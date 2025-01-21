Nachtblut band
21.01.2025

Клип января: NACHTBLUT «Stirb langsam» об опасностях пьянства

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В рубрике «Чего только не увидишь по пьяни», с красочным и где-то даже социально-озабоченным клипом «Stirb langsam» пришла к нам сегодня немецкая дарк-метал/готик/мелодикблэк/ещечтоугодно группа NACHTBLUT, анонсировавшая седьмой лонгплей Todschick («Дохлая сучка») на конец февраля. Вероятно, о той леди из видео, чья история закончилась с чертями в аду.

«Это самая интеллектуальная застольная песня, которую мир когда-либо слушал, — хвастаются музыканты, — ее поэтические образы восходят к Гете и Лессингу — ну и, как всегда у NACHTBLUT, все здесь не так, как кажется на первый взгляд. И за разгульной пьяной мелодией видится бритвенно-четкий посыл».

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