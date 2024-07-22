Худшие обложки альбомов на все времена

Rolling Stone расстарался и, в очередной раз перекопав музыкальные архивы, сделал топ-50 самых нелепых, убогих и неудачных альбомных обложек. Которые сейчас, наверное, не способен сгенерировать даже AI.

Посмотреть выставку можно здесь.

Почетное первое место занял LIMP BIZKIT, с вполне отвратительным кавер-артом альбома с отвратительным названием Chocolate St★rfish and the Hot Dog Flavored Water («chocolate starfish» тут использовано в значении «дырка жопы», оно же «мудак», оно же кличка Дерста).

На 18 месте — скандальный Lovedrive SCORPIONS.

На двадцатом — VAN HALEN Balance.

Нарисованный кривыми руками страшный кавер ANTHRAX Fistful Of Metal — на 23-м.

Рентгеновская картинка Оззи, не особо удачно вписанная в обложечный арт альбома Down To Earth, — на 30-м.

«Черный альбом» METALLICA — за святую простоту — на 41-м.

Ну и в целом посмотрите коллекцию — может, ранее некоторых и не видели.

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