Фотокарточки: James Hetfield сыграл шерифа в детективном вестерне «Чаща»

James Hetfield продолжает свою актерскую карьеру в ролях служителей закона — и на этот раз старина превратился в техасского шерифа. (Кажется, ему этот имидж идет.)

«The Thicket» («Чаща») — криминальная драма режиссера Эллиотта Лестера. Главные роли сыграли Питер Динклэйдж и Джульетт Льюис. Действие фильма разворачивается в Западном Техасе. Главный герой — молодой человек, чья сестра была похищена бандой жестокого убийцы. Он заручается поддержкой известного охотника за головами Реджинальда Джонса, проститутки и бывшей рабыни для того, чтобы спасти похищенную девушку.

Эллиотт Лестер: «Выбор Хэтфилда на роль шерифа кажется практически предопределенным. Однажды утром я проснулся с ясным ощущением из только что увиденного сна: Джеймс должен быть в фильме. Он — рок-бог, воплощение незамутненной суровой поэзии, идеально соответствующий образу, который мы себе нарисовали в сюжете.

Для связи мы испробовали все возможные пути: его менеджера, общих друзей, всех, кто мог хоть как-то помочь достучаться до Хэтфилда. Прорыв случился с помощью сценариста-режиссера Sacha Gervasi, у которого были какие-то контакты. Через него, помолясь, мы отправили сценарий — не будучи, конечно, уверенными, что музыканту все это будет как-либо интересно.

Но! Буквально через пару дней пришел ответ: да. И последовавшая за этим личная встреча оправдала наши надежды. Джеймс оказался очень скромным человеком. Он сообщил, что всегда хотел сняться в мрачном вестерне, — и это, опять же, идеально совпало.

В работе он был невероятен: трудолюбив, прилежен; он отнесся к своей роли со страстью, которая придала всему действию удивительную интенсивность. Я считаю, его присутствие в фильме вывело «Чащу» на новый уровень».

В комментариях к фотосетам народ уже начал перекручивать название, типа «The Thicket That Should Not Be», «Master of thickets», «Thicketned» и т.д. Но как бы там ни было, есть уверенность, что участие Джеймса — как бы ни велика или мала была его роль — привлечет в залы дополнительных зрителей. На экранах кинотеатров «Чаща» появится в начале сентября.

