Lzzy Hale Rock am Ring
26.06.2024

Lzzy Hale, HALESTORM: «Десять альбомов, изменивших мою жизнь»

Блог

Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale недавно подменяла в туре фронтмена SKID ROW — так что, кто знает, может, состав старых рокеров вскоре пополнится голосистой красоткой на постоянной основе. Пока же — немного о вдохновениях самой певицы: десятка альбомов, которые она описала журналу Metal Hammer как переломные в жизни. Метала там не много.

ALICE COOPER Love It To Death

ALICE COOPER Love It To Death (1971)
Когда мне было лет 11, услышала песню Купера «I’m Eighteen» из альбома Love It To Death, и она страшно зацепила! Я взяла диск в гости к подружкам, поставила — и девочки смотрели на меня, как на пришельца. Сейчас я взрослая, я странная, и ношу эту странность и непохожесть как знамя — возможно, потому что Alice Cooper когда-то дал право выбирать собственную дорогу и интересы.

BLACK SABBATH Heaven And Hell

BLACK SABBATH Heaven And Hell (1980)
BLACK SABBATH я начала слушать благодаря отцу: он был фанатом команды, особенно периода Дио. И Heaven And Hell действительно прекрасный альбом. Всякий раз, когда я задумываю написать песню о каких-то вымышленных персонажах, представляю себе, как Dio мысленно проговаривает истории драконов и ведьм. А еще это были одни из первых риффов, что я разучила на гитаре.

HEART The Road Home

HEART The Road Home (1995)
Лет в 15 я начала петь — и пыталась найти себя, свой собственный голос. Отец тогда подсовывал записи группа вроде DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, CINDERELLA. То есть мужских рок-команд. Мама, глядя на все это, сказала: «Оно, конечно, хорошо, но надо понимать, что девушки тоже на что-то годятся». Она принесла мне концертник HEART The Road Home, с восхитительной версией «Crazy On You» а капелла. Без нее я бы, честное слово, так и не стала певицей.

Jeff Buckley Sketches For My Sweetheart The Drunk

Jeff Buckley Sketches For My Sweetheart The Drunk (1998)
Дело было чуть позже, я влюбилась — встретила самую большую любовь своей жизни! Это был 2003 год, мы сдружились на фоне обмена кассетами. Парень показал мне творчество Jeff Buckley, и его «Everybody Here Wants You». Это было умопомрачительно! Джефф, его голос, его музыкальная одаренность, а также способность нанизывать слова на поэтическую нить.

CD Bjork Vespertine

Bjork Vespertine (2001)
Песня «Pagan Poetry» Bjork в свое время просто снесла мою крышу. Брутальная лирически, замысловато аранжированная — с голосом Бьорк в роли фонового инструмента, вплетающегося в трек и рассыпающегося ураганной смесью нескольких мелодий, интро, аутро. Она умеет ломать рамки и правила!

SOUNDGARDEN Badmotorfinger

SOUNDGARDEN Badmotorfinger (1991)
«Chris Cornell был одним из величайших певцов всех времен. Я до сих пор пытаюсь осознать, вникнуть в магию, которую он нам оставил после себя. Говоря же об этом альбоме SOUNDGARDEN, что одна из любимых тем на нем — «Outshined» с потрясающим риффом. Он роскошен, обманчиво прост по звуку, но очень сложен в исполнении.

Chris Cornell Euphoria Morning

Chris Cornell Euphoria Morning (1999)
А еще люблю песню из сольника Криса — «Can’t Change Me». С одной стороны, это как бы его «попсовая» сторона, но так же важная для меня. Этот альбом научил: агрессию можно сохранять в любой музыке, не важно, ближе она к поп-культуре, кантри или металу.

SEVENDUST Home

SEVENDUST Home (1999)
Начиная выступать на сцене, я все еще слушала музыку, которую привили родители. Но в 17-18 лет стала интересоваться и более тяжелыми жанрами. Например, зацепил дуэт SEVENDUST со Skin из SKUNK ANANSIE «Licking Cream». Как будто бы зажегся еще один маячок: ты пытаешься стать рок-певицей и найти свое место? В этом мире его для тебя предостаточно!

DISTURBED The Sickness

DISTURBED The Sickness (2000)
Этот альбом сильно повлиял на наш звук, так я очень его люблю, особенно песню «Voices», комбинирующую агрессивный гитарный звук и дисторшен, к которому я была непривычна, будучи взращенной на рок-музыке 70-х и 80-х.

THE BEATLES Abbey Road

THE BEATLES Abbey Road (1969)
Когда мы начали репетировать с будущей группой, первой песней, которую сыграли вместе, была «I Want You (She’s So Heavy)». Мы джемовали, и из оригинальных семи минут сделали, наверное, двадцать, после чего мой младший брат вошел в раж и разгромил барабанную установку. Это было чудесно!

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