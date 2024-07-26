Эпик мирового масштаба: GOJIRA выступили на открытии Олимпийских игр

Умопомрачительный успех для метал-группы: GOJIRA — как главный экстрим-экспорт Франции — удостоились чести выступить на открытии Олимпийских игр. Причем в необычной коллаборации: с ребятами спела оперная певица Marina Viotti. Но к чему описания, просто посмотрите на это!

(Возможно, понадобится vpn. В США тоже не открывается просто так.)

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