Lordi
06.08.2024

LORDI записали трибьют… китайскому смартфону

Блог

LORDI из тех групп, логику которых понять-осознать непросто. То они выпускают семь альбомов в год (после реализации всей этой эпопеи, поругавшись, ушел последний, помимо Mr Lordi, отец-основатель коллектива, гитарист Amen), то внезапно записывают песню, посвященную телефону.

Китайцы маскированным рокерам, очевидно, задонатили, и вот теперь те радостно делают селфи и пропагандируют в сингле «Made of Metal» «самый металлический на свете смартфон» OnePlus Nord 4.

..All hail the leader, metal made
Hold high the titan like a flame
Light up arenas and proclaim
We have a winner!
Light speed connection ringing for
Digital brain enhancements at the core
Unlock the future, millions more
It goes forever

Now do the math, one plus one
Nordic wrath thunder rumble

Made of metal, I am made of metal…

oneplus lordi

OnePlus Lordi Selfie

Mr. Lordi: «M-E-T-A-L. Мы любим метал, и OnePlus тоже его любят, поэтому мы с радостью взялись за сочинение и продюсирование песни, вдохновленной единственным в мире полностью металлическим телефоном эпохи 5G. Никогда не думали, что в природе может существовать нечто более металевое, чем мы, но цельнометаллический OnePlus Nord 4 доказал: ошибались! Ждем-не долждемся, когда фанатам снесет крышу новый адовый трек, а также самая металлическая коллаборация на все времена! Повторить вам еще раз, кто не понял? M-E-T-A-L!!!!!!!!»

В принципе, начинание интересное и перспективное. Ждем на будущем альбоме песни про холодильники, чеснокодавилки, сушилки для обуви, трусы, массажеры и прочий ходовой товар из али. С такими спонсорами и лейбл не нужен — главное, погромче орать про МИТОЛ.

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