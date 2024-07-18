«Только GAEREA способны провести нас через тьму». Ждем альбом года?..Новинки и новости
Альбом, который уже часть изданий (прослушавших полную версию) называют чуть ли не релизом года; группа, которая музыкой и потрясающими по энергетике, совершенно ошеломительными шоу зарабатывает все бОльшие площадки на разных континентах (португальцы умело и неустанно поочередно обрабатывают турами США и Европу); одним словом, GAEREA готовится в октябре показать четвертый альбом Coma. И, помимо прочего, у него крутая обложка авторства Nathan Lorenzana.
«Мир может быть совершенно безнадежным, как это утверждает сингл «Hope Shatters». Но с Coma GAEREA возвращаются, чтобы доказать, что они — единственная группа, способная провести нас через тьму».
Это уже даже не то чтобы блэк — с каждым релизом GAEREA, словно плотоядное растение, приманивает, впитывает и пережевывает разноплановые влияния, выпуская взамен ядовито-яркие огненные цветы.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 184
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Комментарии
Юрий:
b4w , каждый слышит лишь то , что хочет слышать. Я вот в упор не слышу тут Бегемот , а у Aversio Humanitatis так и подавно другой стиль , это примерно как Кино и ДДТ сравнивать , и �…
b4w:
Окончательно стрендились в очередную инкарнацию Бегемота. Было бы интересно послушать, если бы подобное музло сегодня не лезло из каждого утюга. И далеко ходить не…
griwski:
Норм на разочек. Но это же будто Адам Дарски обслушался Dissection а потом пошел на студию и записал песню, а на коду кто-то дал ему послушать Caliban, и он решил всунуть этот �…
Юрий:
Мальчики и девочки , не в обиду будет сказано , но это полнейшая херня ! (( И полтора моральных инвалида приходящие на их концерты тому подтверждение .…
Другой Александр:
Gaerea: «Hope Shatters» и «World Ablaze»
К пятому (вроде бы) альбому музон стал интереснее, хоть и попсовее. Первые четыре тупо скучные были, а этот по ходу стоит заценить, когда выйде…
Anastasiya:
Чорны написал(а):
Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
Придеться нажраться, нап…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Pet Shop Boys — It’s A Sin (Official Video) [HD REMASTERED]
Отличный метал кавер от легендарной немецкой ме�…
Чорны:
Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
Придеться нажраться, например.…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Pet Shop Boys — It’s A Sin (Official Video) [HD REMASTERED]
Отличный метал кавер от легендарной немецкой метал банды
It’s a Sin — Кай Хансе�…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Настя, у тебя в Америке события происходят. Была реальная, откровенная попытка убийства, весь мир содрогнулся, чудо спасло, не инсценировка, �…
Дед Аким:
Ещё несколько суперхитов на все времена!
У группы есть и более известные песни, да там куда ни ткни на шедевр попадешь, но выбрал эту, не знаю почему, личные предпоч�…
juris:
Писюн с глазами написал(а):
Знаете, что может быть лучше старого шерифа? Старый шериф-гей. Жалко, не черный, конечно, но уж как есть.
для подобного рода фантаз�…
Bronco:
Не знаю насколько из Хетфилда хороший актер, но так то к старости он себе фактурную внешность прокачал для игры в кинофильмах. Понятно, что в этот фильм его только д�…
Норм на разочек. Но это же будто Адам Дарски обслушался Dissection а потом пошел на студию и записал песню, а на коду кто-то дал ему послушать Caliban, и он решил всунуть этот мощный брейкдаун)
Окончательно стрендились в очередную инкарнацию Бегемота. Было бы интересно послушать, если бы подобное музло сегодня не лезло из каждого утюга. И далеко ходить не надо — как раз в соседней Испании есть чуть более интересные Aversio Humanitatis, которым (пока) не приспичило изображать Бегемот. Лучше их пойду наверну.
b4w , каждый слышит лишь то , что хочет слышать. Я вот в упор не слышу тут Бегемот , а у Aversio Humanitatis так и подавно другой стиль , это примерно как Кино и ДДТ сравнивать , и то и другое рок, но совершенно не похоже.