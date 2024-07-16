Альбом июля: SETH «La France des maudits»Блог
Лето перевалило за середину, а значит, в официальный релиз вышел седьмой полноформатник французской группы SETH, безошибочно «сетовский», перфектно реализованный, драматичный, кружевной, многослойный; как всегда, напичканный мрачными историями и нарративами, как будто пафосно одетый экскурсовод по древним замкам и бойницам съехал с ума, полоснул себя по щеке бритвой и заверещал: «Oh oui, Vive le Diable!»
За свою историю, тянущуюся с середины 90-х, SETH несколько раз распадался и уходил в другие проекты и тьму, чтобы потом, воскреснув в новом составе, опять будоражить души надрывными таинственными историями.
Последняя такая пауза случилась в период 2013-2021, когда после очередного затишья французы реализовали отличный альбом La morsure du Christ ; свежий La France des maudits можно считать его продолжением. Круто, стильно, мелодично, изящно, бласфемично, ярко, злобно, красиво. Очень «по-сетовски».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 69
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Альбом июля: SETH «La France des maudits»
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Комментарии
juris:
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Merzbow:
они теперь с головой отрубленной будут как Exhumed или Vomitory ездить?))…
Писюн с глазами:
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juris:
Антон:
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Как там их зобмаки из песен охотятся за человеками и потом упаковывают в пакеты.…
Ad Noctum:
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Ну что же. Уже получается пристойно. Ожидаемо, что получив свободу Мартин Бряндстрём (если он теперь …
Merzbow:
Ad Noctum:
V2:
Для истории: продажи для всех открылось в четверг. Мероприятие обещает быть интересным, осталось только дождаться:)…
Дед Аким:
Пошла вода горячая, голубая братва сайта возбудитесь, шутка
Приятная, легкая, ритмичная,…
Дед Аким:
Настя, у тебя в Америке события происходят. Была реальная, откровенная попытка убийства, весь мир содрогнулся, чудо спасло, не инсценировка, доля секунды, Трамп отв�…
Другой Александр:
Vigljos — Tome I: Aspidae
Во какую фигню придумали) Блэк метал про жизнь пчёл)) Жаль текстов нет. Даже любопытно чё там. Имидж у группы тоже тот ещё. Нарядились под корзиноголов�…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Уважаемая банда из Франции, альбом сильный, качественный, масштабное звучание, есть атмосфера и для блэка очень мелодично
Seth — La France des Maudi…
они теперь с головой отрубленной будут как Exhumed или Vomitory ездить?))
коллекционный бокс-сет «La France Des Maudits» с настольной 3D-моделькой гильотины умиляет