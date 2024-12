Репортаж: I AM MORBID, SUFFOCATION, UADA, MORTIFERUM, FULCI, KNOLL во Флориде

Я уже рассказывала, как из главного зимнего метал-тура США Devastation On The Nation внезапно вывалились MORBID ANGEL и вместо них немедленно вписались I AM MORBID. Никаких существенных обновлений о Azagthoth’а и компании с тех пор не поступало — ну и честно, не совсем понятен статус MA. Будет ли, например, еще какая-то новая музыка?..

Тур успешно прокатился по стране; мы захватили его самый финал в городе Форт-Лодердейл, куда зимние туристы вовсю приезжают отмечать рождество, НГ и греть жопки. Шоу проходило в небольшом клубе Culture Room, рассчитанном вроде как на 650 человек. По ощущению, к финалу первый этаж забился до 800, и слэм напоминал хаотические перемещения сардин в жестяной банке.

Поначалу металхеды тусили и толкались в печали: терминалы Культурной Комнаты дали временный сбой, и купить алкоголь можно было только за нал. Звучало как издевательство: Флорида, суббота, митол, где же легкость и радость???

Первой выступала странная группа KNOLL из Теннесси, выключившая на сцене свет и притащившая какие-то уличные фонари. Свой стиль мужики позиционируют как funeral grind и изображают что-то макабрически экспериментальное, с нойзом, дэз-металом и чем угодно еще, вокалист отчаянно вопит и извивается, но…

Как можно доверить фьюнерал и тем более грайнд этому розовощекому усатому флегматичному парню?

Если серьезно, то разобраться в авангардной экстрим-мешанине и настроиться на улицы неразбитых фонарей я просто не успела: к тому времени, как мы протиснулись в зал, ребятам оставалась буквально пара треков. Надо будет посмотреть их где-то еще.

FULCI прибыли из Италии. Играют с 2013 года и, как шепчет вывеска, уважают хоррор и расчлененку. В этом году дядьки реализовали пятый полноформатник Duck Face Killings, и уже по названиям песен типа «Fucked With A Broken Bottle» или «Stabbed, Gutted and Loved» можно без труда сообразить, что «каннибалов» они уважают не менее преданно.

Куски саундреков из фильмов ужасов, техничный, вязкий брутал, увесистый, кровавый (визуал на фоне добавлял красок) и, при всей заезженности жанра, не лишенный оригинальных фишек. Очень хорошо! Фанатам нажористого дэзняка на заметку.

Понравились и MORTIFERUM. Относительно молодая группа из штата Вашингтон, сходу обрушившая за головы зрителей самосвал многотонных риффов — гробовые доски безнадеги, корявой злобной тревоги с петлей и булыжником вокруг бледной шеи. Суровый трушный дэз-дум, в коем дума и дэа количество примерно на равных, с похоронной беспросвено-безжалостной атмосферой и завораживающими гитарами.

На сегодняшний день в дискографии коллектива два полноформатных альбома — и последний из них, Preserved In Torment 2021 года, уже поставлен в домашний треклист.

UADA — как их многие не совсем справедливо обозначают, «американская MGLA» — привнесла в вечеринку туманов и блэка, разогнав в зале слэм, приунывший и прибитый дэз-думом.

За последних несколько лет в группе наполовину сменился состав — и вообще, даже немного удивительно, что вокалист-гитарист Jake Superchi умудрятся поддерживать концертную и студийную активность своей банды в постоянной ротации кадров. Впрочем, со стороны оно незаметно (мешочки и мешочки) — ну а музыкально Джейк направляет коллектив так, как видит и хочет. Окутанная гитарными запилами, истошная, интенсивная, многослойная, нынешняя UADA, конечно, сильно отличается от периода Devoid Of Light c Cult Of A Dying Sun. Смотрится на сцене отлично.

Под SUFFOCATION зал ожидаемо озверел — ко всему прочему, наконец заработали терминалы, и амброзии потоками хлынули в иссохшие чрева. SUFFOCATION никогда не подводят — вне зависимости, кто сейчас на вокале (я их вживую успела посмотреть с тремя вокалистами; энергичный фактурный Ricky Myers — хороший выбор в отсутствие Фрэнка).

Разнообразия ради, в сетлист этого года группа включила пару песен из Hymns From The Apocrypha; в остальном рубила классику: «Effigy Of The Forgotten», «Pierced From Within», «Catatonia» и т.п. В финале, на главных своих концертных боевиках, «Liege Of Inveracity» и «Infecting The Crypts», музыканты позвали на сцену фанатов из зала, устроив свальный грех слэм прямо на сцене.

В остальном — без сюрпризов, солидно, ожидаемо, по-отцовски. Terrance Hobbs за последние лет 20 визуально не поменялся примерно никак.

I AM MORBID поначалу зал немножечко охладили: манерный, неторопливый, выходящий на сцену важной повадкой старой рок-звезды David Vincent выглядел немного уставшим.

«Приготовьтесь, что вам снесет башню: I AM MORBID исполняют незабываемый сет, состоящий из материала периода Vincent & Sandoval, включая ваши любимые треки из Altars Of Madness, Blessed Are The Sick, Covenant и Domination«, — обещал обновленный пресс-релиз феста, и не наврал. Классику усталостью не испортишь. Классику, в которой есть одновременно и Винсент, и Пит.

Начав с «Immortal Rites», за час с небольшим дьявольская машина времени откатила десятки лет вспять: «Rapture», «Where The Slime Live», «Maze Of Torment», «Pain Divine» и прочее-прочее, давнее, не забытое, знакомое до дрожи в печенках. Звучал даже «God Of Emptiness», под который Дэвид низкоутробно подвывал, как старый гот-рокер.

В качестве привета Сандовалу, помимо «морбидовских» каверов, оттарабанили «Dead Shall Rise» TERRORIZER, после чего музыканты на сцене долго и торжественно хлопали барабанщику. Сам он повышенное внимание едва ли приветствовал — и скромно сидел, укрыв голову черным полотенцем.

Третьей звездой текущего состава I AM MORBID стал гитарист Bill Hudson, также играющий в DORO и NORTHTALE, несколько раз появлявшийся в одиночку с ослепительными длинными соло. И все бы прекрасно, но… зачем, чего ради он выходит на сцену с обнаженным торсом???

Бразильскому парню чуть за сорок, и в какой-то момент своей гитарной карьеры он был довольно толстым. Затем резко — то ли под оземпиками, то ли сам — похудел, пошел в зал, подкачался. Но, как и у многих толстых людей, осталась лишняя кожа — а шрам на животе явно рассказывал историю ее хирургического удаления.

В результате вспышки софитов, высвечивающие это вот все, отвлекали от музыки: казалось, видишь персонажа фильма «Люди в черном» — помните, был такой в чужой коже?

В целом же — чудный момент ностальжи, и даже не жаль, что MORBID ANGEL заранее отвалился. Трибют-акт или нет, I AM MORBID выступают все-таки лучше.

