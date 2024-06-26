Lzzy Hale, HALESTORM: «Десять альбомов, изменивших мою жизнь»Блог
Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale недавно подменяла в туре фронтмена SKID ROW — так что, кто знает, может, состав старых рокеров вскоре пополнится голосистой красоткой на постоянной основе. Пока же — немного о вдохновениях самой певицы: десятка альбомов, которые она описала журналу Metal Hammer как переломные в жизни. Метала там не много.
ALICE COOPER Love It To Death (1971)
Когда мне было лет 11, услышала песню Купера «I’m Eighteen» из альбома Love It To Death, и она страшно зацепила! Я взяла диск в гости к подружкам, поставила — и девочки смотрели на меня, как на пришельца. Сейчас я взрослая, я странная, и ношу эту странность и непохожесть как знамя — возможно, потому что Alice Cooper когда-то дал право выбирать собственную дорогу и интересы.
BLACK SABBATH Heaven And Hell (1980)
BLACK SABBATH я начала слушать благодаря отцу: он был фанатом команды, особенно периода Дио. И Heaven And Hell действительно прекрасный альбом. Всякий раз, когда я задумываю написать песню о каких-то вымышленных персонажах, представляю себе, как Dio мысленно проговаривает истории драконов и ведьм. А еще это были одни из первых риффов, что я разучила на гитаре.
HEART The Road Home (1995)
Лет в 15 я начала петь — и пыталась найти себя, свой собственный голос. Отец тогда подсовывал записи группа вроде DEEP PURPLE, BLACK SABBATH, CINDERELLA. То есть мужских рок-команд. Мама, глядя на все это, сказала: «Оно, конечно, хорошо, но надо понимать, что девушки тоже на что-то годятся». Она принесла мне концертник HEART The Road Home, с восхитительной версией «Crazy On You» а капелла. Без нее я бы, честное слово, так и не стала певицей.
Jeff Buckley Sketches For My Sweetheart The Drunk (1998)
Дело было чуть позже, я влюбилась — встретила самую большую любовь своей жизни! Это был 2003 год, мы сдружились на фоне обмена кассетами. Парень показал мне творчество Jeff Buckley, и его «Everybody Here Wants You». Это было умопомрачительно! Джефф, его голос, его музыкальная одаренность, а также способность нанизывать слова на поэтическую нить.
Bjork Vespertine (2001)
Песня «Pagan Poetry» Bjork в свое время просто снесла мою крышу. Брутальная лирически, замысловато аранжированная — с голосом Бьорк в роли фонового инструмента, вплетающегося в трек и рассыпающегося ураганной смесью нескольких мелодий, интро, аутро. Она умеет ломать рамки и правила!
SOUNDGARDEN Badmotorfinger (1991)
«Chris Cornell был одним из величайших певцов всех времен. Я до сих пор пытаюсь осознать, вникнуть в магию, которую он нам оставил после себя. Говоря же об этом альбоме SOUNDGARDEN, что одна из любимых тем на нем — «Outshined» с потрясающим риффом. Он роскошен, обманчиво прост по звуку, но очень сложен в исполнении.
Chris Cornell Euphoria Morning (1999)
А еще люблю песню из сольника Криса — «Can’t Change Me». С одной стороны, это как бы его «попсовая» сторона, но так же важная для меня. Этот альбом научил: агрессию можно сохранять в любой музыке, не важно, ближе она к поп-культуре, кантри или металу.
SEVENDUST Home (1999)
Начиная выступать на сцене, я все еще слушала музыку, которую привили родители. Но в 17-18 лет стала интересоваться и более тяжелыми жанрами. Например, зацепил дуэт SEVENDUST со Skin из SKUNK ANANSIE «Licking Cream». Как будто бы зажегся еще один маячок: ты пытаешься стать рок-певицей и найти свое место? В этом мире его для тебя предостаточно!
DISTURBED The Sickness (2000)
Этот альбом сильно повлиял на наш звук, так я очень его люблю, особенно песню «Voices», комбинирующую агрессивный гитарный звук и дисторшен, к которому я была непривычна, будучи взращенной на рок-музыке 70-х и 80-х.
THE BEATLES Abbey Road (1969)
Когда мы начали репетировать с будущей группой, первой песней, которую сыграли вместе, была «I Want You (She’s So Heavy)». Мы джемовали, и из оригинальных семи минут сделали, наверное, двадцать, после чего мой младший брат вошел в раж и разгромил барабанную установку. Это было чудесно!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 80
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