MORBID ANGEL в туре заменяют I AM MORBID

Любопытная история приключилась с американским туром «Devastation On The Nation» (это такой ежегодный метал-пробег нескольких крупных групп по множеству штатов), в составе которого в этом году оказались MORBID ANGEL, SUFFOCATION, UADA, MORTIFERUM, FULCI и KNOLL. Менее чем за три недели до начала концертов с кучей распроданных билетов «по непредвиденным обстоятельствам» отвалился хэдлайнер MORBID ANGEL. Что, конечно, стало большой неожиданностью.

Однако организаторы выкрутились фантастически. Буквально на следующий день после известия они сообщили, что место ранее заявленного «морбида» займет I AM MORBID — и с удовольствием сыграет разного рода годноту из Altars Of Madness, Blessed Are The Sick, Covenant и Domination.

Можно по-разному оценивать коллектив Винсента, называть его трибьют-группой и пр. Но! По личному опыту концертных наблюдений обеих команд скажу, что I AM MORBID звучит и выглядит на порядок лучше. Хотя, конечно, хотелось дать MORBID ANGEL еще один шанс: вдруг на этот бы раз повезло, и их сет не был неразборчивой кашей с унылым фронтменом?..

Но, как видно, не судьба. И, учитывая, с какой скоростью деградирует Trey Azagthoth (при этом будучи уже не особо молодым человеком), если он не бросит пить и то, на чем еще там сидит, судьба увидеть MA в лучшем виде, возможно, и не настанет. Думать об этом чрезвычайно печально, ибо дядька — гитарный бог, сотона, талант, культ, легенда и дальше по списку. Из числа по-настоящему незаменимых (даже на I AM MORBID).

Посмотрите, как он двигался и выглядел на интервью в 2023 году.

На концерте в Тампе он в какой-то момент упал прямо на сцене — шоу остановили и объяснили ситуацию проблемами со здоровьем (точней, мать Трея сказала, что причиной потери сознания стали обезвоживание и боль в спине). Ну и, если почитать реддит, комментарии посетителей концертов MA 2022-2023, многие жалуются — то на непонятное бормотание Трея в микрофон, то на странную манеру игры, то на его нервные метания по сцене — как будто человек постоянно пребывает в измененном состоянии разума и не может сосредоточиться на концерте.

В 2020 году Трея задержали копы за нарушение скоростного режима — после чего выяснилось, что, помимо игнорирования спидометра, он также чертовски пьян (в три раза превышена норма содержания алкоголя в крови). Тогда Трей признал, что пил виски перед тем, как сесть за руль, — и вообще бухает он «профессионально».

Также в разные годы он рассказывал, что пробовал все виды наркотиков, но со временем оставил себе только траву, а также бухлишко, которое помогает ему успокоиться и вести себя на сцене расслабленно, а также «делает действительность мягче». Трудно сказать, насколько все запущено в настоящий момент, однако резкая и не объясненная (в том числе и мамой) отмена тура как бы намекает…

