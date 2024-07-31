Joe Duplantier, GOJIRA на обвинения в сатанизме: «Отрезанные головы — это такой французский шарм»

Открытие Олимпиады в целом и выступление GOJIRA в частности вызвало просто-таки шквал возмущения с разных сторон. От себя скажу так: крутое шоу, невероятный успех для экстрим-сцены, красочно, ярко… но не знаю, насколько в принципе уместно для спортивного мероприятия. Французы хотели зажечь, потрясти и шокировать? Полностью удалось. Однако так ли уж оно надо было в рамках Игр — не уверена. Ну и потом людей, воспитанных блэк-металом, трудно удивить антихристианскими выпадами — так что лучше б, честно, посмотрела, как во Франции задорно оскорбляют каких-нибудь мусульман. Благо, их там хватает.

Звезда вечера, Joe Duplantier из GOJIRA, отреагировал на срач истинно по-французски: «Никакого сатанизма. Просто исторические зарисовки. Если хотите, часть французского шарма: отрезанные головы, красное вино, кровища повсюду… это нормально. Это так романтично! Сатана тут ни при чем.

Франция — страна, в которой во время революции власть и религия пошли разрозненными путями. И это крайне важно, это основа жизни республики. Ибо когда страна перестает быть религиозной, люди свободны в средствах самовыражения и выбора символики.

Шоу, которое вы видели, — про историю, исторические факты и события, они не рассматривались с точки зрения религии.

Мы, кстати, не принимали участия в его подготовке, даже не выбирали песню, которую нужно было сыграть. Мы вообще до последнего момента ничего не знали о сюжетах церемонии, не знали даже об участии Lady Gaga и Celine Dion. Там была целая команда молодых дизайнеров, постановщиков и композиторов, которая карты не раскрывала».

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