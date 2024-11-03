MORBID ANGEL в туре заменяют I AM MORBID

MORBID ANGEL в туре заменяют I AM MORBIDБлог
Любопытная история приключилась с американским туром «Devastation On The Nation» (это такой ежегодный метал-пробег нескольких крупных групп по множеству штатов), в составе которого в этом году оказались MORBID ANGEL, SUFFOCATION, UADA, MORTIFERUM, FULCI и KNOLL. Менее чем за три недели до начала концертов с кучей распроданных билетов «по непредвиденным обстоятельствам» отвалился хэдлайнер MORBID ANGEL. Что, конечно, стало большой неожиданностью.
Однако организаторы выкрутились фантастически. Буквально на следующий день после известия они сообщили, что место ранее заявленного «морбида» займет I AM MORBID — и с удовольствием сыграет разного рода годноту из Altars Of Madness, Blessed Are The Sick, Covenant и Domination.
Можно по-разному оценивать коллектив Винсента, называть его трибьют-группой и пр. Но! По личному опыту концертных наблюдений обеих команд скажу, что I AM MORBID звучит и выглядит на порядок лучше. Хотя, конечно, хотелось дать MORBID ANGEL еще один шанс: вдруг на этот бы раз повезло, и их сет не был неразборчивой кашей с унылым фронтменом?..
Но, как видно, не судьба. И, учитывая, с какой скоростью деградирует Trey Azagthoth (при этом будучи уже не особо молодым человеком), если он не бросит пить и то, на чем еще там сидит, судьба увидеть MA в лучшем виде, возможно, и не настанет. Думать об этом чрезвычайно печально, ибо дядька — гитарный бог, сотона, талант, культ, легенда и дальше по списку. Из числа по-настоящему незаменимых (даже на I AM MORBID).
Посмотрите, как он двигался и выглядел на интервью в 2023 году.
На концерте в Тампе он в какой-то момент упал прямо на сцене — шоу остановили и объяснили ситуацию проблемами со здоровьем (точней, мать Трея сказала, что причиной потери сознания стали обезвоживание и боль в спине). Ну и, если почитать реддит, комментарии посетителей концертов MA 2022-2023, многие жалуются — то на непонятное бормотание Трея в микрофон, то на странную манеру игры, то на его нервные метания по сцене — как будто человек постоянно пребывает в измененном состоянии разума и не может сосредоточиться на концерте.
В 2020 году Трея задержали копы за нарушение скоростного режима — после чего выяснилось, что, помимо игнорирования спидометра, он также чертовски пьян (в три раза превышена норма содержания алкоголя в крови). Тогда Трей признал, что пил виски перед тем, как сесть за руль, — и вообще бухает он «профессионально».
Также в разные годы он рассказывал, что пробовал все виды наркотиков, но со временем оставил себе только траву, а также бухлишко, которое помогает ему успокоиться и вести себя на сцене расслабленно, а также «делает действительность мягче». Трудно сказать, насколько все запущено в настоящий момент, однако резкая и не объясненная (в том числе и мамой) отмена тура как бы намекает…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 173
Читайте также:
- Во славу жутких богов. Концерты NILE, MORBID ANGEL, INCANTATION, WATAIN в Каролинах
- Умер бывший гитарист MORBID ANGEL Richard Brunelle
- Долгожданная премьера и оторванные ручки. Новая песня MORBID ANGEL «Piles Of Little Arms»
- Бывшие музыканты MORBID ANGEL David Vincent и Tim Yeung создали… трибьют-группу MORBID ANGEL
- Бывший вокалист/басист MORBID ANGEL нашел себя в музыке кантри
- Steve Tucker: «Я вернулся в MORBID ANGEL, чтобы записать полноценный дэз-метал альбом»
- Составный разлад в MORBID ANGEL. Группа временно стала дуэтом
- Иисус подкрался незаметно. Пит Сандовал «обрел Бога» и больше не вернется в MORBID ANGEL
- Фото: NILE, MORBID ANGEL, KREATOR в Минске
- MORBID ANGEL, KREATOR в Минске. Ночник и утренник сразу, или Апокалипсис уже состоялся
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
MORBID ANGEL в туре заменяют I AM MORBID
-
VINTERSORG анонсировал новый релиз. «Грядут эпические времена»
-
Из AS I LAY DYING ушли все, кроме вокалиста
-
История одной обложки. PANTERA «Far Beyond Driven» (1994)
-
Из упущенного в первой половине 2024-го: норвежский дэз-блэковый суперпроект ULVEHUNGER
-
ICED EARTH’овец Jon Schaffer получил три года условно и штраф
-
LINKIN PARK — один из главных фестивальных хэдлайнеров 2025 года
-
Умер Paul Di’Anno
-
Mike Portnoy выбрал альбом года: «Брутальность OPETH в нем сочетается с красотой PINK FLOYD»
-
Стоит послушать. Норвежский семейный блэк-метал проект KRÅBØL
Комментарии
jurgai:
Potato Lich:
Виктор написал(а):
Potato Lich написал(а):
Даймбэг умел и Даймбэг еще очень любил Black Sabbath, как и другие музыканты Pantera. Наверное, они все глухомань.
они соблюдали с�…
Виктор:
тот же Закк Уайлд например вообще играл с Оззи Осборном и альбомы записывал и т.д. — вы реально думаете что он это делал ради любви к искусству?
Это просто бабки, вот…
Виктор:
Potato Lich написал(а):
Даймбэг умел и Даймбэг еще очень любил Black Sabbath, как и другие музыканты Pantera. Наверное, они все глухомань.
они соблюдали субординацию: сов�…
Merzbow:
Есть угарное видео как Трей учит ловить крыс на удочку прямо в центре Нью Йорка.
Ну и любопытно, что Пит вернулся в MA. Он же обрёл бога и всё такое. Или обрести деньги …
Другой Александр:
Новый Panzerchrist выходит в декабре. Первые два сингла многообещающие:
https://youtube.com/watch?v=IW_Ac8567FY&pp=ygUZcGFuemVyY2hyaXN0IHNpc3RlciBkZWF0aA…
Дед Аким:
В этой теме только лучшие мировые хиты. Не знаю, сложно все в мире нашем грешном. Тысячи групп, ещё больше хитов, и десятки тысяч бездарностей во всех жанрах, но есть …
Дед Аким:
Новинки
Первые две русские, лапочку красавицу Елену Минину , выпускницу школы Александра …
Кирилл Юрич:
jurgai:
«водный» альбом?! — подождем-оценим
сольник — «попсовато» звучит(имхо) тот же старый-добрый …
Potato Lich:
Виктор написал(а):
Александр написал(а):
Всех из группы считаете переоценёнными или по отдельности кто-то норм?
ну да, наверное Даймбэг по его мнению тоже пр…
juris:
Anastasiya написал(а):
juris написал(а):
у DSR просто своя аудитория, и это прЭкрасно
Ничего против этого не имею и не спорю. Но это небольшой лейбл — не то что не NB, но д…
Писюн c глазами:
Виктор написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
вокал Ансельмо похож на натужный блев
Это классическая история. Когда разговоры про манеру вокала заменяют р�…
Есть угарное видео как Трей учит ловить крыс на удочку прямо в центре Нью Йорка.
Ну и любопытно, что Пит вернулся в MA. Он же обрёл бога и всё такое. Или обрести деньги куда лучше?)
печально, но увы предсказуемо и неизбежно