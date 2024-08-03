AEROSMITH скоропостижно уходят со сцены

AEROSMITH попытались проститься со сценой, на которой триумфально провели полвека, красиво, емко и пафосно, объявили большой тур, но… что-то пошло не так. И похоже, теперь действительно все.

Steven Tyler, которому уже 76, в прошлом сентябре, отыграв пару концертов, сорвал голос, — и группа взяла вынужденный перерыв в год, перенесла гастроли, чтобы ему подлечиться. Однако в 2024-м, накануне сентябрьских новых дат, все-таки поняла, что не выйдет.

«Выступая, мы всегда хотели потрясать воображение. И как все знают, голос Стивена — уникальный инструмент. Он провел месяцы, неустанно работая над восстановлением связок, чтобы привести вокал в форму, которая была до травмы. Мы все видели, что ему очень трудно, несмотря на поддержку лучшей медицинской команды. Так что со временем стало очевидно, что полная реабилитация после травмы невозможна. Так, мы приняли душераздирающее, сложное, но необходимое решение — как группа, в которой все братья, в которой один за всех и все за одного: объявить, что выступлений AEROSMITH больше не будет».

Жаль, так и не удалось ни разу попасть на их концерт.

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