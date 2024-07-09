Мерч лета: маринованные огурчики от MASTODON!

Нечто новенькое в линейке мерча метал-групп: после разных видов бухла, чая-кофе, соусов наконец появилось что-то, чем можно нормально закусить. Группа MASTODON показала закатки!

В ассортименте:

Troy Sanders Diller Be Dilled – традиционные маринованные огурцы с мощным залпом чеснока (не острые).

Bill Kelliher Dead and Butterslax – традиционный сладкий маринад с рядом уникальных приправ (не острые).

Brann Dailor JalaBranño Dill – в расслол внедрены перчики халапеньо (будет жарко!)

Dirty B. Hinds Dill with the Devil – название говорит за себя. Наиострейшая острота перца Carolina Reaper, немного свеколки для цвета — и полнейший угар!

Посмотреть можно тут. Ну и, наверно, ждем пельмени «Дедушка Апан» от TROLLWALD и сюрстрёмминг от каких-нибудь AMON AMARTH!

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