Gojira Olympic Games Opening Ceremony
26.07.2024

Эпик мирового масштаба: GOJIRA выступили на открытии Олимпийских игр

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Умопомрачительный успех для метал-группы: GOJIRA — как главный экстрим-экспорт Франции — удостоились чести выступить на открытии Олимпийских игр. Причем в необычной коллаборации: с ребятами спела оперная певица Marina Viotti. Но к чему описания, просто посмотрите на это!

(Возможно, понадобится vpn. В США тоже не открывается просто так.)

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