Кринжатина дня: Blake Judd из NACHTMYSTIUM выпустил видео с ненавистническими комментариями о себе

Лидер NACHTMYSTIUM Blake Judd — персонаж на американской (да, в принципе, и международной, с учетом, что кидал он людей повсеместно) сцене уже нарицательный. Наркоман, жулик, вруль, аферист — да, очень неплохой музыкант, но при этом показательный человек-говно. (Пару материалов про него: тут и тут; и это лишь небольшая часть.) Бороться со своей заслуженной славой, оправдываться и орать, что теперь уж вот точно завязал и взялся за ум, уже, кажется, бесполезно, потому поток нечистот он решил… возглавить. И выпустил видео «Predator Phoenix», в котором собрал сетевые комментарии и заголовки ругательных статей про себя.

В анонсе же будущего релиза Blight Privilege, в который эта тема войдет, Blake Judd выдал пространную телегу про «белых привилегированных людей» — мол, на самом деле, все это миф, бедные есть как среди белых, так и цветных, потому предлагаю ненавидеть миллионеров-свиней.

Анонсировали альбом и выпустили этот странный клип Prophecy Productions, всячески расхвалив будущий материал и сообщив, что хватка Джадда крепка как никогда. И что он впервые записал диск полностью трезвым.

Факт, что Prophecy вписались за такого, мягко говоря, контроверсивного типа, а также наверняка начнут продавать его мерч и т.д., публику в комментариях в фб и ютубе, впрочем, не восхитил — равно как и «иронический» клип, иронию которого наверняка оценят те, кого NACHTMYSTIUM поимел. И кажется, готов сделать это опять!..

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