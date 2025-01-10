Свадьба сезона: участники CRADLE OF FILTH поженились в Аризоне

Свадьба сезона: участники CRADLE OF FILTH поженились в АризонеБлог
Пятничная светская хроника и пополнение рубрики «семейные пары мировой метал-сцены»: на днях в Аризоне отыграли свадьбу гитарист CRADLE OF FILTH Marek «Ashok» Šmerda с клавишницей-вокалисткой Zoe M. Federoff, которая теперь тоже Šmerda. Вопреки канону и имиджу жанра, новобрачные были в белом и венчались в церкви.
Zoe M. Federoff, едва успевая обновлять соцсети между суетой, ремонтом в дома и съемкой клипа, написала: «Сбылась моя самая большая мечта. Мы вместе. Важнейшие дела, что происходят в моей жизни, творятся не на сцене. Они происходят с тобой, в процессе создания нашего нового дома и нашей новой семьи. Странная красота, сумасшедший юмор, смелость — это все ты для меня!»
Когда фэны начали спрашивать, каких подарков ожидают музыканты, Marek хихикнул: «Если честно, нам не то чтобы нужны какие-то вещи. Но будем благодарны, если люди скинутся нам немного финансово, кто как может и хочет, в фонд Honeyfund, так как мы ожидаем массу расходов, связанных с моей иммиграцией в США. Так что если кому-то хочется — будем рады! Но вообще достаточно и просто поздравлений!»
Alex Krull делился праздничными фотокарточками. Ну и в общем… совет да любовь! А также пожелания, чтобы Дани никого не выгнал из группы.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 15
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Potato Lich:
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