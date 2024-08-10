Crypt of Reason
10.08.2024

«Удушающий мрак чернобыльской тоски». Выходит дебютный альбом гомельского CRYPT OF REASON

Новинки и новости

Давненько на сайте не было новинок из Беларуси (я, признаться, не всегда внимательно слежу за происходящим на сцене — так что, пожалуйста, пишите, рассказывайте, когда попадается что-то особенное!), поэтому вот. Гомельская дэз-думовая группа CRYPT OF REASON выпустила дебютный альбом Stargazer, музыку и лирику песен которого написал покойный гитарист коллектива Павел Минутин (скоропостижно скончался в августе 2016 года из-за болезни сердца; ему было всего 27 лет).

В течение последующих лет музыканты доводили диск до ума — и наконец, в память о покойном товарище, мрачный диск (свой стиль ребята определяют как «удушающий мрак чернобыльской тоски») будет выпущен в конце сентября. А в годовщину смерти Павла CRYPT OF REASON презентовали видео «Erebus», снятое на угрюмых беспокойных берегах Шотландии. «Работу над визуальной частью провел Matthieu Gill: часами он носился во время шторма возле моря. Снимались пейзажи на St Abb’s Head в Шотландии — на высоком пустынном береге, на котором в VII веке был монастырь».

В текущий состав коллектива входят Александр Науменко (вокал), Константин Никифоров (бас; также VEIN OF HATE), Владимир Изотов (барабаны, вокал, также GRINDZILLA; также известный пловец, золотой призер Паралимпиады 2016 года).

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