«Наша бывшая студия звукозаписи удалила все оригинальные записи». ELLENDE перезаписали классический альбомБлог
«Молчи, грусть, молчи! Не бейте себя ушами по щекам, не надо!» — мог бы, услышав творчество австрийского проекта ELLENDE, возопить Остап Бендер, но мы не Остап, потому сообщаю, что в конце августа выходит пятый альбом Todbringerin. По сути, это группа одного человека, Lukas Gosch, основанная в 2011 году и с тех пор, нечасто обновляя дискографию, несущая в скорбный мир рафинированно-меланхоличный пост-блэк/депрессив/атмосферик метал с длинными изящными композициями и замысловатыми аранжировочными сюжетами.
Новый альбом, впрочем, не то чтобы кардинально нов: Todbringerin представляет собой перезаписанный Todbringer 2016 года: чудную и на сегодняшний день уже классическую работу ELLENDE . Переиздание оказалось вынужденным: по словам Lukas, в силу неграмотно составленных контрактов прежний материал ему не принадлежал, и, цитирую, «наша бывшая студия звукозаписи удалила все оригинальные записи».
Так, альбом целиком был переигран и перезаписан под руководством Markus Stock — и, имхо, получилось даже лучше, чем было. То что надо для (будущего) конца лета.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 30
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«Наша бывшая студия звукозаписи удалила все оригинальные записи». ELLENDE перезаписали классический альбом
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Писюн c глазами:
Юрий написал(а):
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Gennadius777:
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Mustdie:
Юрий:
Писюн с глазами написал(а):
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Ad Noctum:
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https://gatemaster.bandcamp.com/album/in-pursuit-of-forbidden-knowledge
Это проект старшего из б…
Другой Александр:
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