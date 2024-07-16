Альбом июля: SETH «La France des maudits»

Лето перевалило за середину, а значит, в официальный релиз вышел седьмой полноформатник французской группы SETH, безошибочно «сетовский», перфектно реализованный, драматичный, кружевной, многослойный; как всегда, напичканный мрачными историями и нарративами, как будто пафосно одетый экскурсовод по древним замкам и бойницам съехал с ума, полоснул себя по щеке бритвой и заверещал: «Oh oui, Vive le Diable!»

За свою историю, тянущуюся с середины 90-х, SETH несколько раз распадался и уходил в другие проекты и тьму, чтобы потом, воскреснув в новом составе, опять будоражить души надрывными таинственными историями.

Последняя такая пауза случилась в период 2013-2021, когда после очередного затишья французы реализовали отличный альбом La morsure du Christ ; свежий La France des maudits можно считать его продолжением. Круто, стильно, мелодично, изящно, бласфемично, ярко, злобно, красиво. Очень «по-сетовски».

<a href="https://innomineseth.bandcamp.com/album/la-france-des-maudits">La France des Maudits by Seth</a>

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