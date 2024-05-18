POWERWOLF, Веревульф и страдающее Средневековье. Премьера нового клипа!Новинки и новости
POWERWOLF — одни из главных пауэр-сказочников нынешнего поколения — продолжают ковыряться в страшных историях, ставших легендами, и легендах, ставшими историями далекого прошлого. В июле немцы выпускают альбом Wake Up The Wicked — в коем снова будут еретики, грешники, инквизиторы, Жанна д’Арк и иные герои не нашего времени. Для первого сингла и клипа «1589» личность подобрали реальную и решительно мрачную (ну а как иначе).
Мужика, жившего в означенную пору под Кельном, звали Peter Stump — а также Бедбургский оборотень. Историю этого вроде как ликантропа можно почитать вкратце тут; песня о нем была у MACABRE, животрепещущую статью писал журнал National Geographic, — ну а POWERWOLF специально поехали в британские темные леса, чтобы создать на означенную тему клип-минифильм.
Здорово поставлено и снято — ну и, если кто здесь любит POWERWOLF, песней тоже обижен не будет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 662
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7 комментариев
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Комментарии
Дружище Христос:
Какой только хуйни люди не выдумают, чтобы не принимать тот простой факт, что после смерти их просто не будет.…
juris:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
RA2SHA
RA2SHA zharit…
D:
Нашлась ещё одна похожая обложка.
Поляки Besatt -Demonicon (2010)…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал сцена в общем-то далека от моих любимых …
juris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
(Baby Reindeer, 2024) — это плохой популярный сериал, там блять одни гомики и извращенцы всех мастей))
Это плохие гомосек…
Другой Александр:
Сложно египтянам жилось. Я помню, в девяностых, когда я ещё дошкольником был, у нас в городе по домам ходили свидетели Иеговы и раздавали свою брошюру. «Сторжевая баш…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Другой Александр написал:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокирова…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)
https://rknweb.ru/b…
juris:
Другой Александр:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)…
Дед Аким:
Настя, я так думаю тебе впринципе не нравится мышление и философия психология Варга. Жизнь в благополучном Западе, я тоже не все его идеи одобряю, но некоторые интер…
Дед Аким:
Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожелание…
Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабатон для быдла
Превосходная работа группы, в своем лучшем стиле и клип и песня!!!
Писюн c глазами написал:
Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабатон для быдла
В этом году неожиданно услышал, как школота во дворе слушает и тех и других. И ещё там что-то было в том же духе. Hammerfall вроде бы.
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал:
Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабатон для быдла
В этом году неожиданно услышал, как школота во дворе слушает и тех и других. И ещё там что-то было в том же духе. Hammerfall вроде бы.
Ну так это хорошо!!! Во во всяком случае лучше Бузовых и Киркоровых, но это ещё не самое плохое, вынужден был общаться с молодежью временно и они слушали современный русский рэп, мне стало плохо физически, приведу слова более грамотного критика — Артемия Троицкого. Такое ощущение что они слова не могут выговорить, нет это не гроулинг и скрим, шепелявые от рождения — не могут слова нормально выговорить,
как-будто им Хуй во рту мешает
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал:
Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабатон для быдла
В этом году неожиданно услышал, как школота во дворе слушает и тех и других. И ещё там что-то было в том же духе. Hammerfall вроде бы.
Мы с другом в школе слушали Mayhem, Darkthrone и Bathory.
Вывод: Mayhem, Darkthrone и Bathory слушает тупая школота
Дед Аким написал:
….но это ещё не самое плохое, вынужден был общаться с молодежью временно и они слушали современный русский рэп, мне стало плохо физически, приведу слова более грамотного критика — Артемия Троицкого. Такое ощущение что они слова не могут выговорить, нет это не гроулинг и скрим, шепелявые от рождения — не могут слова нормально выговорить,
как-будто им Хуй во рту мешает
Я не знаю, как этот поджанр рэпа называется, но думаю, что ему очень подойдёт название «размазня-рэп»)
«Писай в чемодан-2»