POWERWOLF
18.05.2024

POWERWOLF, Веревульф и страдающее Средневековье. Премьера нового клипа!

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POWERWOLF — одни из главных пауэр-сказочников нынешнего поколения — продолжают ковыряться в страшных историях, ставших легендами, и легендах, ставшими историями далекого прошлого. В июле немцы выпускают альбом Wake Up The Wicked — в коем снова будут еретики, грешники, инквизиторы, Жанна д’Арк и иные герои не нашего времени. Для первого сингла и клипа «1589» личность подобрали реальную и решительно мрачную (ну а как иначе).

Мужика, жившего в означенную пору под Кельном, звали Peter Stump — а также Бедбургский оборотень. Историю этого вроде как ликантропа можно почитать вкратце тут; песня о нем была у MACABRE, животрепещущую статью писал журнал National Geographic, — ну а POWERWOLF специально поехали в британские темные леса, чтобы создать на означенную тему клип-минифильм.

Здорово поставлено и снято — ну и, если кто здесь любит POWERWOLF, песней тоже обижен не будет.

Количество просмотров: 662

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7 комментариев

  • Писюн c глазами написал(а):

    Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабатон для быдла https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Дед Аким написал(а):

    Превосходная работа группы, в своем лучшем стиле и клип и песня!!!

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  • Другой Александр написал(а):

    Писюн c глазами написал:
    Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабатон для быдла
    В этом году неожиданно услышал, как школота во дворе слушает и тех и других. И ещё там что-то было в том же духе. Hammerfall вроде бы.

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  • Дед Аким написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Писюн c глазами написал:
    Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабатон для быдла
    В этом году неожиданно услышал, как школота во дворе слушает и тех и других. И ещё там что-то было в том же духе. Hammerfall вроде бы.
    Ну так это хорошо!!! Во во всяком случае лучше Бузовых и Киркоровых, но это ещё не самое плохое, вынужден был общаться с молодежью временно и они слушали современный русский рэп, мне стало плохо физически, приведу слова более грамотного критика — Артемия Троицкого. Такое ощущение что они слова не могут выговорить, нет это не гроулинг и скрим, шепелявые от рождения — не могут слова нормально выговорить,
    как-будто им Хуй во рту мешаетhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Писюн c глазами написал:
    Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабатон для быдла
    В этом году неожиданно услышал, как школота во дворе слушает и тех и других. И ещё там что-то было в том же духе. Hammerfall вроде бы.
    Мы с другом в школе слушали Mayhem, Darkthrone и Bathory.
    Вывод: Mayhem, Darkthrone и Bathory слушает тупая школота https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Дед Аким написал:
    ….но это ещё не самое плохое, вынужден был общаться с молодежью временно и они слушали современный русский рэп, мне стало плохо физически, приведу слова более грамотного критика — Артемия Троицкого. Такое ощущение что они слова не могут выговорить, нет это не гроулинг и скрим, шепелявые от рождения — не могут слова нормально выговорить,
    как-будто им Хуй во рту мешает
    Я не знаю, как этот поджанр рэпа называется, но думаю, что ему очень подойдёт название «размазня-рэп»)

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  • juris написал(а):

    «Писай в чемодан-2»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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