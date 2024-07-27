Andreas Kisser о прощальных шоу SEPULTURA: «Было б неплохо, если бы Max и Igor присутствовали на последнем»

SEPULTURA продолжают объявлять даты своего прощального тура, и Kisser нехотя признал, что, в общем-то, неплохо б увидеть на сцене также братьев Кавалера — все-таки они, как-никак, огромная часть истории (которая отмирать и переставать играть/перезаписывать старые темы, к слову, вовсе не собирается).

Andreas: «Не буду отрицать, что было б круто организовать самое последнее шоу с их участием. Но оно должно быть крутым. С людьми, которые готовы устроить торжество и праздник, а не продолжать разборки, кто что когда сделал не так в далеком прошлом. В конце концов, сейчас мы играем как SEPULTURA дней сегодняшних. И если они действительно захотят стать ее частью, на один вечер, это будет великолепно».

Max, которому задали вопрос о подобной возможности немного ранее: «Ко мне пока никто не обращался. Наверное, Андреас сказал: «Зачем звать на нашу вечеринку этих вот? Они только все испортят! Это же типичный Андреас!»

Однако, как видно, в типичности Киссера Максимка таки ошибался, и кто знает — возможно, вдоволь поломавшись, поторговавшись, поскрипев зубами и костями, бывшие коллеги и нынешние враги таки ответят «Да!» на древний вопрос о возможности еще разок глянуть на SEPULTURA в олдскуле.

Max: «Я пока не лезу ни во что. Пускай все идет как идет. Если настанет время, и все решат, что реюнион вероятен, — окей, это можно. Но только если все сделать нормально. Так, как мы, например, замутили перезаписи старых дисков, а именно: от души, от сердца, по-честному. А вообще, по правде говоря, я не понимаю этой вот заявленной кончины SEPULTURA. Им пришлось это сделать? Или все вместе вдруг устали от музыки? Мне непонятно. Я лично не могу не играть. Мне это жизненно необходимо. Как дышать».

К слову, на вопрос, чем впоследствии думают заняться еще совсем не старые Андреас и Деррик, Киссер ответил, что собирается изучать акустическую гитару, а также выпускать табулатуры и учебные пособия по музыке SEPULTURA. Грин сообщил, что работает над ТВ-шоу ‘Highway To Health’, а также планирует озвучивать мультики и рекламные ролики. А еще они оба обговаривают вариант совместного регги-проекта.

(А потом пройдет лет пять, деньги закончатся, и начнутся великие реюнион-туры SEPULTURA.)

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