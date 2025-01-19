«Дом Мастейна» приглашает на вино и слонов в Таиланде

«Дом Мастейна» приглашает на вино и слонов в ТаиландеБлог
Знали вы или нет, но у рыжего Дэйва есть своя винная компания House Of Mustaine. Сама она базируется в Нашвилле, штат Теннесси, и владеет виноградниками в Калифорнии и Италии. Президентом кампании является жена музыканта Pamela Mustaine, в роли сомелье на дегустациях выступает дочка Electra (она же вице-президент), а бизнес-стратегию разрабатывает сын Justis.
И вот частью этой стратегии являются вип-экскурсии, которые Дом Мастейна предлагает тем, кто оформит членство и доставку вин. (На ассортимент и цены можно посмотреть тут — самые дорогие в коллекции «Peace Sells» (за $67.00) и «Holy Wars» ($65.00).
Самое простенькое предложение — ужин в местном итальянском ресторане с пятью блюдами и винной дегустацией (под руководством Электры) — $225 на человека. Самые неожиданные (казалось бы, при чем тут вообще Мастейн и вино) — трип на 6 дней в Бангкок, с катанием на слонах и речными круизами — $4000 на человека; а также сафари-трип по пустыням Марокко на верблюдах с 1 по 8 мая — $5500 на человека.
Для самых богатеньких есть приватный люкс-тур на яхте по югу Франции (7-15 июня, $10,145 на человека) и возможность пожить на ранчо в Аргентине, покататься на лошадках и посмотреть, как там и что. Слушать MEGADETH при этом не обязательно. Заказывать их вино — непременно.
Такой вот бизнес у Дейва и семейства на старости лет: вино и люкс-туры. Пожелаем удачи?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 106
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Юрий:
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Другой Александр:
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Zan:
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