Ozzy Osbourne Down to Earth
22.07.2024

Худшие обложки альбомов на все времена

Блог

Rolling Stone расстарался и, в очередной раз перекопав музыкальные архивы, сделал топ-50 самых нелепых, убогих и неудачных альбомных обложек. Которые сейчас, наверное, не способен сгенерировать даже AI.

Посмотреть выставку можно здесь.

Почетное первое место занял LIMP BIZKIT, с вполне отвратительным кавер-артом альбома с отвратительным названием Chocolate St★rfish and the Hot Dog Flavored Water («chocolate starfish» тут использовано в значении «дырка жопы», оно же «мудак», оно же кличка Дерста).

Limp Bizkit Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water

На 18 месте — скандальный Lovedrive SCORPIONS.

Scorpions album lovedrive

На двадцатом — VAN HALEN Balance.

Van Halen Balance

Нарисованный кривыми руками страшный кавер ANTHRAX Fistful Of Metal — на 23-м.

AnthraxFistfulOfMetal

Рентгеновская картинка Оззи, не особо удачно вписанная в обложечный арт альбома Down To Earth, — на 30-м.

Ozzy Osbourne Down to Earth

«Черный альбом» METALLICA — за святую простоту — на 41-м.

metallica black album

Ну и в целом посмотрите коллекцию — может, ранее некоторых и не видели.

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2 комментария

  • Potato Lich написал(а):

    Лет тридцать как периодически слушаю Lovedrive, и только сейчас толком разглядел, какой же там пиздец на обложке https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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  • Polaris написал(а):

    Обложка Металлики — это шедевр, без сарказма. Она полностью отражает суть альбома: нечто максимально простое и осязаемое, насущное, как хлеб с маслом. Как лезвие на обложке British Steel. Вздумали поносить обложку Металлики — тогда поносите и обложку AC-DC ‘Back in Black’.

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