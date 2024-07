«Наследники SISTERS OF MERCY и TYPE O NEGATIVE». UNTO OTHERS выпускают новый альбом

В последний год-два возникает ощущение, будто готик-рок переживает некоторое возрождение, — ну и вот, если вам нравится жанр, особенно в его олдскульном, ностальгическом и неизобретательном, однако качественном варианте, — будет смысл заценить сентябрьский релиз американцев UNTO OTHERS Never, Neverland.

В анонсах Century Media полунамеками не обходятся: «Never, Neverland не только укрепляет группу в ранге наследников SISTERS OF MERCY и TYPE O NEGATIVE, но и подвигает ее еще на одну ступень ближе к вершине чего-то дьявольски мощного».

Ну а лидер группы Gabriel Franco дополняет, что, стремясь к международному успеху UNTO OTHERS, работая над музыкой и шоу, выкладываясь и превозмогая, он даже заработал психические расстройства, тревожность и выгорание. Однако результат, будем верить, того стоит.

Слушаем сингл «Angel Of The Night».

