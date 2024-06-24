Цветочный дэз-думовый яд: на подходе новый альбом OFFICIUM TRISTEБлог
Замечательные, меланхолические, воздушные, трогательные голландские дэз-думеры OFFICIUM TRISTE отмечают в этом году 30-летие — и, выждав пять лет после альбома The Death Of Gaia, анонсировали на сентябрь Hortus Venenum.
Идею названия полноформатника группа взяла у так называемого «Ядовитого сада» (The Poison Garden) в Великобритании, в котором собраны более сотни ядовитых, токсичных, наркотических растений со всего мира. Погрузиться в аналог которого — в метафорическом дурманном грустном мире OFFICIUM TRISTE — понемногу предлагают прямо здесь и сейчас.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 64
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Цветочный дэз-думовый яд: на подходе новый альбом OFFICIUM TRISTE
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Комментарии
jurgai:
Черноярец написал(а):
zly написал(а):
Черноярец написал(а):
ratfred написал(а):
Чернояец, дохуя советчиков ))
А кто?
Я лично НЕ советую читать белмову. А что — кто-то �…
Gerber:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Вообще ни как , настоящего артиста, его харизму и энергетику, пускай не совершенный голос, это все заменить нельзя роботом. Вот хит и хорошая �…
Другой Александр:
zly написал:
Дарэчы. На российском наречии сейчас одни сказки, знаний нет, одни пиздаболы, поэтому не советую пользоваться русским диалектом. Написал на нём, чт�…
Merzbow:
Черноярец:
zly написал(а):
Черноярец написал(а):
ratfred написал(а):
Чернояец, дохуя советчиков ))
А кто?
Я лично НЕ советую читать белмову. А что — кто-то советует? — чёта не за�…
Виктор:
фотосессия белорусского размаха как всегда не подкачала. Фирменный стиль сцены так сказать…
zly:
Дарэчы. На российском наречии сейчас одни сказки, знаний нет, одни пиздаболы, поэтому не советую пользоваться русским диалектом. Написал на нём, чтоб понятно было т…
zly:
Черноярец написал(а):
ratfred написал(а):
Чернояец, дохуя советчиков ))
А кто?
Я лично НЕ советую читать белмову. А что — кто-то советует? — чёта не замечаю)
А ця…
Bronco:
Тварь написал(а):
Какая же чепуха эта перезапись… Сухое и мертвое.
И не верю я в новый альбом БГ — потому что после 2002 года там не музыка, а механизм по заработ�…
Дед Аким:
Два шикарных выступления, вид красивый, какой-то замок, Лидия красавица экстра класса, еще голосистая, сексуальная, харизматичная, песни правда несколько однообра�…
Дед Аким:
Интересная банда, такая смесь The Prodigy, Nirvana, Yes, БИ 2, и попсовой качественной мелодичности, потому что качественная мелодичность для попсы современной редкое явление…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Белорусские МЕТАЛЛИСТЫ радзiму не пакiнулi. Вообще не плохо. Только гитарный саунд меня не впечатлил. Мне он показался каким-то натянутым-напряженным Но это извечна…
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