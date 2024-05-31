Угар и солнце, день чудесный. Фестиваль Maryland Deathfest 2024, часть первая

Угар и солнце, день чудесный. Фестиваль Maryland Deathfest 2024, часть перваяБлог
После мощного Maryland Deathfest 2022, репортаж с которого можно почитать тут, организаторы объявили, что устали (вообще, кто не знает, MDF — легендарный фест, проводится с ковидными перерывами ежегодно с 2003 года, и в 2024-м состоялся 19-й выпуск) и берут паузу. На фоне загнувшихся за несколько лет простоя клубов, туров, групп и мероприятий это выглядело подозрительно — однако, не выдержав без движухи и года, в 2023-м те же люди на тех же улицах Балтимора провели альтернативный, меньший по продолжительности и размаху фестиваль — а на текущий, 2024-й май назначили мощный камбэк. И он состоялся! К весне все четырехдневные билеты с доступом на все сцены (две уличные, две клубные, плюс одна маленькая в баре на втором этаже) были распроданы.
Без накладок все же не обошлось: ближе к мероприятию слетели два хэдлайнера. Во-первых, давно ожидавшиеся в Штатах MY DYING BRIDE ушли в себя и — надеюсь, временно — со сцены; во-вторых, буквально за неделю до старта стало известно, что не дали визы CARPATHIAN FOREST. Так, в авральном режиме вместо MDB появились восхитительные AGALLOCH, возглавившие список «самая эмоциональная, надрывная и душевная группа MDF», а также сорвались с норвежских берегов MAYHEM, которые в США выступают настолько часто, что визы им, наверное, продлевают уже автоматом.
Так что хотя сетлист был довольно разнообразным и любопытным, MAYHEM я пропустила, попытавшись оценить что-то новое: мега-андеграундный экстрим-сладж группы NEST из Миссури (не путать с нежными волшебными финнами). Оценилось так себе. Лучше бы приехали «карпаты», конечно: крайне любопытно посмотреть, в какой они форме.
С погодой, как и два года назад, повезло: летняя солнечная неизнурительная жара днем, комфортные теплые ночи — и единственный за все время дождь, слегка сполоснувший олдскулы по время шоу DISMEMBER.
Как все, наверное, помнят, в 2019 году шведы в классическом своем виде вернулись, с тех пор периодически, не слишком часто где-то выступают и даже, говорят, подумывают записать новую музыку. А пока дело до практики не дошло, публика дьявольски угорала под знакомые мелодии и ритмы тридцатилетней давности.
Несмотря на мокрость, танцпол бился в счастливых конвульсиях.
Как это характерно для MDF (в отличие от многих других американских фестивалей, где: а) много американских групп; б) много молодежи; в) если и везут европейцев, то только самых «продаваемых» и хэдлайнеров), в Балтиморе было много приезжих из-за океана, в том числе из числа не самых раскрученных банд, много стариков и, конечно, дэз-метала! Впрочем, в 2024-м характерный для фестиваля дэз-трэш формат удачно разбавили несколькими думовыми бандами и изрядным количеством блэка — так что, одурев от последовательной связки, например, STABBING / CENOTAPH / INTERNAL SUFFERING, можно было раствориться в апокалиптических страшных фантазиях ESOTERIC, к финалу выступления которых, в давящем гулком, тяжком мраке, освещаемом монотонно пульсирующим плазменным видеорядом, я, например, ощущала себя как герой фильма «Пекло» в финале картины.
Максимальному погружению во фьюнеральную британскую пучину мешал разве что любимый фронтменом-лидером группы Greg Chandler круглый шарик-микрофон, напоминающий некий секс-атрибут, в который он упоенно рычал.
В целом, однако, ESOTERIC произвел сильное впечатление — в отличие, например, от группы AHAB, которая и смотрелась как-то нелепо, и играла без вдохновения, и — главное — параллельно на соседней площадке с инфернальным остервенением выносил голову швейцарский дуэт BØLZER, убедительно доказывая, что двух бесов (вокал-гитара + барабаны) для шабаша предостаточно.
BØLZER, в алхимическом приступе миксующие блэк, дэз, космически атмосферную темную психоделию с диссонантным хаосом, клокочущим ревом, выпрямленные, выбеленные прожекторами, казалось, подпитываются лучами Смерти, транслируя, усиливая и перенаправляя благодарным слушателям весь этот ад прямо в мозг. Невероятно круто, невероятно тем более для дуэта.
Второй день фестиваля вообще был богат на эмоции: фантастический, как всегда, прекрасный ARCTURUS, BØLZER, AGALLOCH и, ближе к ночи, вернувшийся недавно с новым альбомом BRODEQUIN, к напору и сокрушительности которых я, как оказалось, готова не была вовсе.
ARCTURUS сейчас, к слову, работают над новым альбомом — так что, будем надеяться, как и в случае с Arcturian, десятилетия им на выпуск лонгплея будет достаточно.
Что же до BRODEQUIN, то в последний раз это чувство мешаемого в бетономешалке бетона, типа суки-что-же-вы-делаете-как-же-вы-это-делаете-оставьте-меня-в-покое-долбаные-октопусы, чтовообщепроисходитАААА, когда на третьей теме ты уже, размазавшись под катком по горячей свежей трассе, внутренне — хотя, возможно, и внешне — уже просто орешь; чувство это в последний раз приходило на клубном прошлогоднем выступлении ORIGIN — и там тоже было очень страшно за психику. Ну и вот BRODEQUIN. Спасибо, что живые. (Сорян, за непрошибаемой стеной звука на видео плоховато слышен вокал.)
Один минус: после выдавливания внутренних органов под руководством BRODEQUIN ожидаемый коллектив 1349 (увы, правда, без Фроста), выступавший в темном-темном зале в сумрачно мерцающем красном свете, вообще не произвел впечатления. Наверное, просто в силу передоза. Группа-то хорошая.
Продолжение следует, а пока еще немного фотокарточек!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 233
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Комментарии
Дружище Христос:
Какой только хуйни люди не выдумают, чтобы не принимать тот простой факт, что после смерти их просто не будет.…
juris:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
RA2SHA
RA2SHA zharit…
D:
Нашлась ещё одна похожая обложка.
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Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал сцена в общем-то далека от моих любимых …
juris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
(Baby Reindeer, 2024) — это плохой популярный сериал, там блять одни гомики и извращенцы всех мастей))
Это плохие гомосек…
Другой Александр:
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Другой Александр:
Anastasiya написала:
Другой Александр написал:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокирова…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
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juris:
Другой Александр:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)…
Дед Аким:
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Дед Аким:
Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожелание…
крутяк! хачу в амерыку
Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал сцена в общем-то далека от моих любимых групп которых там естественно и ввиду обстоятельств (а именно MDB) не было. Я такую музыку не слушаю. Наверно она рассчитана на молодежь и тинейджеров хотя в толпе у сцены много олдовых чуваков трясущих головами и мотающих хаерами. Не знаю сколько получают группы за участие-может быть некоторые вообще за бесплатно-Дали выступить на публике-«и на том спасибо!» Но я как сам гитарист и металлер особо не испытываю желания участвовать в таких многогрупных фестах. Мне больше по душе уютный клуб и твоя персональная целевая аудитория. Я бы хотел вас всех порадовать своим творчеством но это дело не простое и начинать под 50 тоже как оказалось не просто хотя материал-есть. Помимо поиска состава (что для меня пока зависло) и качества инструментов (с которым я разобрался и нашел свой звук -а это НЕМАЛО) надо еще отрывать задницу от дивана и тащиться куда-то в даль репетировать (а надо еще найти место -Где? и с кем?) В общем начинать лучше молодым. Под 50 это сложнее. Но в ближайшие пару лет-обещаю. Группа будет называться RA2SHA. В Минске. Так что ждите…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
RA2SHA
RA2SHA zharit