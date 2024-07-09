Мерч лета: маринованные огурчики от MASTODON!Блог
Нечто новенькое в линейке мерча метал-групп: после разных видов бухла, чая-кофе, соусов наконец появилось что-то, чем можно нормально закусить. Группа MASTODON показала закатки!
В ассортименте:
Troy Sanders Diller Be Dilled – традиционные маринованные огурцы с мощным залпом чеснока (не острые).
Bill Kelliher Dead and Butterslax – традиционный сладкий маринад с рядом уникальных приправ (не острые).
Brann Dailor JalaBranño Dill – в расслол внедрены перчики халапеньо (будет жарко!)
Dirty B. Hinds Dill with the Devil – название говорит за себя. Наиострейшая острота перца Carolina Reaper, немного свеколки для цвета — и полнейший угар!
Посмотреть можно тут. Ну и, наверно, ждем пельмени «Дедушка Апан» от TROLLWALD и сюрстрёмминг от каких-нибудь AMON AMARTH!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 29
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Комментарии
b4w:
Как минимум, пуканы всё таки затрещали. Только манерные педрилы из эрмитажей сделали вид, что хрустит хранцузская булка.…
b4w:
Merzbow написал(а):
» … не ограниченный эзотерическим позерством…»
Зато не ограниченный пафосным позёрством.
Вообще блек и позёрство слова синонимы
Зависи…
HNKNTNH:
Еще мне вот эта епиха понравилась) https://infectiousjelqing.bandcamp.com/…
jurgai:
Паша:
Ну и пусть там по пивным выступают, пока не надоедят всем) скатертью дорога…
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Гангста-брутал-слэм? для этого давно есть Soils of Fate))
Прикольные …
Merzbow:
atr:
В принципе, эта группа мимо, но как Дёрст эпатировал публику своей сединой на «Лулазалупе», я оценил…
Дед Аким:
Кавер сложной песни, две шикарные голосистые альфа-самки, я бы там принял участие, жаркий тройничёк для взрослых, кино студии Brazzers — друзья во грехе, чего-то я замеч…
Дед Аким:
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Ukko:
Чорны написал(а):
А, это вааще, метал сайт?
Или, будем выкладывать в эфир всякую хуйню?
В принципе Настя может здесь писать что хочет и что захочет хоть про Ша…
Чорны:
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