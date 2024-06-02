Фото: Maryland Deathfest 2024

Фото: Maryland Deathfest 2024Фото
Немного фотокарточек с балтиморского фестиваля. Текстовые впечатления и немного видео тут и тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 531
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Комментарии
Федор:
Metaller555:
Anastasiya написал(а):
Metaller555 написал(а):
Испанский Noctem, так понимаю, отсмотреть не получилось?
Нет, пошла на Monstrosity.
Тоже достойно!…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Посмотрел, хороший фильм, такой камерный, душевный, под старые времена снят, французская адаптация романа Толст…
Дед Аким:
Возникают вопросы, Настенька должна то сделать, или это, угодить всем Так вот всем угодит…
Hwk:
Ну нахера так делать, а, Денис?! Когда-то я возлагал надежды на «Make Me Famous», после распада бэнда, стал возлагать надежды на «Asking Alexandria», всё то же самое повторилось.
Сего�…
Зануда:
Anastasiya:
Metaller555 написал(а):
Испанский Noctem, так понимаю, отсмотреть не получилось?
Нет, пошла на Monstrosity.…
Дед Аким:
Блин забыл загрузить свежее выступление под дождем, брызги летят, смотрится очень эффектно и красиво, они умеют производить впечатление и всегда умели, великая гр�…
Дед Аким:
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Про остальные группы я говорил, да их и так все знают, а вот …
Potato Lich:
sopor:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал с�…
Metaller555:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Посмотрел, хороший фильм, такой камерный, душевный, под старые времена снят, французская адаптация романа Толстого (Алексея, а не Льва, не так…
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