Cephalotripsy
17.07.2024

Доставайте кефалотрибы. Вышел второй альбом CEPHALOTRIPSY «Epigenetic Neurogenesis»

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Если в этом мире есть символ самого лютого, брутального, жестокого, непримиримого, зверского, чрезвычайного, людоедского, нажористого, упоротого, бетономешательного, сваезабивочного, дреледырявящего музыкального дерьма, то имя ему CEPHALOTRIPSY, и на днях, спустя 17 лет после издания дебютника Uterovaginal Insertion Of Extirpated Anomalies, появился второй альбом группы Epigenetic Neurogenesis. Включив его на громкости поутру, можно обеспечить соседям легкое игривое настроение и навязчивое приятное ощущение, будто за стенкой начат капитальный ремонт.

Состав коллектива за долгие годы, понятно, поменялся, однако, к счастью, остался Angel Ochoa — и он по-прежнему один из лучших брутал-вокалеров на все времена (видела этого мощного мужчину в роли live-фронтмена DEVOURMENT — и прям-таки да, внушает). Да и в остальном, в общем, все на местах. CEPHALOTRIPSY второй десяток лет, отбиваясь от понавылезшей талантливой молодежи, тащит статус калифорнийской иконы slamming brutal death metal, ожидание окончено, время кефалотрировать и копулировать окружающих, и больших, и маленьких!..

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2 комментария

  • Чорны написал(а):

    Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
    Придеться нажраться, например.

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  • Anastasiya написал(а):

    Чорны написал(а):
    Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
    Придеться нажраться, например.

    Мои ожидания скорей оправдали, но не превысили.

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