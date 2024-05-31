maryland deathfest day
31.05.2024

Угар и солнце, день чудесный. Фестиваль Maryland Deathfest 2024, часть первая

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После мощного Maryland Deathfest 2022, репортаж с которого можно почитать тут, организаторы объявили, что устали (вообще, кто не знает, MDF — легендарный фест, проводится с ковидными перерывами ежегодно с 2003 года, и в 2024-м состоялся 19-й выпуск) и берут паузу. На фоне загнувшихся за несколько лет простоя клубов, туров, групп и мероприятий это выглядело подозрительно — однако, не выдержав без движухи и года, в 2023-м те же люди на тех же улицах Балтимора провели альтернативный, меньший по продолжительности и размаху фестиваль — а на текущий, 2024-й май назначили мощный камбэк. И он состоялся! К весне все четырехдневные билеты с доступом на все сцены (две уличные, две клубные, плюс одна маленькая в баре на втором этаже) были распроданы.

maryland deathfest poster

Без накладок все же не обошлось: ближе к мероприятию слетели два хэдлайнера. Во-первых, давно ожидавшиеся в Штатах MY DYING BRIDE ушли в себя и — надеюсь, временно — со сцены; во-вторых, буквально за неделю до старта стало известно, что не дали визы CARPATHIAN FOREST. Так, в авральном режиме вместо MDB появились восхитительные AGALLOCH, возглавившие список «самая эмоциональная, надрывная и душевная группа MDF», а также сорвались с норвежских берегов MAYHEM, которые в США выступают настолько часто, что визы им, наверное, продлевают уже автоматом.

maryland deathfest day

Pure Fucking Armageddon посвятили понятно кому

Так что хотя сетлист был довольно разнообразным и любопытным, MAYHEM я пропустила, попытавшись оценить что-то новое: мега-андеграундный экстрим-сладж группы NEST из Миссури (не путать с нежными волшебными финнами). Оценилось так себе. Лучше бы приехали «карпаты», конечно: крайне любопытно посмотреть, в какой они форме.

maryland deathfest day

AGALLOCH вживую восхитительны

С погодой, как и два года назад, повезло: летняя солнечная неизнурительная жара днем, комфортные теплые ночи — и единственный за все время дождь, слегка сполоснувший олдскулы по время шоу DISMEMBER.

Как все, наверное, помнят, в 2019 году шведы в классическом своем виде вернулись, с тех пор периодически, не слишком часто где-то выступают и даже, говорят, подумывают записать новую музыку. А пока дело до практики не дошло, публика дьявольски угорала под знакомые мелодии и ритмы тридцатилетней давности.

Несмотря на мокрость, танцпол бился в счастливых конвульсиях.

maryland deathfest day

DISMEMBER

maryland deathfest day

DISMEMBER

maryland deathfest day

DISMEMBER

maryland deathfest day

DISMEMBER

Как это характерно для MDF (в отличие от многих других американских фестивалей, где: а) много американских групп; б) много молодежи; в) если и везут европейцев, то только самых «продаваемых» и хэдлайнеров), в Балтиморе было много приезжих из-за океана, в том числе из числа не самых раскрученных банд, много стариков и, конечно, дэз-метала! Впрочем, в 2024-м характерный для фестиваля дэз-трэш формат удачно разбавили несколькими думовыми бандами и изрядным количеством блэка — так что, одурев от последовательной связки, например, STABBING / CENOTAPH / INTERNAL SUFFERING, можно было раствориться в апокалиптических страшных фантазиях ESOTERIC, к финалу выступления которых, в давящем гулком, тяжком мраке, освещаемом монотонно пульсирующим плазменным видеорядом, я, например, ощущала себя как герой фильма «Пекло» в финале картины.

maryland deathfest day

ESOTERIC

maryland deathfest day

ESOTERIC

Максимальному погружению во фьюнеральную британскую пучину мешал разве что любимый фронтменом-лидером группы Greg Chandler круглый шарик-микрофон, напоминающий некий секс-атрибут, в который он упоенно рычал.

В целом, однако, ESOTERIC произвел сильное впечатление — в отличие, например, от группы AHAB, которая и смотрелась как-то нелепо, и играла без вдохновения, и — главное — параллельно на соседней площадке с инфернальным остервенением выносил голову швейцарский дуэт BØLZER, убедительно доказывая, что двух бесов (вокал-гитара + барабаны) для шабаша предостаточно.

maryland deathfest day

AHAB

BØLZER, в алхимическом приступе миксующие блэк, дэз, космически атмосферную темную психоделию с диссонантным хаосом, клокочущим ревом, выпрямленные, выбеленные прожекторами, казалось, подпитываются лучами Смерти, транслируя, усиливая и перенаправляя благодарным слушателям весь этот ад прямо в мозг. Невероятно круто, невероятно тем более для дуэта.

maryland deathfest day

BØLZER

Второй день фестиваля вообще был богат на эмоции: фантастический, как всегда, прекрасный ARCTURUS, BØLZER, AGALLOCH и, ближе к ночи, вернувшийся недавно с новым альбомом BRODEQUIN, к напору и сокрушительности которых я, как оказалось, готова не была вовсе.

maryland deathfest day

ARCTURUS

maryland deathfest day

ARCTURUS

maryland deathfest day

ARCTURUS

ARCTURUS сейчас, к слову, работают над новым альбомом — так что, будем надеяться, как и в случае с Arcturian, десятилетия им на выпуск лонгплея будет достаточно.

Что же до BRODEQUIN, то в последний раз это чувство мешаемого в бетономешалке бетона, типа суки-что-же-вы-делаете-как-же-вы-это-делаете-оставьте-меня-в-покое-долбаные-октопусы, чтовообщепроисходитАААА, когда на третьей теме ты уже, размазавшись под катком по горячей свежей трассе, внутренне — хотя, возможно, и внешне — уже просто орешь; чувство это в последний раз приходило на клубном прошлогоднем выступлении ORIGIN — и там тоже было очень страшно за психику. Ну и вот BRODEQUIN. Спасибо, что живые. (Сорян, за непрошибаемой стеной звука на видео плоховато слышен вокал.)

Один минус: после выдавливания внутренних органов под руководством BRODEQUIN ожидаемый коллектив 1349 (увы, правда, без Фроста), выступавший в темном-темном зале в сумрачно мерцающем красном свете, вообще не произвел впечатления. Наверное, просто в силу передоза. Группа-то хорошая.

Продолжение следует, а пока еще немного фотокарточек!

maryland deathfest

maryland deathfest

maryland deathfest

maryland deathfest official

maryland deathfest day

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3 комментария

  • juris написал(а):

    крутяк! хачу в амерыкуhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):

    Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал сцена в общем-то далека от моих любимых групп которых там естественно и ввиду обстоятельств (а именно MDB) не было. Я такую музыку не слушаю. Наверно она рассчитана на молодежь и тинейджеров хотя в толпе у сцены много олдовых чуваков трясущих головами и мотающих хаерами. Не знаю сколько получают группы за участие-может быть некоторые вообще за бесплатно-Дали выступить на публике-«и на том спасибо!» Но я как сам гитарист и металлер особо не испытываю желания участвовать в таких многогрупных фестах. Мне больше по душе уютный клуб и твоя персональная целевая аудитория. Я бы хотел вас всех порадовать своим творчеством но это дело не простое и начинать под 50 тоже как оказалось не просто хотя материал-есть. Помимо поиска состава (что для меня пока зависло) и качества инструментов (с которым я разобрался и нашел свой звук -а это НЕМАЛО) надо еще отрывать задницу от дивана и тащиться куда-то в даль репетировать (а надо еще найти место -Где? и с кем?) В общем начинать лучше молодым. Под 50 это сложнее. Но в ближайшие пару лет-обещаю. Группа будет называться RA2SHA. В Минске. Так что ждите…https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • juris написал(а):

    Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
    RA2SHA
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