«Наследники SISTERS OF MERCY и TYPE O NEGATIVE». UNTO OTHERS выпускают новый альбом

«Наследники SISTERS OF MERCY и TYPE O NEGATIVE». UNTO OTHERS выпускают новый альбомБлог
В последний год-два возникает ощущение, будто готик-рок переживает некоторое возрождение, — ну и вот, если вам нравится жанр, особенно в его олдскульном, ностальгическом и неизобретательном, однако качественном варианте, — будет смысл заценить сентябрьский релиз американцев UNTO OTHERS Never, Neverland.
В анонсах Century Media полунамеками не обходятся: «Never, Neverland не только укрепляет группу в ранге наследников SISTERS OF MERCY и TYPE O NEGATIVE, но и подвигает ее еще на одну ступень ближе к вершине чего-то дьявольски мощного».
Ну а лидер группы Gabriel Franco дополняет, что, стремясь к международному успеху UNTO OTHERS, работая над музыкой и шоу, выкладываясь и превозмогая, он даже заработал психические расстройства, тревожность и выгорание. Однако результат, будем верить, того стоит.
Слушаем сингл «Angel Of The Night».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 129
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Комментарии
Юрий:
Извиняюсь за офтоп . У вас в Беларуси это видео без ВПН показывает ? Каждое второе видео стало запрещено к просмотру в РФ , так пишут по крайней мере у меня . …
Metaller555:
Зануда:
тварЪ:
Bronco написал(а):
Интересно, когда чаша терпения большинства переполнится и они снесут нахер пробравшееся в правительства и СМИ меньшинство, всю эту голубятню �…
Bronco:
Интересно, когда чаша терпения большинства переполнится и они снесут нахер пробравшееся в правительства и СМИ меньшинство, всю эту голубятню и всех кто ее продвиг�…
Donskoy:
Mucupurulence написал(а):
так их убили???
Нет они уже убитыми пришли…
DimaCar:
ratfred:
Юрий:
Merzbow написал(а):
Судя по церемонии открытия — там Gronibard был бы очень кстати.
Там бы очень кстати была бы бригада врачей из псих больницы и куча пожарных с огн�…
Юрий:
Пугачёва 2.0
Как же весь этот недоцирк насточертел , и все думают , что они первые , кто замутил такое рубило бабла с лохов по лёгкому (((…
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
бан написал(а):
Похоже в РБ сайт всё.
Штош.
А у нас наоборот через неделю разблокировали почему-то)…
Merzbow:
На худой конец могут самых первых участников пригласить. Того же Jairo Guedz или Вагнера.…
Merzbow:
Судя по церемонии открытия — там Gronibard был бы очень кстати.…
Похоже на готичненький Moonspell. А вообще неплохо.
Извиняюсь за офтоп . У вас в Беларуси это видео без ВПН показывает ? Каждое второе видео стало запрещено к просмотру в РФ , так пишут по крайней мере у меня .