Shaina Shepherd
13.01.2025

SOUNDGARDEN выступили с женщиной на вокале и спровоцировали глобальный срач

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Нет, SOUNDGARDEN пока не воссоединились. И нет, SOUNDGARDEN пока не ищут замену Корнеллу. Хотя, конечно, когда собираются Kim Thayil, Matt Cameron и Ben Shepherd, играют старые песни, пускай даже под вывеской наоборот (NUDEDRAGONS), возникают кое-какие мыслишки и ассоциации. В общем, это был благотворительный концерт в Сиэтле, за микрофоном оказалась вокалистка соул/гранж группы BEARAXE Shaina Shepherd — а результат вызвал невероятный поток мерзких комментариев, сарказма и нежелания смотреть это снова.

«Это выглядит, как будто Disney решил снять кино о SOUNDGARDEN: Chris Cornell в виде жирной черной бабы!»
«Прекратите, я не могу больше блевать! Отвратительно!»
«Господи, какой кошмар. Всегда был фанатом группы, но пожалуйста, не нужно ничего делать без Криса»
«Ее что, взяли на сцену после попытки кражи в Волмарте — и заставили петь с благотворительной целью?»
«Сначала мне показалось, что кто-то записал дрянной кавер, но оказалось — по правде они!»
«Как фанат SOUNDGARDEN, чувствую себя оскорбленным»

«Haters gonna hate, — написала в ответ Shaina в соцсетях, — а я живу свою лучшую жизнь. SOUNDGARDEN были революционерами в жанре и изменили мою жизнь. Изменили вашу жизнь. Изменили мир. Я бы никогда не смогла стать их фронтвумен. Но мне нравится играть музыку с этими ребятами. Я сделала это для себя, и плевать, кто что из вас думает. Мне важно, что думают они».

Я, конечно, многое могу понять, но кому изначально показалось, что это вот — удачная такая идея?

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