Худшие обложки альбомов на все времена

Худшие обложки альбомов на все временаБлог
Rolling Stone расстарался и, в очередной раз перекопав музыкальные архивы, сделал топ-50 самых нелепых, убогих и неудачных альбомных обложек. Которые сейчас, наверное, не способен сгенерировать даже AI.
Посмотреть выставку можно здесь.
Почетное первое место занял LIMP BIZKIT, с вполне отвратительным кавер-артом альбома с отвратительным названием Chocolate St★rfish and the Hot Dog Flavored Water («chocolate starfish» тут использовано в значении «дырка жопы», оно же «мудак», оно же кличка Дерста).
На 18 месте — скандальный Lovedrive SCORPIONS.
На двадцатом — VAN HALEN Balance.
Нарисованный кривыми руками страшный кавер ANTHRAX Fistful Of Metal — на 23-м.
Рентгеновская картинка Оззи, не особо удачно вписанная в обложечный арт альбома Down To Earth, — на 30-м.
«Черный альбом» METALLICA — за святую простоту — на 41-м.
Ну и в целом посмотрите коллекцию — может, ранее некоторых и не видели.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 105
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Комментарии
Polaris:
Обложка Металлики — это шедевр, без сарказма. Она полностью отражает суть альбома: нечто максимально простое и осязаемое, насущное, как хлеб с маслом. Как лезвие на о…
Potato Lich:
Лет тридцать как периодически слушаю Lovedrive, и только сейчас толком разглядел, какой же там пиздец на обложке …
GD:
jurgai написал(а):
Неужели кому-то ещё интересна музыка ульверов и их обеспокоенности
1) Да. 2) Да.…
Дед Аким:
Несколько мировых рок хитов. Их должен знать любой меломан (не важно что больше предпочитает — Шопена и Чайковского, или депрессив блэк метал…
jurgai:
Неужели кому-то ещё интересна музыка ульверов и их обеспокоенности…
Дед Аким:
Видел Питера в сериале Игра Престолов и в одном фильме про людей X, хорошо сыграл, харизма у карлика есть, а Джеймс будет украшением любого фильма!…
Виктор:
о каком вообще тщательном подборе актёров под образы можно после этого говорить?…
Виктор:
Питер Динклейдж в роли грозного охотника за головами — это пять!…
D:
Дед Аким:
Дед Аким:
Честно говоря, я в шоке, они очень разные, но как похожи внешне, усатые брутальные мужики, а музыка прекрасная у обоих
Лемми и Супер Макс, блять даже голоса похожи
Sup…
Дед Аким:
Ребята вышли на новый уровень, шикарный, сложный (при этом доступный) звук, мелодичность и энергетика, тяжесть, качество звучания, полный восторг…
Дед Аким:
Очень кратко, по великой, легендарной личности хард рока и вообще основателю трэш метала, такого звука не было ни у кого в то время.
Раньше находил в сети фото — Анас…
Лет тридцать как периодически слушаю Lovedrive, и только сейчас толком разглядел, какой же там пиздец на обложке
Обложка Металлики — это шедевр, без сарказма. Она полностью отражает суть альбома: нечто максимально простое и осязаемое, насущное, как хлеб с маслом. Как лезвие на обложке British Steel. Вздумали поносить обложку Металлики — тогда поносите и обложку AC-DC ‘Back in Black’.