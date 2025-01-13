SOUNDGARDEN выступили с женщиной на вокале и спровоцировали глобальный срач

SOUNDGARDEN выступили с женщиной на вокале и спровоцировали глобальный срачБлог
Нет, SOUNDGARDEN пока не воссоединились. И нет, SOUNDGARDEN пока не ищут замену Корнеллу. Хотя, конечно, когда собираются Kim Thayil, Matt Cameron и Ben Shepherd, играют старые песни, пускай даже под вывеской наоборот (NUDEDRAGONS), возникают кое-какие мыслишки и ассоциации. В общем, это был благотворительный концерт в Сиэтле, за микрофоном оказалась вокалистка соул/гранж группы BEARAXE Shaina Shepherd — а результат вызвал невероятный поток мерзких комментариев, сарказма и нежелания смотреть это снова.
«Это выглядит, как будто Disney решил снять кино о SOUNDGARDEN: Chris Cornell в виде жирной черной бабы!»
«Прекратите, я не могу больше блевать! Отвратительно!»
«Господи, какой кошмар. Всегда был фанатом группы, но пожалуйста, не нужно ничего делать без Криса»
«Ее что, взяли на сцену после попытки кражи в Волмарте — и заставили петь с благотворительной целью?»
«Сначала мне показалось, что кто-то записал дрянной кавер, но оказалось — по правде они!»
«Как фанат SOUNDGARDEN, чувствую себя оскорбленным»
«Haters gonna hate, — написала в ответ Shaina в соцсетях, — а я живу свою лучшую жизнь. SOUNDGARDEN были революционерами в жанре и изменили мою жизнь. Изменили вашу жизнь. Изменили мир. Я бы никогда не смогла стать их фронтвумен. Но мне нравится играть музыку с этими ребятами. Я сделала это для себя, и плевать, кто что из вас думает. Мне важно, что думают они».
Я, конечно, многое могу понять, но кому изначально показалось, что это вот — удачная такая идея?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 254
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Комментарии
Алексей:
Зачем вообще обсуждать эту группу? Black Hole Sun???? Собственно и всё….…
atr:
Виктор:
То есть вместо самого пугающего злодея в истории кино мог бы быть… Блэки Лаулесс. Капец, это просто шок…
jurgis:
Potato Lich:
А вы заметили, что периодически, раз в несколько месяцев здесь всплывает какой-нибудь новый диковинный персонаж, который откровенно набрасывает, а потом исчезает в…
Алесь:
Другой Алеесандр:
еще один Илон Маск написал(а):
Другой Александр написал(а):
Я вообще «предатель расы» с точки зрения некоторых долбанутых)))
Спасибо что признаешь, что ты нефо�…
Другой Александр:
Илон Маск написал(а):
Другой Александр написал(а):
Задело, да? Значит покрайней мере твой психологический портрет я идеально точно определил. Наверное ещё эми�…
DC:
еще один Илон Маск:
Другой Александр написал(а):
Я вообще «предатель расы» с точки зрения некоторых долбанутых)))
Спасибо что признаешь, что ты нефор. На этом моменте, зафиксиру…
Илон Маск:
Другой Александр написал(а):
Задело, да? Значит покрайней мере твой психологический портрет я идеально точно определил. Наверное ещё эмигрант-неудачник, кото�…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал(а):
Спадар Антось написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Спадар Антось написал(а):
Зусім скурвіўся дзядзька. Але два новыя LLO — гэта фай…
Денис:
Какая мерзость…
вэлком ту зэ стейтс
Зачем вообще обсуждать эту группу? Black Hole Sun???? Собственно и всё….