Хардкор-солидарность: за два дня собрано более $215 000 в помощь больному раком вокалисту SICK OF IT ALL

Тот случай, когда название группы перекликается с грустными новостями. Олдовые хардкорщики SICK OF IT ALL были вынуждены отменить концертные планы — ибо вокалисту Lou Koller поставили раковый диагноз. И сейчас, конечно же, не до шоу.

«Привет, как делишки у вас? — спросил он в видеопослании в своих соцсетях, — знаете вы или нет, но мы, к сожалению, отменяем евротур этого лета. Вокруг этой новости расплодились слухи, так что я проясню ситуацию.

У меня в пищеводе недавно обнаружили злокачественную опухоль, которая также дала метастазы в желудок. Так что этим летом вместо гастролей придется лечиться. Группа полностью одобрила подобный план: ребята сказали, мол, полностью тебя поддерживаем, выздоравливай. Это главное. Концерты подождут. Но все мы, я лично, всячески извиняемся перед фанатами. Мы все — наша туровая команда, наши промоутеры — готовились оттопыриваться в поездках и на сцене…. но как уж есть. Не слушайте сплетни. Я сказал правду. Других причин не ехать у нас нет.

Спасибо всем за понимание и поддержку — надеюсь, я одолею эту штуку, и мы увидимся в конце лета. Или зимой. Держитесь!»

Ну а чтобы держался сам Лу (дело, судя по всему, нешуточное и рискованное для жизни), брат музыканта организовал краудфандинговую кампанию, призванную помочь с медицинскими расходами и хоть как-то компенсировать отсутствие возможности заработать концертами. Кто хочет присоединиться — добро пожаловать сюда, и, надо сказать, хардкор-тусовка уже проявила большую солидарность, буквально за пару дней превысив сумму сбора в $200 000. На момент написания этого текста там уже $216 536 — и, будем надеяться, лечение будет успешным. Удачи ему, хороших врачей, терпения и здоровья!

