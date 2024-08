LORDI записали трибьют… китайскому смартфону

LORDI из тех групп, логику которых понять-осознать непросто. То они выпускают семь альбомов в год (после реализации всей этой эпопеи, поругавшись, ушел последний, помимо Mr Lordi, отец-основатель коллектива, гитарист Amen), то внезапно записывают песню, посвященную телефону.

Китайцы маскированным рокерам, очевидно, задонатили, и вот теперь те радостно делают селфи и пропагандируют в сингле «Made of Metal» «самый металлический на свете смартфон» OnePlus Nord 4.

..All hail the leader, metal made

Hold high the titan like a flame

Light up arenas and proclaim

We have a winner!

Light speed connection ringing for

Digital brain enhancements at the core

Unlock the future, millions more

It goes forever

Now do the math, one plus one

Nordic wrath thunder rumble

Made of metal, I am made of metal…