Seth
16.07.2024

Альбом июля: SETH «La France des maudits»

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Лето перевалило за середину, а значит, в официальный релиз вышел седьмой полноформатник французской группы SETH, безошибочно «сетовский», перфектно реализованный, драматичный, кружевной, многослойный; как всегда, напичканный мрачными историями и нарративами, как будто пафосно одетый экскурсовод по древним замкам и бойницам съехал с ума, полоснул себя по щеке бритвой и заверещал: «Oh oui, Vive le Diable!»

За свою историю, тянущуюся с середины 90-х, SETH несколько раз распадался и уходил в другие проекты и тьму, чтобы потом, воскреснув в новом составе, опять будоражить души надрывными таинственными историями.

Последняя такая пауза случилась в период 2013-2021, когда после очередного затишья французы реализовали отличный альбом La morsure du Christ ; свежий La France des maudits можно считать его продолжением. Круто, стильно, мелодично, изящно, бласфемично, ярко, злобно, красиво. Очень «по-сетовски».

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2 комментария

  • Merzbow написал(а):

    они теперь с головой отрубленной будут как Exhumed или Vomitory ездить?))

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  • juris написал(а):

    коллекционный бокс-сет «La France Des Maudits» с настольной 3D-моделькой гильотины умиляетhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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