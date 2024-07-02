Хардкор-солидарность: за два дня собрано более $215 000 в помощь больному раком вокалисту SICK OF IT ALLБлог
Тот случай, когда название группы перекликается с грустными новостями. Олдовые хардкорщики SICK OF IT ALL были вынуждены отменить концертные планы — ибо вокалисту Lou Koller поставили раковый диагноз. И сейчас, конечно же, не до шоу.
«Привет, как делишки у вас? — спросил он в видеопослании в своих соцсетях, — знаете вы или нет, но мы, к сожалению, отменяем евротур этого лета. Вокруг этой новости расплодились слухи, так что я проясню ситуацию.
У меня в пищеводе недавно обнаружили злокачественную опухоль, которая также дала метастазы в желудок. Так что этим летом вместо гастролей придется лечиться. Группа полностью одобрила подобный план: ребята сказали, мол, полностью тебя поддерживаем, выздоравливай. Это главное. Концерты подождут. Но все мы, я лично, всячески извиняемся перед фанатами. Мы все — наша туровая команда, наши промоутеры — готовились оттопыриваться в поездках и на сцене…. но как уж есть. Не слушайте сплетни. Я сказал правду. Других причин не ехать у нас нет.
Спасибо всем за понимание и поддержку — надеюсь, я одолею эту штуку, и мы увидимся в конце лета. Или зимой. Держитесь!»
Ну а чтобы держался сам Лу (дело, судя по всему, нешуточное и рискованное для жизни), брат музыканта организовал краудфандинговую кампанию, призванную помочь с медицинскими расходами и хоть как-то компенсировать отсутствие возможности заработать концертами. Кто хочет присоединиться — добро пожаловать сюда, и, надо сказать, хардкор-тусовка уже проявила большую солидарность, буквально за пару дней превысив сумму сбора в $200 000. На момент написания этого текста там уже $216 536 — и, будем надеяться, лечение будет успешным. Удачи ему, хороших врачей, терпения и здоровья!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 143
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Хардкор-солидарность: за два дня собрано более $215 000 в помощь больному раком вокалисту SICK OF IT ALL
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Комментарии
Merzbow:
Это же он с Шейном Эмбьюри мутил Blood from the soul)
Крутой проект был.…
Ветошь:
jurgai:
фоном норм играет себе… спецом этот проект слушать — х.з. скорее Khold/Tulus погоняю …
Юрий:
jurgai:
Костя написал(а):
СВО
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/746895…
jurgai:
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники к�…
Юрий:
Как минимум один раз это стоит прослушать , интересная музыка , желания выключить не возникло .…
Другой Александр:
Денис написал(а):
Тварь написал(а):
Одно непонятно: почему он ненавидит лес. За что?!
оттуда прилеты
Ещё в лесу можно леших повстречать:
https://rutube.ru/video/2f58778852fd…
Другой Александр:
jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники которого писали рекомендации �…
Зануда:
Ну такое …
jurgai:
Другой Александр написал(а):
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники которого писали рекомендации о том как надо п�…
juris:
Merzbow написал(а):
» … не ограниченный эзотерическим позерством…»
Зато не ограниченный пафосным позёрством.
Вообще блек и позёрство слова синонимы
еще бы……
juris:
Potato Lich написал(а):
juris написал(а):
Potato Lich написал(а):
Истерику услышал, мелодичность — не особо. Опять АС красиво продала какую-то невнятную околоблэкушную кашу…
Не знаю, кто это, но пускай не болеет!
Это же он с Шейном Эмбьюри мутил Blood from the soul)
Крутой проект был.