Эпик мирового масштаба: GOJIRA выступили на открытии Олимпийских игрБлог
Умопомрачительный успех для метал-группы: GOJIRA — как главный экстрим-экспорт Франции — удостоились чести выступить на открытии Олимпийских игр. Причем в необычной коллаборации: с ребятами спела оперная певица Marina Viotti. Но к чему описания, просто посмотрите на это!
(Возможно, понадобится vpn. В США тоже не открывается просто так.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 41
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Эпик мирового масштаба: GOJIRA выступили на открытии Олимпийских игр
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DimaCar:
KLINDUK:
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