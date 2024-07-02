LouKoller
02.07.2024

Хардкор-солидарность: за два дня собрано более $215 000 в помощь больному раком вокалисту SICK OF IT ALL

Блог

Тот случай, когда название группы перекликается с грустными новостями. Олдовые хардкорщики SICK OF IT ALL были вынуждены отменить концертные планы — ибо вокалисту Lou Koller поставили раковый диагноз. И сейчас, конечно же, не до шоу.

«Привет, как делишки у вас? — спросил он в видеопослании в своих соцсетях, — знаете вы или нет, но мы, к сожалению, отменяем евротур этого лета. Вокруг этой новости расплодились слухи, так что я проясню ситуацию.

У меня в пищеводе недавно обнаружили злокачественную опухоль, которая также дала метастазы в желудок. Так что этим летом вместо гастролей придется лечиться. Группа полностью одобрила подобный план: ребята сказали, мол, полностью тебя поддерживаем, выздоравливай. Это главное. Концерты подождут. Но все мы, я лично, всячески извиняемся перед фанатами. Мы все — наша туровая команда, наши промоутеры — готовились оттопыриваться в поездках и на сцене…. но как уж есть. Не слушайте сплетни. Я сказал правду. Других причин не ехать у нас нет.

Спасибо всем за понимание и поддержку — надеюсь, я одолею эту штуку, и мы увидимся в конце лета. Или зимой. Держитесь!»

Ну а чтобы держался сам Лу (дело, судя по всему, нешуточное и рискованное для жизни), брат музыканта организовал краудфандинговую кампанию, призванную помочь с медицинскими расходами и хоть как-то компенсировать отсутствие возможности заработать концертами. Кто хочет присоединиться — добро пожаловать сюда, и, надо сказать, хардкор-тусовка уже проявила большую солидарность, буквально за пару дней превысив сумму сбора в $200 000. На момент написания этого текста там уже $216 536 — и, будем надеяться, лечение будет успешным. Удачи ему, хороших врачей, терпения и здоровья!

Количество просмотров: 143

Читайте также:

2 комментария

  • Ветошь написал(а):

    Не знаю, кто это, но пускай не болеет! https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    Это же он с Шейном Эмбьюри мутил Blood from the soul)
    Крутой проект был.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *