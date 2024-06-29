Стоит послушать. AKHLYS «House Of The Black Geminus»

Колорадские (в хорошем смысле слова — т.е. из Колорадо) блэкари AKHLYS выложили стрим одного из чернейших релизов этого лета: свой четвертый полноформатник House Of The Black Geminus, и… он просто роскошен!

Начинала группа в 2009 году с дарк-эмбиента (влияние которого чувствуется и поныне), с каждым релизом утяжеляясь, зверея, психуя, нагнетая, смешивая жанры — и, порвав сознание диском Melinoë, в 2024-м пришла к усовершенствованной гипнотично-магической формуле многомерного индустриализованного блэк-метала, виртуозно балансирующего на ледяной грани между истерикой и мелодичностью. Из тех альбомов, что, включив, остановить — и изгнать — невозможно.

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