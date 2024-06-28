‘Moscovia delenda est’. HATE FOREST выпустили, пожалуй, самый суровый миник в своей дискографии

‘Moscovia delenda est’. HATE FOREST выпустили, пожалуй, самый суровый миник в своей дискографииНовинки и новости
Justice — называется новый мини-альбом проекта Романа Саенко HATE FOREST. По замыслу автора, он станет второй частью EP-трилогии (первая, Sowing With Salt, была реализована в прошлом году) — и, пожалуй, это самый суровый и брутальный релиз в дискографии HF последних двадцати лет.
«В отличие от довоенных релизов группы, — цитируют Романа Osmose Productions, — нынешний материал звучит очень приземленно, воинственно и кроваво. Moscovia delenda est».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 633
17 комментариев
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Комментарии
Potato Lich:
Истерику услышал, мелодичность — не особо. Опять АС красиво продала какую-то невнятную околоблэкушную кашу …
Костя:
Ых:
Венцеслав Венгржановский написал(а):
Найдите их интервью какому-то забугорному изданию двухлетней давности сразу после начала СВО — там риторика такая, что ей…
Bronco:
Если не обращать внимания на картинку и тексты, очень хорошая ИПиха. Прут как трактор весной по болоту. А если обращать… ну а чем им еще делать? Пусть хоть помечтают,…
Алексей:
Блин, ну это очень круто!!! Из-за этой индустриальной клавишной подложки он реально холодный и дико атмосферный!!!! \m/…
Другой Александр:
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники которого писали рекомендации о том как надо пиздить свою беременную подру�…
Черноярец:
Денис:
Тварь написал(а):
Одно непонятно: почему он ненавидит лес. За что?!
оттуда прилеты…
Тварь:
Венцеслав Венгржановский:
Wotan написал(а):
Про то, что Кальдрад недолюбливал украинцев откуда информация?
Так это такой секрет Полишинеля в тамошней среде. Возможно, правильней будет …
Писюн c глазами:
Юрий написал(а):
А пуканы могут рвануть исключительно у малолетних идиотов.
Отчего же… У старых идиотов тоже могут рвануть.…
Юрий:
Лично мне пришлось гуглить только название HATE FOREST , ибо до сего момента не слышал этой группы , и … не буду слушать и дальше , пох совершенно на их жалкую попытку сыгр…
Писюн c глазами:
Другой Александр написал(а):
не гуглите кто это и чем он занимался по гражданке. Я вот поддался праздному любопытству и сильно теперь жалею Или хотя бы загрузк…
Я, конечно, могу ошибаться, но, кажется, от названия и рисунка у кого-то что-то заполыхает…
крепкий релиз… да запылают пуканы
Ну так-то посмотрим, кто там delenda est по итогу)
Как бы Роме в скором времени не пришлось свои лекции читать в каких-нибудь румынских ПТУ.
Много бравых воинов так-то с нэньки-то посваливало — Кроды всякие и пр. бравые правые любители стероидов. Один москаль Лёвкин со своим Молотхом боронит ридну и нэзалэжну в составе неовласовского РДК — вот ведь ирония судьбы.
Да ещё к тому же икона стиля Варг — за Мордор. И Борис Кальдрад — братушек юго-западных зело недолюбливал, очень надо сказать зело) Но об этом как-то в их среде вспоминать не принято. Всякие там трибьюты выпускать принято, а вот взгляды трибьютируемого лишний раз упоминать не принято, а то ж продажи ещё того и гляди не пойдут)
Чудны дела твои, Господи)
А я вот серьёзно не понимаю почему у кого-то должно «полыхать»? Ну, просто это выражение бессильной злобы может вызвать разве что испанский стыд Нелепее этого разве что только жизнь и смерть мобилизованного в ВСУ солдата Алексея Татарова. Ток предупреждаю, не гуглите кто это и чем он занимался по гражданке. Я вот поддался праздному любопытству и сильно теперь жалею Или хотя бы загрузку картинок в браузере отключите, прежде чем по ссылкам из поисковика проходить. А то мне поганый Неолурк эту ебаную хуйню сразу, без предупреждения на экран вывалил
Про то, что Кальдрад недолюбливал украинцев откуда информация? Возможно у этого ноги растут от чернобора. Выступать на Коловороте ему это не мешало. Саенко мне кажется в целом по хрен, кто там за кого, он свое мнение высказал. Все остальное рассудит история.
Венцеслав Венгржановский написал(а):
Много бравых воинов так-то с нэньки-то посваливало — Кроды всякие и пр. бравые правые любители стероидов.
Ну, Гапон-то остался сотоварищи
Другой Александр написал(а):
не гуглите кто это и чем он занимался по гражданке. Я вот поддался праздному любопытству и сильно теперь жалею Или хотя бы загрузку картинок в браузере отключите, прежде чем по ссылкам из поисковика проходить. А то мне поганый Неолурк эту ебаную хуйню сразу, без предупреждения на экран вывалил
Почему я тебя не послушал…
Лично мне пришлось гуглить только название HATE FOREST , ибо до сего момента не слышал этой группы , и … не буду слушать и дальше , пох совершенно на их жалкую попытку сыграть на урапатриотизме , но сама музыка не чем не отличается от того , что до них сделали тысячи групп начиная с прошлого века )) А пуканы могут рвануть исключительно у малолетних идиотов.
Юрий написал(а):
А пуканы могут рвануть исключительно у малолетних идиотов.
Отчего же… У старых идиотов тоже могут рвануть.
Wotan написал(а):
Про то, что Кальдрад недолюбливал украинцев откуда информация?
Так это такой секрет Полишинеля в тамошней среде. Возможно, правильней будет сказать всё-таки, что Боря не любил «украинство», как идею. Все эти бандеры, правые секторы, азовы, вот то, отчего так прутся нынче в нэньке, все это он терпеть не мог и украинский национализм был ему максимально чужд, мягко говоря.
Да, они там раньше до всем известных событий сотрудничали, братались, триединство и все такое прочее, но после того, как всю украинскую сцену перекусал призрак дохлого Степана, пути их разошлись.
Вообще, конечно, смешно наблюдать, как все эти храбрые воины нации, певшие про войну, честь и доблесть или какие-нибудь мизантропов сатанические, певшие про ненависть ко всем и вся, заверещали как побитые шлюхи и посваливало кто куда, едва только раздались первые выстрелы)
Вот и весь Блэк метал.
И это не только про украинцев .
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники которого писали рекомендации о том как надо пиздить свою беременную подругу в живот, чтобы у нее случился выкидыш, заверещали не хуже Марии Певчих о том, насколько же советский режим хуже режима либерального и что войне не место в жизни, а только в искусстве. Найдите их интервью какому-то забугорному изданию двухлетней давности сразу после начала СВО — там риторика такая, что ей, пожалуй, позавидует даже Ирина Шихман. Ну и барабанщица их в 22 году сожгла свой диплом, полученный вроде как в СПБ, в знак протеста против «войны»
Короче, обосраться со смеху можно от этого вашего блэк метала, что по одну, что по другую сторону)
Одно непонятно: почему он ненавидит лес. За что?!
Тварь написал(а):
Одно непонятно: почему он ненавидит лес. За что?!
оттуда прилеты
Крутейшая музыка
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники которого писали рекомендации о том как надо пиздить свою беременную подругу в живот, чтобы у нее случился выкидыш, заверещали не хуже Марии Певчих о том, насколько же советский режим хуже режима либерального и что войне не место в жизни, а только в искусстве. Найдите их интервью какому-то забугорному изданию двухлетней давности сразу после начала СВО — там риторика такая, что ей, пожалуй, позавидует даже Ирина Шихман. Ну и барабанщица их в 22 году сожгла свой диплом, полученный вроде как в СПБ, в знак протеста против «войны»
Короче, обосраться со смеху можно от этого вашего блэк метала, что по одну, что по другую сторону)
По нормальному им надо бы завязывать с блэком и менять стиль на что-нибудь типа Битлз или Элтона Джона. Чтобы форма самовыражения соответствовала внутреннему содержанию.
Если не обращать внимания на картинку и тексты, очень хорошая ИПиха. Прут как трактор весной по болоту. А если обращать… ну а чем им еще делать? Пусть хоть помечтают, как они всех победили. Свобода слова же. Или уже не?
Венцеслав Венгржановский написал(а):
Найдите их интервью какому-то забугорному изданию двухлетней давности сразу после начала СВО — там риторика такая, что ей, пожалуй, позавидует даже Ирина Шихман.
Вот это интервью?
https://clck.ru/3BbdNd
Что такое СВО?