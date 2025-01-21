Клип января: NACHTBLUT «Stirb langsam» об опасностях пьянстваБлог
В рубрике «Чего только не увидишь по пьяни», с красочным и где-то даже социально-озабоченным клипом «Stirb langsam» пришла к нам сегодня немецкая дарк-метал/готик/мелодикблэк/ещечтоугодно группа NACHTBLUT, анонсировавшая седьмой лонгплей Todschick («Дохлая сучка») на конец февраля. Вероятно, о той леди из видео, чья история закончилась с чертями в аду.
«Это самая интеллектуальная застольная песня, которую мир когда-либо слушал, — хвастаются музыканты, — ее поэтические образы восходят к Гете и Лессингу — ну и, как всегда у NACHTBLUT, все здесь не так, как кажется на первый взгляд. И за разгульной пьяной мелодией видится бритвенно-четкий посыл».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 37
Читайте также:
- Расхитители черепов: смотрим замогильно атмосферный клип GRIMA «Skull Gatherers»
- Ностальгическая сказочная готика в новом клипе LACRIMOSA «Avalon»
- Ню-Индия. Смотрим новый клип BLOODYWOOD
- Хоррор сезона: ICE NINE KILLS показали видео на «A Work Of Art» — официальную тему фильма «Terrifier 3»
- Видео недели: LIMP BIZKIT «Turn It Up, Bitch». Осторожно: это чудовищно!
- POWERWOLF, Веревульф и страдающее Средневековье. Премьера нового клипа!
- Такая вот валентинка. Смотрим новый клип блэкушников PROFANATICA «Take Up The Cross»
- Кое-что ужасненькое: новый клип COMBICHRIST «Planet Doom»
- Дэз-метал угар января: смотрим видео VITRIOL «He Will Fight Savagely»
- Гипнотический блэк с обнаженкой и яйцами: новое видео MERRIMACK «Sulphurean Synods»
Обновления
-
Клип января: NACHTBLUT «Stirb langsam» об опасностях пьянства
-
Видео: Bruce Dickinson выступает на престижном международном турнире по фехтованию во Франции
-
«Дом Мастейна» приглашает на вино и слонов в Таиланде
-
Лучшим альбомом второго полугодия 2024 становится…
-
SIX FEET UNDER, кажется, пора уходить со сцены
-
SOUNDGARDEN выступили с женщиной на вокале и спровоцировали глобальный срач
-
Blackie Lawless: «Меня рассматривали на роль Терминатора»
-
Свадьба сезона: участники CRADLE OF FILTH поженились в Аризоне
-
Стоит послушать. ANCIIENTS «Beyond The Reach Of The Sun»
-
UDO перезаписал «Balls To The Wall» с другими вокалистами
Комментарии
Писюн с глазами:
Что вы разнылись. Отличный альбом отличной группы. Как минимум лучше предыдущего.
Что жидкое вот это вот от Варга в пятерку вошло, скорее, несправедливо.
Про Blood Incant…
Tadevusz:
Vpnr:
А в это время его бывшие товарищи из известной группы на букву М надрываются на концертах, потому что с приходом стриминга это единственный оставшийся способ зараб…
D:
Помню альбом Omnio 97 года.Очень интересная музыка и атмосфера там была.…
Олаф:
Интересно, что он выступал не под именем Брюс, а своим первым именем : Пол.…
jurgis:
DC:
Мне с первых аккордов подумалось, «Сектор Газа» какой там Аморфис. Вообще, если я ничего …
G D:
Жартун:
сын Justis
У Мастейна профедеформация из-за катапульты Метлой такая, что отрефлексировал даже на судьбах детей.
Спасибо хоть, что Electra, а Militia.…
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
Каждому свое. Кому бизнес делать, а кому — виртуозно играть и пилить шикарные соляки в Металлике.
Лол, ты попутал что-ли, кирк? Где ты �…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Вот что ожидает, сильная премьера, ремейк “Носферату” 1922 года. Судя по трейлеру и артистам, Там Скаасгарды (у них большая семья) , Уильем Дефо…
Тварь:
Кирк Хэммет:
Каждому свое. Кому бизнес делать, а кому — виртуозно играть и пилить шикарные соляки в Металлике.…
Добавить комментарий