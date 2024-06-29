Стоит послушать. AKHLYS «House Of The Black Geminus»Блог
Колорадские (в хорошем смысле слова — т.е. из Колорадо) блэкари AKHLYS выложили стрим одного из чернейших релизов этого лета: свой четвертый полноформатник House Of The Black Geminus, и… он просто роскошен!
Начинала группа в 2009 году с дарк-эмбиента (влияние которого чувствуется и поныне), с каждым релизом утяжеляясь, зверея, психуя, нагнетая, смешивая жанры — и, порвав сознание диском Melinoë, в 2024-м пришла к усовершенствованной гипнотично-магической формуле многомерного индустриализованного блэк-метала, виртуозно балансирующего на ледяной грани между истерикой и мелодичностью. Из тех альбомов, что, включив, остановить — и изгнать — невозможно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
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А пуканы могут рвануть исключительно у малолетних идиотов.
Отчего же… У старых идиотов тоже могут рвануть.…
Юрий:
Лично мне пришлось гуглить только название HATE FOREST , ибо до сего момента не слышал этой группы , и … не буду слушать и дальше , пох совершенно на их жалкую попытку сыгр…
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Другой Александр написал(а):
не гуглите кто это и чем он занимался по гражданке. Я вот поддался праздному любопытству и сильно теперь жалею Или хотя бы загрузк…
Тварь:
Венцеслав Венгржановский написал(а):
Много бравых воинов так-то с нэньки-то посваливало — Кроды всякие и пр. бравые правые любители стероидов.
Ну, Гапон-то …
Wotan:
Про то, что Кальдрад недолюбливал украинцев откуда информация? Возможно у этого ноги растут от чернобора. Выступать на Коловороте ему это не мешало. Саенко мне каже…
Другой Александр:
А я вот серьёзно не понимаю почему у кого-то должно «полыхать»? Ну, просто это выражение бессильной злобы может вызвать разве что испанский стыд…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
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