Рок-истории. На этот раз исключительно мерзкая: про Оззи и НиккиБлог
Из серии «как отдыхали деды». В недавнем подкасте Tommy Lee спросили, правдива ли легенда про то, как Nikki Sixx с Ozzy соревновался в мерзостях у отельного бассейна в 1984 году (она была смачно пересказана в байопике MOTLEY CRUE «The Dirt»), и тот, не моргнув, ответил: «Полностью. Люди меня постоянно об этом спрашивают, просто не верят. Но такое дерьмо невозможно выдумать!»
«Мы все были в полном говнище. Предыдущую ночь мы провели в автобусе; Оззи ехал с нами. Всю дорогу мы организовывали собственные «дороги». Никто не спал ни минуты. Все бухали. И когда прибыли в отель в Далласе, никто не пожелал идти в номер. Мы хотели тусить дальше! И такие решили: а пойдемте к сраному бассейну! А пойдемте.
Там, понятно, было полно людей, дети — и мы, угашенные, начали выпендриваться, корчить рок-звезд и стараться всех выбесить. Вызвать максимальное омерзение.
Итак, Оззи в хлам. Вот он замечает, что на земле валяется леденец, который обронил какой-то малой, и к нему тянется целая тропинка из муравьев. Оззи наклоняется — и блэт, просто снюхивает всех этих муравьев, как дорожку из кокаина!
Nikki такой: окей, держи ответку. И вываливает член. Прям средь бела дня, при всем народе. Вываливает и ссыт на землю. А потом наклоняется и собирается лизать собственную мочу. Просто чтобы перещеголять Оззи. Но Оззи и тут его обгоняет! Он наклоняется и слизывают мочу Никки. Ну, тут мы уже все такие: «Окей, окей, ты победил, чувак».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 112
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Рок-истории. На этот раз исключительно мерзкая: про Оззи и Никки
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Комментарии
asdf:
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Юрий:
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DimaCar:
Юрий:
Kiryla:
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