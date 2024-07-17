Доставайте кефалотрибы. Вышел второй альбом CEPHALOTRIPSY «Epigenetic Neurogenesis»Новинки и новости
Если в этом мире есть символ самого лютого, брутального, жестокого, непримиримого, зверского, чрезвычайного, людоедского, нажористого, упоротого, бетономешательного, сваезабивочного, дреледырявящего музыкального дерьма, то имя ему CEPHALOTRIPSY, и на днях, спустя 17 лет после издания дебютника Uterovaginal Insertion Of Extirpated Anomalies, появился второй альбом группы Epigenetic Neurogenesis. Включив его на громкости поутру, можно обеспечить соседям легкое игривое настроение и навязчивое приятное ощущение, будто за стенкой начат капитальный ремонт.
Состав коллектива за долгие годы, понятно, поменялся, однако, к счастью, остался Angel Ochoa — и он по-прежнему один из лучших брутал-вокалеров на все времена (видела этого мощного мужчину в роли live-фронтмена DEVOURMENT — и прям-таки да, внушает). Да и в остальном, в общем, все на местах. CEPHALOTRIPSY второй десяток лет, отбиваясь от понавылезшей талантливой молодежи, тащит статус калифорнийской иконы slamming brutal death metal, ожидание окончено, время кефалотрировать и копулировать окружающих, и больших, и маленьких!..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 179
2 комментария
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Комментарии
Другой Александр:
Gaerea: «Hope Shatters» и «World Ablaze»
К пятому (вроде бы) альбому музон стал интереснее, хоть и попсовее. Первые четыре тупо скучные были, а этот по ходу стоит заценить, когда выйде…
Anastasiya:
Чорны написал(а):
Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
Придеться нажраться, нап…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Pet Shop Boys — It’s A Sin (Official Video) [HD REMASTERED]
Отличный метал кавер от легендарной немецкой ме�…
Чорны:
Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
Придеться нажраться, например.…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Pet Shop Boys — It’s A Sin (Official Video) [HD REMASTERED]
Отличный метал кавер от легендарной немецкой метал банды
It’s a Sin — Кай Хансе�…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Настя, у тебя в Америке события происходят. Была реальная, откровенная попытка убийства, весь мир содрогнулся, чудо спасло, не инсценировка, �…
Дед Аким:
Ещё несколько суперхитов на все времена!
У группы есть и более известные песни, да там куда ни ткни на шедевр попадешь, но выбрал эту, не знаю почему, личные предпоч�…
juris:
Писюн с глазами написал(а):
Знаете, что может быть лучше старого шерифа? Старый шериф-гей. Жалко, не черный, конечно, но уж как есть.
для подобного рода фантаз�…
Bronco:
Не знаю насколько из Хетфилда хороший актер, но так то к старости он себе фактурную внешность прокачал для игры в кинофильмах. Понятно, что в этот фильм его только д�…
juris:
коллекционный бокс-сет «La France Des Maudits» с настольной 3D-моделькой гильотины умиляет…
Merzbow:
они теперь с головой отрубленной будут как Exhumed или Vomitory ездить?))…
Писюн с глазами:
Знаете, что может быть лучше старого шерифа? Старый шериф-гей. Жалко, не черный, конечно, но уж как есть.…
juris:
Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
Придеться нажраться, например.
Чорны написал(а):
Бля аааа. Разочарован. Дебютный альбом слушаю до сих пор. Этот ждал. Ну, да. Ну, мощно. Ну, вокал. Но, ничего особенного.
Придеться нажраться, например.
Мои ожидания скорей оправдали, но не превысили.