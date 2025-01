Лучшим альбомом второго полугодия 2024 становится…

DARK TRANQUILLITY Endtime Signals! С чем, конечно, поздравляю эту прекрасную группу, хотя альбом не показался особо примечательным в их дискографии — и занявший второе место Absolute Elsewhere BLOOD INCANTATION впечатлил гораздо сильнее.

Также по результатам голосования в пятерку вошли ROTTING CHRIST Pro Xristoy, BURZUM The Land Of Thule и OPETH The Last Will And Testament — которые мне лично второй раз переслушивать не интересно (однако не осуждаю!). Было отмечено великолепное возвращение в строй MARILYN MANSON с One Assassination Under God — Chapter 1 (многократно да!), NILE The Underworld Awaits Us All (что удивительно, оценить в полной мере треки этого альбома получилось, только прослушав их на концерте), как всегда необычный, творческий и фантастический THY CATAFALQUE с диском XII: A Gyönyörű Álmok Ezután Jönnek.

Активно голосовали за два сайд-проекта грандов — CEMETERY SKYLINE и HIGH PARASITE. А также два действительно классных релиза — AKHLYS House Of The Black Geminus и ULCERATE Cutting The Throat Of God.

Немного удивило, что до десятки не дотянули крышесеносные GAEREA, отличный альбом PSYCHONAUT 4, а также DJEVEL, PANZERFAUST и SETH. Кто их не слушал — обязательно зацените.

Ну а DARK TRANQUILLITY — еще раз с удачей, ибо, как выяснилось, они и JUDAS PRIEST записали альбомы, которыми для многих здесь запомнится 2024-й музыкальный. Посмотрим, что принесет 2025-й!

