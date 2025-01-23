Randy Blythe (LAMB OF GOD): «Верните Илона Маска, этого ОБДОЛБАННОГО КЕТАМИНОМ КОСМИЧЕСКОГО ОБЕЗЬЯНО-РОБОТА, обратно в клетку»Блог
Randy Blythe так впечатлился поведением Илона Маска, что разразился отчаянной речью. «Мне понадобилось несколько дней, чтобы переварить это все. Я пытался рассмотреть ситуацию с разных сторон. Может, он нацист? Может, он просто тролль? А может, он социальный инвалид и не контролирует себя? КТО ЕГО ЗНАЕТ? Этот чувак реально странный. Но одно совершенно очевидно: он е*ный мудак.
У Илона Маска синдром Аспергера? О, я в это поверю. Но это не отменяет того, что он ПОЛНЕЙШИЙ МУДАК — эти вещи вполне совместимы, если что. Ради всего святого, он назвал своего сына «X Æ A-Xii» — кто еще способен так угандошить жизнь ребенка, кроме стопроцентного и, без сомнения, породистого ПРИДУРКА?
Я знаю несколько людей с аутизмом, и ни один из них даже ОТДАЛЕННО не напоминал мне Гитлера. Даже если это была ошибка, вызванная аутизмом, он отказывается это признать. И это говорит обо всем, что нам нужно знать. Потому что люди с нормально работающим моральным компасом признают свои ошибки.
Говорят, Маск может стать государственным чиновником. Это значит, что мы, налогоплательщики, будем обеспечивать его зарплату (хотя он явно в ней не нуждается). Поэтому, как гражданин США, я хочу обратиться с просьбой к нашему 47-му президенту Трампу: пожалуйста, верни этого ОБДОЛБАННОГО КЕТАМИНОМ КОСМИЧЕСКОГО ОБЕЗЬЯНО-РОБОТА обратно в клетку, чтобы он занимался тем, что ему подходит, — а публичные выступления, очевидно, к этому не относятся.
И да, конечно: FUCK ALL NAZIS».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
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Randy Blythe (LAMB OF GOD): «Верните Илона Маска, этого ОБДОЛБАННОГО КЕТАМИНОМ КОСМИЧЕСКОГО ОБЕЗЬЯНО-РОБОТА, обратно в клетку»
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