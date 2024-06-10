Барабанщик сыграл 128 песен FOO FIGHTERS за 9 часов без перерыва

Барабанщик по имени Greg Barton запустил краудфандинговую кампанию, собирая деньги (целью было $5000, уже собрано больше семи с половиной тысяч) на исследования по изучению рака, которым в настоящий момент болеет его бабушка. Чтобы привлечь внимание к своей инициативе, он выучил 128 песен FOO FIGHTERS — и сыграл их без единого перерыва.

По словам Бартона, репетиция перед девятичасовым «заплывом» длилась шесть часов; перед нею, используя AI, он выделил из песен драм-партии и разучил их все.

«Этот марафон — несомненно, одно из сложнейших предприятий в моей жизни. На 57 песне левую руку скрутило судорогами и, честно, думал, что не смогу довести дело до конца. Но, видно, чисто на адреналине отыграл три последних альбома».

Если вы ничем не заняты ближайшие 9 часов, можете посмотреть.

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