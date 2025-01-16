Лучшим альбомом второго полугодия 2024 становится…Блог
DARK TRANQUILLITY Endtime Signals! С чем, конечно, поздравляю эту прекрасную группу, хотя альбом не показался особо примечательным в их дискографии — и занявший второе место Absolute Elsewhere BLOOD INCANTATION впечатлил гораздо сильнее.
Также по результатам голосования в пятерку вошли ROTTING CHRIST Pro Xristoy, BURZUM The Land Of Thule и OPETH The Last Will And Testament — которые мне лично второй раз переслушивать не интересно (однако не осуждаю!). Было отмечено великолепное возвращение в строй MARILYN MANSON с One Assassination Under God — Chapter 1 (многократно да!), NILE The Underworld Awaits Us All (что удивительно, оценить в полной мере треки этого альбома получилось, только прослушав их на концерте), как всегда необычный, творческий и фантастический THY CATAFALQUE с диском XII: A Gyönyörű Álmok Ezután Jönnek.
Активно голосовали за два сайд-проекта грандов — CEMETERY SKYLINE и HIGH PARASITE. А также два действительно классных релиза — AKHLYS House Of The Black Geminus и ULCERATE Cutting The Throat Of God.
Немного удивило, что до десятки не дотянули крышесеносные GAEREA, отличный альбом PSYCHONAUT 4, а также DJEVEL, PANZERFAUST и SETH. Кто их не слушал — обязательно зацените.
Ну а DARK TRANQUILLITY — еще раз с удачей, ибо, как выяснилось, они и JUDAS PRIEST записали альбомы, которыми для многих здесь запомнится 2024-й музыкальный. Посмотрим, что принесет 2025-й!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 184
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3 комментария
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Комментарии
Gennadius777:
Черноярец:
Пламенный привет тем девяти меломанам, что проголосовали за DARKSPACE! Эти люди действительно шарят в экстремальном блэке)…
СиРОЖА:
Виктор написал(а):
как будто бы был такой момент в истории, когда Six Feet Under не пора было уходить со сцены :)
им надо было и не создаваться вообще — такой вариант …
Dick Bruckinson:
Wimps and Posers! Пентухи на обложках оказались профанацией! …
Олаф:
Строго говоря — я не большой фанат DT, но это первый их альбом , где мне понравились все песни. Прослушал на одном дыхании…
Potato Lich:
Не нашел эту группу ни мелодичной (где? скорее, амелодичный), ни запоминающейся. Обычный скучный аритимичный дэзняк, который столько народу любит по причинам, котор…
Илюха ноготочки:
Ебать у нее ляхи конечно, отличный повод одеть еще и велосепедки. Вся эта американская сжв культура отвратительна не тем что пытается как то продвинуть меньшинства…
Anastasiya:
Собственно, вот: https://www.youtube.com/watch?v=cRd-7LcK7OE…
Ых:
Merzbow написал(а):
Посмотрел конц в Орландо. Очень задушевно и круто.
Каждый день под пиво пересматриваю )
Барнсу, мне кажется, для полноты имиджа злобного д�…
goremyka:
Не смейтесь только… Мне он Кирчука (Троица) внешне напомнил (только внешне и не такой бодрый конечно) Мне, если что, Троица нравится и Кирчук как исполнитель …
D:
Наверное ему надо отдохнуть.Заняться своим здоровьем.В 57 лет можно вполне ещё бодрым и энергичным быть.…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
Уважаемый, тебе вообще метал-то нравится? Посоветуй, кого же послушать, чтоб не говно, а? Ну кроме пантеры.
Evergrey
Katatonia
Nightwish
Slipkn…
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
как будто бы был такой момент в истории, когда Six Feet Under не пора было уходить со сцены :)
им надо было и не создаваться вообще — такой вариант …
Строго говоря — я не большой фанат DT, но это первый их альбом , где мне понравились все песни. Прослушал на одном дыхании
Пламенный привет тем девяти меломанам, что проголосовали за DARKSPACE! Эти люди действительно шарят в экстремальном блэке)
Пламенный привет фэнам HIGH PARASITE и MY DYING BRIDE!!