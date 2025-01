SIX FEET UNDER, кажется, пора уходить со сцены

Из новостей от Chris Barnes из SIX FEET UNDER: старина ушел в ЗОЖ, перестал курить и не пьет, исхудал; группа, записавшая в прошлом году приличный, в общем-то, альбом Killing For Revenge, снова ездит с концертами. Но есть нюанс…

Текущий американский тур с NILE, PSYCROPTIC и EMBRYONIC AUTOPSY начался 7 января, и, готовясь к нему, Крис несколько месяцев репетировал, отдыхал, берег голос. Всего в турне 42 даты — из которых у нас сегодня был девятый по счету концерт. И на SFU — которые, на удивление, играли не последними, а перед NILE — было больно смотреть.

Барнса к сцене буквально подвели, помощники помогли снять верхнюю одежду, потом он несколько минут топтался, вообще не понимая, где сцена. Потом все-таки вышел, музыканты начали играть — ну и, держась за стойку, натужно и очень старательно выдавливая из себя звуки, провел дед концерт. В какой-то момент, объясняя свою вялость, Барнс сказал, что простудился и уже несколько дней чувствует себя очень плохо — однако, глядя на записи недавних прошлых шоу, кажется, что болеет он примерно всегда.

Очень жаль. Крутой был фронтмен. Однако иногда надо просто признать, что хватит.

(Парочка видео с сегодняшнего.)

