Ну и… безусловно, старина ABBATH! Какие бы демоны периодически ни одолевали одного из харизматичнейших рок-фронтменов Норвегии, в этот раз он их разом сожрал всех одолел, оседлал, прищучил вожжами — и в кожаных доспехах (на 30-градусной, между прочим, жаре), в непроницаемых клубах дыма, высоченный, суровый, собранный и беспощадный, отыграл оглушительный сет, вполовину состоящий из «имморталовской» классики. Какой-то парень из Колумбии рядом, честно, едва не рыдал от счастья — фанат, говорит, по IMMORTAL’у, чуть ли не с детства.

Никаких ухмылок или крабовых танцев — только Хладные Королевства, ненависть и дымный дым.

Ожидаемо шикарно — PRIMORDIAL: вообще, одна из моих любимых групп, как в записи, так и вживую. Очень хорошо, вдохновляюще, атмосферно, пронзительно и одновременно маскулинно-эпично. Жаль только, мало.

С дэзовыми группами сложнее: на ежедневной основе их было столько, что к вечеру начинал забывать, что слушал с утра. Не особо запомнились: VOMITORY (крайне вялые дядьки), MONSTROSITY (бодро, но без изюминки), AVULSED (энергичнейшее интенсивнейшее шоу, но слишком однообразный материал).

Рубрика «нестареющая классика»: BROKEN HOPE. Пускай из отцов там давно только Jeremy Wagner, ни в каких дополнительных представлениях и предисловиях BH не нуждаются. Много песен 90-х, огненная подача, слэм и непрестанный движ в течение целого часа!

Убедительные брутал-сеты отыграли SEVERE TORTURE, SKINLESS, понравился примитивный, но очень качевый дэзняк CENOTAPH. Девушки из STABBING показали, что молодожь тоже может!..

Очень понравились — и даже захотелось наконец ознакомиться с прошлогодним лонгплеем Rituals — брутал-технари INTERNAL SUFFERING.

В рубрике «дичь года» — кровавый, очумелый, в лучших грайндовых традициях расколбас от HAEMORRHAGE.

Хорошо вкатила зеленая вязкая дичь, распыленная на танцпол SOILENT GREEN (кто бы мог подумать, что они еще живы?): ядреная кроссжанровая луизианская дурь с социальным подтекстом и фронтменом Louis Benjamin Falgoust II, параллельно рулящим GOATWHORE.

…а также не известная мне ранее группа WEEKEND NACHOS, представившая этакую приcладжованную версию NAPALM DEATH.

Ну и последнее. В отличие от катка BRODEQUIN, о котором писала в первой части и к всеобъемлющей сокрушительности которого я просто не была готова, к GORGUTS за долгие годы (в том числе проведенные в ожидании свежих релизов), кажется, можно было приглядеться как следует. Но… опять нет! Как нельзя приготовиться к отсутствию воздуха в черной пучине, объять разумом космическую пустоту, понять пути Luc Lemay (на фото и на сцене он, кстати, выглядит как совсем дед, а ведь чуть за 50) и посчитать песчинки Расцвеченной Дюны. Вживую все это, знаете, за гранью реальности, стоит только ступить в зыбкий гул авангардного плющащего технарства, поддаться, заслушаться, замереть, все!.. Ты пропал. GORGUTS — это просто за гранью.

Что еще скажешь? Конечно, увидеть, услышать получилось не все: как всегда на фестивалях, приходится выбирать, — однако услышанного и увиденного с лихвой хватит, чтобы перебирать в памяти и, конечно, ждать следующего MDF. Состав там уже огонь. Приезжайте, кто может!..

Еще немного фоточек с телефона.

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