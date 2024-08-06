LORDI записали трибьют… китайскому смартфону

LORDI записали трибьют… китайскому смартфонуБлог
LORDI из тех групп, логику которых понять-осознать непросто. То они выпускают семь альбомов в год (после реализации всей этой эпопеи, поругавшись, ушел последний, помимо Mr Lordi, отец-основатель коллектива, гитарист Amen), то внезапно записывают песню, посвященную телефону.
Китайцы маскированным рокерам, очевидно, задонатили, и вот теперь те радостно делают селфи и пропагандируют в сингле «Made of Metal» «самый металлический на свете смартфон» OnePlus Nord 4.
..All hail the leader, metal made
Hold high the titan like a flame
Light up arenas and proclaim
We have a winner!
Light speed connection ringing for
Digital brain enhancements at the core
Unlock the future, millions more
It goes forever
Now do the math, one plus one
Nordic wrath thunder rumble
Made of metal, I am made of metal…
Mr. Lordi: «M-E-T-A-L. Мы любим метал, и OnePlus тоже его любят, поэтому мы с радостью взялись за сочинение и продюсирование песни, вдохновленной единственным в мире полностью металлическим телефоном эпохи 5G. Никогда не думали, что в природе может существовать нечто более металевое, чем мы, но цельнометаллический OnePlus Nord 4 доказал: ошибались! Ждем-не долждемся, когда фанатам снесет крышу новый адовый трек, а также самая металлическая коллаборация на все времена! Повторить вам еще раз, кто не понял? M-E-T-A-L!!!!!!!!»
В принципе, начинание интересное и перспективное. Ждем на будущем альбоме песни про холодильники, чеснокодавилки, сушилки для обуви, трусы, массажеры и прочий ходовой товар из али. С такими спонсорами и лейбл не нужен — главное, погромче орать про МИТОЛ.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 33
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Комментарии
Другой Александр:
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Александр:
Писюн с глазами написал(а):
Виктор написал(а):
А есть хоть кто-то из этих долбаных рокеров, кто умеет уходить вовремя?
Кобейн?
Спасибо Дилану Карлсону за под�…
Писюн с глазами:
Виктор написал(а):
А есть хоть кто-то из этих долбаных рокеров, кто умеет уходить вовремя?
Кобейн?…
Ых:
Юрий написал(а):
Только вот в ближайшее время ВПН в нашем прогнившем государстве тоже запретят и любые упоминания о нём.
Поставь платный зарубежный, и буде…
Виктор:
А есть хоть кто-то из этих долбаных рокеров, кто умеет уходить вовремя?…
Дед Аким:
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