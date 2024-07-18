gaerea band
18.07.2024

«Только GAEREA способны провести нас через тьму». Ждем альбом года?..

Новинки и новости

Альбом, который уже часть изданий (прослушавших полную версию) называют чуть ли не релизом года; группа, которая музыкой и потрясающими по энергетике, совершенно ошеломительными шоу зарабатывает все бОльшие площадки на разных континентах (португальцы умело и неустанно поочередно обрабатывают турами США и Европу); одним словом, GAEREA готовится в октябре показать четвертый альбом Coma. И, помимо прочего, у него крутая обложка авторства Nathan Lorenzana.

gaerea coma

«Мир может быть совершенно безнадежным, как это утверждает сингл «Hope Shatters». Но с Coma GAEREA возвращаются, чтобы доказать, что они — единственная группа, способная провести нас через тьму».

Это уже даже не то чтобы блэк — с каждым релизом GAEREA, словно плотоядное растение, приманивает, впитывает и пережевывает разноплановые влияния, выпуская взамен ядовито-яркие огненные цветы.

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3 комментария

  • griwski написал(а):

    Норм на разочек. Но это же будто Адам Дарски обслушался Dissection а потом пошел на студию и записал песню, а на коду кто-то дал ему послушать Caliban, и он решил всунуть этот мощный брейкдаун)

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  • b4w написал(а):

    Окончательно стрендились в очередную инкарнацию Бегемота. Было бы интересно послушать, если бы подобное музло сегодня не лезло из каждого утюга. И далеко ходить не надо — как раз в соседней Испании есть чуть более интересные Aversio Humanitatis, которым (пока) не приспичило изображать Бегемот. Лучше их пойду наверну.

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  • Юрий написал(а):

    b4w , каждый слышит лишь то , что хочет слышать. Я вот в упор не слышу тут Бегемот , а у Aversio Humanitatis так и подавно другой стиль , это примерно как Кино и ДДТ сравнивать , и то и другое рок, но совершенно не похоже.

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