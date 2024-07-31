Joe Duplantier, GOJIRA на обвинения в сатанизме: «Отрезанные головы — это такой французский шарм»Блог
Открытие Олимпиады в целом и выступление GOJIRA в частности вызвало просто-таки шквал возмущения с разных сторон. От себя скажу так: крутое шоу, невероятный успех для экстрим-сцены, красочно, ярко… но не знаю, насколько в принципе уместно для спортивного мероприятия. Французы хотели зажечь, потрясти и шокировать? Полностью удалось. Однако так ли уж оно надо было в рамках Игр — не уверена. Ну и потом людей, воспитанных блэк-металом, трудно удивить антихристианскими выпадами — так что лучше б, честно, посмотрела, как во Франции задорно оскорбляют каких-нибудь мусульман. Благо, их там хватает.
Звезда вечера, Joe Duplantier из GOJIRA, отреагировал на срач истинно по-французски: «Никакого сатанизма. Просто исторические зарисовки. Если хотите, часть французского шарма: отрезанные головы, красное вино, кровища повсюду… это нормально. Это так романтично! Сатана тут ни при чем.
Франция — страна, в которой во время революции власть и религия пошли разрозненными путями. И это крайне важно, это основа жизни республики. Ибо когда страна перестает быть религиозной, люди свободны в средствах самовыражения и выбора символики.
Шоу, которое вы видели, — про историю, исторические факты и события, они не рассматривались с точки зрения религии.
Мы, кстати, не принимали участия в его подготовке, даже не выбирали песню, которую нужно было сыграть. Мы вообще до последнего момента ничего не знали о сюжетах церемонии, не знали даже об участии Lady Gaga и Celine Dion. Там была целая команда молодых дизайнеров, постановщиков и композиторов, которая карты не раскрывала».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 202
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2 комментария
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Комментарии
jurgai:
Да ладно, хорош оправдываться GOJIRA норм выступили — да и в целом они там самые приличные был�…
Другой Александр:
А жаль. Лучше с сцотонизмом чем без)))…
Другой Александр:
Денис написал:
А наши рос.чинуши ничего лучше не придумали чем вообще начать блокировать Ютуб. По итогу «страдают» простые пользователи
Самое время акции…
Другой Александр:
Bronco написал(а):
Интересно, когда чаша терпения большинства переполнится…
Я думаю, когда начнут снимать ЛГБТ римейки боевиков 80-90-х. Ну, например, где у Джон…
ratfred:
Денис:
Юрий написал(а):
Извиняюсь за офтоп . У вас в Беларуси это видео без ВПН показывает ? Каждое второе видео стало запрещено к просмотру в РФ , так пишут по крайней �…
goremyka:
Юрий написал(а):
Извиняюсь за офтоп . У вас в Беларуси это видео без ВПН показывает ? Каждое второе видео стало запрещено к просмотру в РФ , так пишут по крайней �…
николай:
Scorpions с начала нулевых проводит «прощальный тур», я ещё в технаре учился после девяти классов (сейчас мне 42), не знаю кто у них в составе, но как бы там нибыло в начале а…
Юрий:
Извиняюсь за офтоп . У вас в Беларуси это видео без ВПН показывает ? Каждое второе видео стало запрещено к просмотру в РФ , так пишут по крайней мере у меня . …
Metaller555:
Зануда:
тварЪ:
Bronco написал(а):
Интересно, когда чаша терпения большинства переполнится и они снесут нахер пробравшееся в правительства и СМИ меньшинство, всю эту голубятню �…
Bronco:
Интересно, когда чаша терпения большинства переполнится и они снесут нахер пробравшееся в правительства и СМИ меньшинство, всю эту голубятню и всех кто ее продвиг�…
«Никакого сатанизма…»
А жаль. Лучше с сцотонизмом чем без)))
Да ладно, хорош оправдываться GOJIRA норм выступили — да и в целом они там самые приличные были