Отличные новости! Lorraine Lewis завела канал на OnlyFans!Блог
Вообще изначально новость начиналась с того, что Lorraine Lewis решила воссоединить группу FEMME FATALE, которая выпустила единственный альбом и гремела на MTV в конце 80-х. Но вряд ли кто-то тут успел на этот праздник жизни и зачаток рок-феминизма. Еще эта женщина (с очень хорошим голосом, тут вопросов никаких) когда-то пела в VIXEN — ну и вот, в 66 лет решила стартовать карьеру заново. А кому олдовый хардрок мало интересен, есть более соблазнительный вариант. Помимо музыки, дама завела себе OnlyFans (см. сюда).
«FEMME FATALE — это группа, по которой меня знает большинство людей, — комментирует Lorraine, — мне нравится быть единственной женщиной в команде, и я намерена сохранить свое рок-наследие. Сейчас я работаю над новым релизом с известным продюсером — и надеюсь, что в этом году мы что-нибудь выпустим.
А еще очень классно окунуться в мир OnlyFans! Я всегда славилась непредсказуемостью, и знаю достаточно мальчиков и девочек, которые когда-то вешали мои «горячие» фотосеты и постеры себе на стены. Так давайте же повеселимся как следует — я готова показать вам свою дикую сущность! Ведь недаром один из моих синглов называется ‘Waiting For The Big One’. Это отнюдь не случайно. Так что пора осуществлять давнюю задумку, и… хотите представить, каково, если я побуду вашей подружкой? Это реальный шанс!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 56
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Отличные новости! Lorraine Lewis завела канал на OnlyFans!
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Комментарии
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Виктор:
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Лол, ты попутал что-ли, кирк? Где ты и где шикарные соляки? Ты хоть одну ноту ровно сыграй для начала.. Соляки он пилить хочет
то есть и ты �…
Виктор:
я то, Сирожа, хотя бы новости обсуждаю, а тебе почему-то очень интересно обсудить не новости, а очередной раз обсудить меня. может уже успокоишься?
ну подорвало теб�…
Виктор:
СиРОЖА написал(а):
Ну и душнила. Реально ноет в каждой новости
ну ты вообще ноешь по каждому моему комментарию уже …
Писюн с глазами:
Что вы разнылись. Отличный альбом отличной группы. Как минимум лучше предыдущего.
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Tadevusz:
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