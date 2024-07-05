Видео недели: LIMB BIZKIT «Turn It Up, Bitch». Осторожно: это чудовищно!Блог
Рэп-метал, альтернатив-метал, ню-метал, захвативший мировую сцену в конце 90-х-начале нулевых, за пару десятков лет выдохся и себя исчерпал, где-то переродившись, а где-то умерев и благостно завоняв. Факт творческой смерти и неактуальности, конечно, не мешает и сейчас давать концерты группам вроде PAPA ROACH, DROWNING POOL, SEVENDUST, POWERMAN 5000 и иже, но, блин, условные P.O.D., которым нонче по полтосу, самозабвенно поющие «We are, we are, the youth of the nation», написанную в 2001-м (и в ту пору заслуженно попавшую в топы хитов), — это как-то… уныло?..
(Безусловно, есть и талантливые-мегауcпешные ребята вроде KORN и SLIPKNOT, стартанувшие в тот период и к нынешним временам добравшиеся до хэдлайнерских мест мировых фестивалей, которых в архаике не обвинишь вовсе. Но речь сейчас не о них.)
На всем этом фоне любопытную — и, вероятно, уникальную — стратегию избрали LIMP BIZKIT. С начала своего существования сделав ставку на одноклеточную, но агрессивно-риффленую, прыгательную, безбашенную и заводную музыку с текстами про сиськи-письки да незамысловатые подростковые проблемы, мужички, пройдя все этапы мировой славы, решили, что стареть, седеть, лысеть и, вывалив скуфо-брюшки, на серьезных щах, как какой-нибудь OFFSPRING, петь в 2024-м «I did it all for the nookie, so you can take that cookie» — глупо. Поэтому сделали иначе. (Возможно, в том числе по той причине, что более-менее серьезный диск 2011 года Gold Cobra, пятый в дискографии LB, несмотря на недурные отзывы, продавался очень вяло). Вывесив над своим кораблем флаг «Чем Хуже, Тем Лучше», они, приплясывая и кривляясь, повели его на самое дно, нарочито делая все так плохо, что это даже… хорошо.
Через десять лет после «кобры» мы увидели вот это.
Шестой диск LIMP BIZKIT назвали Still Sucks, с каким-то чуть ли «аналкантовским» хулиганством напихали в него названий вроде «Snacky Poo», «Dirty Rotten Bizkit», «You Bring Out The Worst In Me» и отметив в открывающей «Out Of Style», мол, мы вышли из моды, вышли из стиля, и пошло оно нахрен. «It’s time to rock this motherfucker!»
Фотосессии, клипы, контент соцсетей, согласно общей политике партии, были облагорожены упоротостью; где-то ироничное, где-то саркастичное, где-то глупое, где-то на грани, где-то за гранью фола — а чаще все сразу — дичь, в которую погрузили себя и слушателей LP, вернула внимание, лайки, просмотры и хайп.
Still Sucks попал в чарты, а слушатели всерьез стали ждать, чего такого этакого американцы выдадут дальше.
И… в общем, я вас немного подготовила, а теперь смотрите. Буквально вчера LIMP BIZKIT выложили клип на песню «Turn It Up, Bitch», полностью сгенерированный AI и ужасный — настолько, что это, опять-таки, хорошо. Ибо быть живым смешным мемом, наверное, лучше, чем унылым посмешищем. Или таки нет?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 128
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Видео недели: LIMB BIZKIT «Turn It Up, Bitch». Осторожно: это чудовищно!
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Комментарии
Merzbow:
вспоминая Anal Cunt. У них на defenders of hate есть песня ‘Limp Bizkit Think They’re Black, But They’re Just Gay’…
Тварь:
Спасибо, не нужно.
Долгострои ничем хорошим не заканчиваются.
Еще жив в памяти «гениальный оркестровый» альбом Блайндов …
Юрий:
asdf:
Писюн с глазами:
Mustdie написал(а):
Кому это надо в 2024 хз
Так можно вообще про всю рок-музыку сказать. Будет звучать не менее и не более тупо.…
Mustdie:
Было бы норм в начале 2000-х. До кучи к Evanescence))) Кому это надо в 2024 хз…
jurgai:
Merzbow:
Это же он с Шейном Эмбьюри мутил Blood from the soul)
Крутой проект был.…
Ветошь:
jurgai:
фоном норм играет себе… спецом этот проект слушать — х.з. скорее Khold/Tulus погоняю …
Юрий:
jurgai:
Костя написал(а):
СВО
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/746895…
jurgai:
Другой Александр написал(а):
jurgai написал(а):
Другой Александр написал(а):
Венцеслав Венгржановский написал:
Российский «культ» Blackdeath, 25 лет назад участники к�…
вспоминая Anal Cunt. У них на defenders of hate есть песня ‘Limp Bizkit Think They’re Black, But They’re Just Gay’