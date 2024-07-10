Любопытная новинка: военизированный проект KANONENFIEBER выпускает «Die Urkatastrophe»

Немецкие группы поют о войне в принципе нечасто: солдатские одеяния, лязгающие непонятные названия, милитаристская тематика вынуждают таких ребят оправдываться и каждый раз объяснять больше, чем им хотелось бы. Но, похоже, автору дэз-блэкового проекта KANONENFIEBER, известному как Noise и скрывающего лицо под маской черепа, в таком формате вполне комфортно.

Этой осенью группа выпускает второй лонплей Die Urkatastrophe (первенец 2021 года Menschenmühle, угнетающе-атмосферный, массивный, мощный, при этом, однако, переполненный цепкими мелодическими хуками, был чудо как хорош), и тема первобытной катастрофы (так переводится название диска и так KANONENFIEBER называют Первую мировую, на которой они, собственно, и специализируется) рассматривается там под сами разными линзами.

«Около 17 миллионов человек, солдат и гражданских, потеряли свои жизни, огромные части Европы оказались в руинах. Та война оставила множество неразрешенных проблем, которые привели к дальнейшим насильственным конфликтам. Наш диск посвящен жертвам Первой мировой — они не забыты. Пусть их судьбы станут предупреждением для будущих поколений, даже спустя сто лет».

По словам автора, изложенные в Die Urkatastrophe истории и сюжеты базируются на оригинальных документах, письмах, репортажах того времени: скрывающий обличье Noise подобным образом хочет вернуть безымянным павшим лица и голоса, а также через частные истории отобразить ощущение глобального ужаса.

Тематика, эстетика и отношение несколько напоминают 1914, но музыкально тут, конечно, другое. Вашему вниманию лирик-видео на трек «Panzerhenker».

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