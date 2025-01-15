sixfeetunder
15.01.2025

SIX FEET UNDER, кажется, пора уходить со сцены

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Из новостей от Chris Barnes из SIX FEET UNDER: старина ушел в ЗОЖ, перестал курить и не пьет, исхудал; группа, записавшая в прошлом году приличный, в общем-то, альбом Killing For Revenge, снова ездит с концертами. Но есть нюанс…

Текущий американский тур с NILE, PSYCROPTIC и EMBRYONIC AUTOPSY начался 7 января, и, готовясь к нему, Крис несколько месяцев репетировал, отдыхал, берег голос. Всего в турне 42 даты — из которых у нас сегодня был девятый по счету концерт. И на SFU — которые, на удивление, играли не последними, а перед NILE — было больно смотреть.

Барнса к сцене буквально подвели, помощники помогли снять верхнюю одежду, потом он несколько минут топтался, вообще не понимая, где сцена. Потом все-таки вышел, музыканты начали играть — ну и, держась за стойку, натужно и очень старательно выдавливая из себя звуки, провел дед концерт. В какой-то момент, объясняя свою вялость, Барнс сказал, что простудился и уже несколько дней чувствует себя очень плохо — однако, глядя на записи недавних прошлых шоу, кажется, что болеет он примерно всегда.

Очень жаль. Крутой был фронтмен. Однако иногда надо просто признать, что хватит.

(Парочка видео с сегодняшнего.)

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7 комментариев

  • jurgai написал(а):

    харош деда мучить — он заслужил ухода на пенсиюhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Merzbow написал(а):

    Посмотрел конц в Орландо. Очень задушевно и круто. Крис тут похож на белого Джорджа Клинтона из Функаделик)
    Но, пусть лучше так выступать, чем как Трей)

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Не, так а чего его из каннибалов-то выперли?

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  • Metaller555 написал(а):

    True дед метал :)

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  • Виктор написал(а):

    как будто бы был такой момент в истории, когда Six Feet Under не пора было уходить со сцены :)

    им надо было и не создаваться вообще — такой вариант был бы самым оптимальным

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  • Дружище Христос написал(а):

    Виктор написал(а):
    как будто бы был такой момент в истории, когда Six Feet Under не пора было уходить со сцены :)

    им надо было и не создаваться вообще — такой вариант был бы самым оптимальным
    Ноет и ноет. Уважаемый, тебе вообще метал-то нравится? Посоветуй, кого же послушать, чтоб не говно, а? Ну кроме пантеры.
    Олсоу, «самый оптимальный» — это тавтология.

    >>>
  • Виктор написал(а):

    Дружище Христос написал(а):
    Уважаемый, тебе вообще метал-то нравится? Посоветуй, кого же послушать, чтоб не говно, а? Ну кроме пантеры.


    Evergrey
    Katatonia
    Nightwish
    Slipknot
    Anathema
    Opeth
    Draconian
    Dark Tranquillity
    Children of Bodom
    да даже Cradle of Filth можно послушать вполне
    и т.д. и т.д.

    даже Charon можно вспомнить, если что-то попопсовее

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