Любопытная новинка: военизированный проект KANONENFIEBER выпускает «Die Urkatastrophe»Блог
Немецкие группы поют о войне в принципе нечасто: солдатские одеяния, лязгающие непонятные названия, милитаристская тематика вынуждают таких ребят оправдываться и каждый раз объяснять больше, чем им хотелось бы. Но, похоже, автору дэз-блэкового проекта KANONENFIEBER, известному как Noise и скрывающего лицо под маской черепа, в таком формате вполне комфортно.
Этой осенью группа выпускает второй лонплей Die Urkatastrophe (первенец 2021 года Menschenmühle, угнетающе-атмосферный, массивный, мощный, при этом, однако, переполненный цепкими мелодическими хуками, был чудо как хорош), и тема первобытной катастрофы (так переводится название диска и так KANONENFIEBER называют Первую мировую, на которой они, собственно, и специализируется) рассматривается там под сами разными линзами.
«Около 17 миллионов человек, солдат и гражданских, потеряли свои жизни, огромные части Европы оказались в руинах. Та война оставила множество неразрешенных проблем, которые привели к дальнейшим насильственным конфликтам. Наш диск посвящен жертвам Первой мировой — они не забыты. Пусть их судьбы станут предупреждением для будущих поколений, даже спустя сто лет».
По словам автора, изложенные в Die Urkatastrophe истории и сюжеты базируются на оригинальных документах, письмах, репортажах того времени: скрывающий обличье Noise подобным образом хочет вернуть безымянным павшим лица и голоса, а также через частные истории отобразить ощущение глобального ужаса.
Тематика, эстетика и отношение несколько напоминают 1914, но музыкально тут, конечно, другое. Вашему вниманию лирик-видео на трек «Panzerhenker».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 122
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Любопытная новинка: военизированный проект KANONENFIEBER выпускает «Die Urkatastrophe»
-
Мерч лета: маринованные огурчики от MASTODON!
-
Видео недели: LIMB BIZKIT «Turn It Up, Bitch». Осторожно: это чудовищно!
-
Хардкор-солидарность: за два дня собрано более $215 000 в помощь больному раком вокалисту SICK OF IT ALL
-
Стоит послушать. AKHLYS «House Of The Black Geminus»
-
Lzzy Hale, HALESTORM: «Десять альбомов, изменивших мою жизнь»
-
Цветочный дэз-думовый яд: на подходе новый альбом OFFICIUM TRISTE
-
Brian Fair из SHADOWS FALL показывает, как занимаются спортом «метал-хиппи»
-
Hansi Kürsch: «Мы вошли в режим концертной группы, потому ожидаю, что следующий материал будет агрессивным»
-
Universal Music обучает AI петь как артисты лейбла
Комментарии
Писюн с глазами:
Другой Александр:
b4w написал(а):
Думаю, что уж точно не жителям отсталого бантустана, начинающего войны из-за ресентимента, рассуждать на темы выражения негативов.
А в данном…
Другой Александр:
Равн в гриме на Дэни филта смахивает. При том что без него вообще не похож ни капли.…
Sonder77:
Крайне блевотная групка.Обидно за Фроста,что в ней замарался по уши.И эти позерские заявы просто смешны.…
asdf:
Юрий:
Merzbow написал(а):
Чем это им синтезаторы не угодили? И рубашки?
Impaled Nazarene и Masters Hammer в замечательных рубашках выступали и ничего.
Посмотри свежайший клип STONEMAN —…
Merzbow:
Чем это им синтезаторы не угодили? И рубашки?
Impaled Nazarene и Masters Hammer в замечательных рубашках выступали и ничего.…
b4w:
Думаю, что уж точно не жителям отсталого бантустана, начинающего войны из-за ресентимента, рассуждать на темы выражения негативов. А коллективными усилиями миллио�…
Юрий:
Было бы лучше если они не одевались и не красились как клоуны , брутальности им это не добавляет , а только улыбает. (имхо)…
jurgai:
Юрий:
Однообразная херня , из альбома в альбом , продюсеры придумали фишку о саудитах , и лохи хавают.…
Ветошь:
Другой Александр написал(а):
Рэп этот куда ни поподя суют сейчас. Даже в трейлер второго «Гладиатора» впихнули:
Ох бл�…
Другой Александр:
Рэп этот куда ни поподя суют сейчас. Даже в трейлер второго «Гладиатора» впихнули:
https://youtube.com/watch?v=4rgYUipGJNo&pp=ygULZ2xhZGlhdG9yIDI%3D…
Очень похоже на 1914. Но хуже.