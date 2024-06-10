Барабанщик сыграл 128 песен FOO FIGHTERS за 9 часов без перерываБлог
Барабанщик по имени Greg Barton запустил краудфандинговую кампанию, собирая деньги (целью было $5000, уже собрано больше семи с половиной тысяч) на исследования по изучению рака, которым в настоящий момент болеет его бабушка. Чтобы привлечь внимание к своей инициативе, он выучил 128 песен FOO FIGHTERS — и сыграл их без единого перерыва.
По словам Бартона, репетиция перед девятичасовым «заплывом» длилась шесть часов; перед нею, используя AI, он выделил из песен драм-партии и разучил их все.
«Этот марафон — несомненно, одно из сложнейших предприятий в моей жизни. На 57 песне левую руку скрутило судорогами и, честно, думал, что не смогу довести дело до конца. Но, видно, чисто на адреналине отыграл три последних альбома».
Если вы ничем не заняты ближайшие 9 часов, можете посмотреть.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 179
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Барабанщик сыграл 128 песен FOO FIGHTERS за 9 часов без перерыва
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Комментарии
Писюн с глазами:
Чорны написал(а):
Охуенно.
Наверное начну выходить из запоя после этого трека.
Ну чего, как ты там? Если что, лучше капельника зови.…
Писюны в глазах:
nihildrive:
Можно замутить, как Venom:
Batushka и Batushka Inc. (или Batushka A.D.)…
Алексей:
Писюн с глазами:
Ну молодец парень. Бабушку любит. Похвально. Смотреть, конечно, не буду.…
Чорны:
Охуенно.
Наверное начну выходить из запоя после этого трека.…
40PT:
Кажуць, хутка ў фестывальны чос Batushka Inc адправіцца, а ўслед BK’s Batushka…
Polaris:
«Хочется по-прежнему показывать детишкам, как делают вещи» .
Я нахожу это интервью хорошим, приятель, не так ли?…
Anastasiya:
40PT написал(а):
Ёсць такая прапанова: пад час мадэрацыі скарачаць надта вялікія цытаты ў каментарыях, калі самі карыстальнікі гэтага не робяць. Тэхнічна гэта ж …
Алексей:
Колючий Вожык:
Gods tower — это был Ураков, он ушел и Леслик поплыл всякой мурой заниматься. Ну вы понимаете кто был гением в GT а кто просто N.O.Z. собственно по этому проекту и видно, пусто…
40PT:
Ёсць такая прапанова: пад час мадэрацыі скарачаць надта вялікія цытаты ў каментарыях, калі самі карыстальнікі гэтага не робяць. Тэхнічна гэта ж магчыма?…
40PT:
Дружище Христос написал(а):
Алексей написал(а):
«То есть сидя с женой… на телеги пересесть и топором бриться — ведь это зато не зло
Маеш рацыю! Заўсёды каза�…
Ну молодец парень. Бабушку любит. Похвально. Смотреть, конечно, не буду.
В следующий раз может что из брутал дэза попробует….