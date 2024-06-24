Цветочный дэз-думовый яд: на подходе новый альбом OFFICIUM TRISTE

Замечательные, меланхолические, воздушные, трогательные голландские дэз-думеры OFFICIUM TRISTE отмечают в этом году 30-летие — и, выждав пять лет после альбома The Death Of Gaia, анонсировали на сентябрь Hortus Venenum.

Идею названия полноформатника группа взяла у так называемого «Ядовитого сада» (The Poison Garden) в Великобритании, в котором собраны более сотни ядовитых, токсичных, наркотических растений со всего мира. Погрузиться в аналог которого — в метафорическом дурманном грустном мире OFFICIUM TRISTE — понемногу предлагают прямо здесь и сейчас.

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