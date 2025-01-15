SIX FEET UNDER, кажется, пора уходить со сцены

SIX FEET UNDER, кажется, пора уходить со сценыБлог
Из новостей от Chris Barnes из SIX FEET UNDER: старина ушел в ЗОЖ, перестал курить и не пьет, исхудал; группа, записавшая в прошлом году приличный, в общем-то, альбом Killing For Revenge, снова ездит с концертами. Но есть нюанс…
Текущий американский тур с NILE, PSYCROPTIC и EMBRYONIC AUTOPSY начался 7 января, и, готовясь к нему, Крис несколько месяцев репетировал, отдыхал, берег голос. Всего в турне 42 даты — из которых у нас сегодня был девятый по счету концерт. И на SFU — которые, на удивление, играли не последними, а перед NILE — было больно смотреть.
Барнса к сцене буквально подвели, помощники помогли снять верхнюю одежду, потом он несколько минут топтался, вообще не понимая, где сцена. Потом все-таки вышел, музыканты начали играть — ну и, держась за стойку, натужно и очень старательно выдавливая из себя звуки, провел дед концерт. В какой-то момент, объясняя свою вялость, Барнс сказал, что простудился и уже несколько дней чувствует себя очень плохо — однако, глядя на записи недавних прошлых шоу, кажется, что болеет он примерно всегда.
Очень жаль. Крутой был фронтмен. Однако иногда надо просто признать, что хватит.
(Парочка видео с сегодняшнего.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 270
Читайте также:
- Jack Owen: «Новообретенная трезвость Сhris Barnes помогла при записи нового SIX FEET UNDER»
- SIX FEET UNDER вернулись, чтобы отомстить
- Ожидание и реальность: новинка SIX FEET UNDER «Amputator»
- Тизер нового альбома SIX FEET UNDER. На гитарах в команде Jack Owen!
- Chris Barnes: «Женщина прислала мне видеоколлаж, где она голышом исполняет танец живота под песни SIX FEET UNDER»
- Крис Барнс и SIX FEET UNDER в Москве: обещано «самое долгое выступление в истории дэз-метала»
- SIX FEET UNDER выпускают «Torment». «Мы записали охренительно безумную музыку»
- SIX FEET UNDER взялись за кавера IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST
- Худший дебют начала года: проект Криса Барнса IHATE
- SIX FEET UNDER, Chris Barnes: «Каннабис Земле подарили Высшие Силы»
7 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
SIX FEET UNDER, кажется, пора уходить со сцены
-
SOUNDGARDEN выступили с женщиной на вокале и спровоцировали глобальный срач
-
Blackie Lawless: «Меня рассматривали на роль Терминатора»
-
Свадьба сезона: участники CRADLE OF FILTH поженились в Аризоне
-
Стоит послушать. ANCIIENTS «Beyond The Reach Of The Sun»
-
UDO перезаписал «Balls To The Wall» с другими вокалистами
-
Christofer Johnsson, THERION: «Я не вижу нас играющими на Wacken, Sweden Rock, Hellfest или подобных мероприятиях – это в прошлом»
-
ANATHEMA’манам: вышел дебютный альбом WEATHER SYSTEMS
-
Jeff Loomis и Van Williams объявили конкурс на должность вокалиста и басиста NEVERMORE
-
Голосуем! Лучшие альбомы второго полугодия 2024
Комментарии
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
Уважаемый, тебе вообще метал-то нравится? Посоветуй, кого же послушать, чтоб не говно, а? Ну кроме пантеры.
Evergrey
Katatonia
Nightwish
Slipkn…
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
как будто бы был такой момент в истории, когда Six Feet Under не пора было уходить со сцены :)
им надо было и не создаваться вообще — такой вариант …
Виктор:
как будто бы был такой момент в истории, когда Six Feet Under не пора было уходить со сцены :)
им надо было и не создаваться вообще — такой вариант был бы самым оптимальным…
Metaller555:
Писюн с глазами:
Merzbow:
Посмотрел конц в Орландо. Очень задушевно и круто. Крис тут похож на белого Джорджа Клинтона из Функаделик)
Но, пусть лучше так выступать, чем как Трей)…
jurgai:
Anastasiya:
Голосование закрыто, и лучшим альбомом второй половины 2024 признаем Dark Tranquillity «Endtime Signals»!…
skorpya:
Виктор:
Serg:
Antonarchus:
Виктор написал(а):
То есть вместо самого пугающего злодея в истории кино мог бы быть… Блэки Лаулесс. Капец, это просто шок
…
УбийцаАлексеев:
Алексей написал(а):
Зачем вообще обсуждать эту группу? Black Hole Sun???? Собственно и всё….
Зачем тебя родила мама? Чтобы ты писал в комментарии хуйню? Собственно и…
харош деда мучить — он заслужил ухода на пенсию
Посмотрел конц в Орландо. Очень задушевно и круто. Крис тут похож на белого Джорджа Клинтона из Функаделик)
Но, пусть лучше так выступать, чем как Трей)
Не, так а чего его из каннибалов-то выперли?
True дед метал :)
как будто бы был такой момент в истории, когда Six Feet Under не пора было уходить со сцены :)
им надо было и не создаваться вообще — такой вариант был бы самым оптимальным
Виктор написал(а):
как будто бы был такой момент в истории, когда Six Feet Under не пора было уходить со сцены :)
им надо было и не создаваться вообще — такой вариант был бы самым оптимальным
Ноет и ноет. Уважаемый, тебе вообще метал-то нравится? Посоветуй, кого же послушать, чтоб не говно, а? Ну кроме пантеры.
Олсоу, «самый оптимальный» — это тавтология.
Дружище Христос написал(а):
Уважаемый, тебе вообще метал-то нравится? Посоветуй, кого же послушать, чтоб не говно, а? Ну кроме пантеры.
Evergrey
Katatonia
Nightwish
Slipknot
Anathema
Opeth
Draconian
Dark Tranquillity
Children of Bodom
да даже Cradle of Filth можно послушать вполне
и т.д. и т.д.
даже Charon можно вспомнить, если что-то попопсовее