Репортаж: фестиваль Louder Then Life 2024, или Helene hates us all!

После ковида количество крупных фестивалей в США несколько сократилось — однако, естественным образом избавившись от наименее прибыльных, мощнейшее агентство DWP сконцентрировалось на девяти, из которых шесть поставляют рок и метал-имена первого эшелона. В 2021-м мы ездили в Кентукки на Louder Then Life, где, помимо прочего, два вечера играла METALLICA (репортаж тут) и вообще все, касаемое организации — кроме ценника, — было великолепно; в этом, услышав про реюнион SLAYER, опыт было решено повторить. Изначальный состав на картинке ниже — в нем заранее поменялось пару групп (в том числе, например, ушли в закат на неопределенную паузу VEIL OF MAYA), но серьезных засад не ожидалось. Если бы не…

Да, если бы не ураган. К середине сентября в новостях стали появляться обеспокоенные посты — мол, в Мексиканском заливе формируется что-то очень нехорошее, и, кажется, Флориде стоит приготовиться к неприятностям.

За пару дней до поездки на фест нехорошее вполне конкретно преобразовалось в угрожающий сперматозоид по имени Helene, который, разрастаясь до урагана 4 категории (а это очень много; сейчас, по факту произошедшего и размаху, уже известно, что он стал мощнее злополучной и интернационально известной Катрины), грозил не только Флориде, но собирался затронуть кучу других штатов, в том числе и Кентукки. Штат, в котором конец сентября традиционно — сухой прекрасный солнечный период с комфортными температурами типа +26.

Так, готовясь к восьмичасовому трипу, мы едва не ежеминутно обновляли погодные сайты (города западного побережья Флориды уже начинали эвакуировать и обещали трындец давно не виданных масштабов), надеясь таки, что как-то там повезет. Не повезло. Даже при том, что до Луисвилла дошли лишь ошметки стихии.

К середине первого фестивального дня наконец заселились в бомж-мотель (не бомж-мотели на 4 дня предлагали цены от $1500 на человека) и… вот же оно! Звук, нарастающий, заполняющий пространство с каждым шагом, пробирал до мурашек: ты дома!

Короткая очередь на входе, проверка сумок — и 190000 человек, раскиданных по огромному пространству выставочного центра рядом с аэропортом (забавно было наблюдать взлетающие самолеты прямо над сценами), начинающие жевать, танцевать, выпивать, слушать, краудсерфить, валяться, фриковать, перемещаться между четырьмя сценами и палатками с мерчем, такие родные, веселые, все еще чистые, предстают во всей своей восхитительности.

Лучшим выступлением вечера (да и вообще в числе топовых всего феста) назову, без сомнений, THE OFFSPRING. Случилось невероятное: незаметно отмотав, отмахнув три десятка лет назад, Dexter и Noodles как будто только что, в минутном порыве вдохновения записали хиты, с хулигански-мальчишеским задором и блеском раскатав зал, стартовав с «Come Out And Play» и заново изобретя, доводя фанатов до исступления, «Why Don’t You Get a Job?», «Pretty Fly (for a White Guy)», «Self Esteem» и вот это вот все. Похудевший бодрый Декстер пел идеально — да и выглядел, в свои почти шестьдесят, лет примерно на 35. Час суперностальгии, танцев, воплей и слэма. Было незабываемо!

В принципе, было интересен сет от проекта Marky Ramone, который, похоронив остальных всех, пока еще жив и играет классику RAMONES.

FIVE FINGER DEATH PUNCH так старались, так выкладывались, что вокалист на последней песне даже сломал ребро и теперь вынужден отменять последующие концерты. Но оно того стоило — и было (при всем моем скептическом отношении) душевно и энергично. Ну и поет он здорово, этого не отнять. (Плюс параллельно с FFPD играли SUM 41, и это лютейший шлак, так что FFDP по сравнению с ними выглядели красавчиками.)

А вот SLIPKNOT впервые в жизни вообще не зашел. Хотя началось все мощно и емко, с «(sic)», «Eyeless» и «Wait And Bleed», довольно быстро стало понятно, что играть маскированные черти задумали чисто фанатский спецсет: первый альбом Slipknot 1999 года. Ну а я не фанат.

А затем начались неприятности.

Ошеломительно пройдясь по южным штатам, Елена ночью добралась до Луисвилла, и пятница, на которую планировалось множество громких коллективов, включая LORNA SHORE, ANTHRAX, LINDEMANN, EVANESCENCE, WHITECHAPEL, IN THIS MOMENT, сольник Tom Morello, а также тот самый SLAYER, ради которого приехала минимум треть публики, началась с ливней, порывистого ветра и сообщения организаторов, мол, открытие дверей откладывается, ждем новостей от метеорологов, и вообще тем держитесь, особенно в кемпинге.

Время шло, погода не улучшалась, публика в интернете начинала паниковать, кемпинг погружался в слизь… и часа в четыре вечера пришло осторожное сообщение, мол, мы очень будем стараться открыть двери в семь. То есть хэдлайнеры ждут. Ждем и верим.

Кемпинг развлекался как-то так.

Пришло шесть часов. Семь. А потом, когда большинство уже ехало на парковки/вызывало такси, срочное сообщение: шторм развернулся назад, всем в укрытия. За чем последовало уже неизбежное.

В соцсетях вой поднялся невообразимый. Народ орал: SLAYER, SLAYER, как же SLAYER, перенесите SLAYER на другой день, как же так, верните деньги, зачем вообще жить, зачем это все, ааааа!!!!…

Больше всего почему-то досталось хэдлайнеру дня третьего: группе MOTLEY CRUE, которая и ранее смотрелась несколько инородно, а теперь стала максимально ненужной. «Отмените это говно, кому нужно стариковское говно, дайте вместо них SLAYER, аааа!!!!….»

Драматический сетевой накал достиг масштабов стихии имени Елены (что можно понять: некоторые семьи, купившие, например, VIP-билеты, платили за фест по две-три тысячи, и отмену важнейшего дня восприняли как личное оскорбление); организаторы лишь написали, что купившие билеты только на пятницу, смогут использовать их в любой другой день, субботу или воскресенье. О переносах речи не шло.

Отчаявшаяся публика разъехалась по кабакам и локальным клубам; некоторые заведения из жалости давали скидки обладателям фестивальных билетов. Погода не улучшалась. Дождь лил уже сутки.

К ночи ныть по поводу отмены фестивального дня, впрочем, расхотелось. Начали поступать фотографии и видео из родной Северной Каролины, западную, горную часть которой частично смыло потопами. Напора воды не выдержали плотины; с гор понеслись грязевые оползни. Грязью и водой покрыло дороги и улицы городов; некоторые населенные пункты были полностью уничтожены — и, если честно, до сих пор непонятен ни масштаб разрушений, ни количество погибших. Отдельные регионы затоплены по сей день; нет ни связи, ни электричества, ни коммуникаций. Для Каролины Helene оказалась страшной катастрофой, подобия которой штат не переживал сотни лет.

Пострадали и другие штаты, так что, конечно, на таком фоне беспокоиться из-за музыки было бы стыдно. (Беспокоило больше, доедем ли мы домой, потому как маршрут проходил аккурат через Аппалачи, на которые и пришелся основной удар; с объездами, медленно, но все-таки добрались.)

День третий начался с продолжительной паузы: дождь шел, но ветер приутих, так что шанс, что фест, пускай с опозданием, да стартует, казался большим. Так и вышло! Кроме того, повезло, и глупая группа FALLING IN REVERSE не смогла приехать — возможно, промок ноутбук! — а вместо них задержался Lindemann, чтобы занять место в сете и показать такое, что кое-кто не забудет.

Третий день назову «ГРЯЗЬ». Любимая постояльцами вакена, она была везде. Под ногами, в ботинках, на сумке, на туловищах, на лицах, в еде… где не было льющейся с неба воды — была грязь! А также, естественно, доминировала на танцполах.

На панк-хардкорщиках BETTER LOVERS (относительно новый коллектив, созданный из экс-участников EVERY TIME I DIE плюс Greg Puciato на вокале).

На MASTODON (у них тоже был спецсет: играли подзабытый уж некоторыми альбом Leviathan).

На очаровательном выступлении кельтских панков DROPKICK MURPHYS с волынками и ирландско-шотландской задорностью. Невероятно милая группа, одно из открытий феста!

Ну и конечно, максимальный набор грязи привез Линдеманн. Фронтмен RAMMSTEIN, приехав с сольной программой, смачно вывалил на многочисленные огромные экраны максимум непотребств, непристойностей и половых органов. Накрашенный полноватый старина в красном, окруженный эротичными барышнями с гитарами, не только пел и показывал американской аудитории свое сольное творчество в числе двух альбомов, но также детально продемонстрировал хлопающий «крыльями» набор вагин, вываливающиеся из ануса пилюльки, процесс мочеиспускания — в общем, все, что было невероятно познавательно, нужно и незабываемо для присутствующих на фесте детей и подростков (а Louder Than Life — фестиваль семейный, и там действительно хватало малолетней публики).

После такого смотреть на жалкие попытки вялых MOTLEY CRUE показать, что они еще ого-го, было не то что скучно, но даже как-то бессмысленно. Почему эту отжившую свое, давно безголосую стюардессу до сих пор не то что не закопали, но таскают, подклеив скотчем, как чучело, по хэдлайнерским позициям, решительно непонятно.

Народ под их сет просто сваливал.

На четвертый день погода, наконец, устаканилась. И не то чтоб грязища, конечно, исчезла, опостылевшие дождевики сменило красивое!

Из того, что послушала и не понравилось: EAGLES OF DEATH METAL (скучный олд-мэнс-рок), POPPY (распиаренная тик-ток певичка типа Кэти Перри, но с тяжелыми риффами, богатыми продюсерами и пресным презрительным выражением грызла), ARCHITECTS (вконец опопсели), RED (просто говно).

Из того, что хотела, но, увы, пропустила из-за совпадения графиков выступлений: STAIND, JINJER, BIOHAZARD.

Неплохо: WINONA FIGHTER (озорной поп-панк типа GREEN DAY с женским вокалом), SPIRITBOX (будущие большие звезды; отличный дуэт с Татьяной из JINJER), KORN (никогда не подводят! видела их в Шарлотте буквально две недели назад, и безупречно-гладко-качово выглядели оба выступления. Дэвис в очень хорошей форме).

Ожидаемо прекрасно: GOJIRA. И их безудержные бешеные танцполы.

А также, конечно, JUDAS PRIEST и блестящий-блистательный дед, который — магическим образом — двигается и поет едва ли не лучше, чем когда видела их и его в первый раз в Вильнюсе в 2015 году.

Выезд на мотоцикле, заливистые соло, блестки, песни последнего альбома, старые боевики — все было там, замечательно исполнено, с душою спето, а также, к счастью, огромная часть аудитории во время выступления «пристов» ушла смотреть JINJER, так что удалось подобраться к сцене как никогда близко.

…А сегодня пришло письмо от организаторов, мол, мы все так долго работали над возвращением SLAYER, так хотели вам его показать, так понимаем общее разочарование, что приезжайте, кто хочет, на их шоу на фестивале Aftershock в Калифорнии 10 октября. Вас пустят по кодам заказа билетов Louder Than Life — кто сколько билетов купил, того в качестве компенсации бесплатно и пустят.

В общем, кто живет близко или относительно недалеко — повезло. Остальные запомнят: хорошие орги. Будем ценить! И приедем еще.

