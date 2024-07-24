Цитата. Басист EXODUS Jack Gibson: «Я, по сути, больше не музыкант, я гастролирующий продавец маек»

«В Нэшвилле, где я сейчас живу, часто подходят молодые музыканты и спрашивают совета, что как делать, — делится EXODUS’овский бас-гитарист Jack Gibson, — и я всякий раз чувствую себя хреном собачьим, потому что ответить нечего. Я не знаю. Музыкальный бизнес сдох. Его нет. И когда какая-то группа становится популярной, выстреливает, я в душе не понимаю, почему. Нет, не то чтобы хайповые популярные банды чем-то плохи; не в том дело. Я просто искренне не понимаю, почему именно они. Чем они лучше тех, кто не выстрелил. Как это вообще сейчас работает. Может быть, я просто старый и чего-то не догоняю?..

Когда мы все были молоды и начинали, путь артиста был ясен. Ступенька за ступенькой. Собираешь группу; пишешь музыку; играешь концерты. Если на эти концерты кто-то приходит, делаешь промо-пак и рассылаешь по лейблам. Когда кто-то подпишет, выпускаешь новые альбомы, промоцию, продаешь диски и это вот все. Сейчас эта система полностью разрушена. Сейчас… ну, надо сделать группу. А может, и не сделать. Просто на чем-то хайпануть. Как-то. Не спрашивайте меня, как. Я без понятия. Мне за пятьдесят. Я не разбираюсь — и вообще не вижу ничего, кроме чистой удачи у тех, кто добивается славы в наши дни.

Правил музыкального бизнеса больше нет. Нет и бизнеса как такового. Все раздается просто так. Мы не получаем ни хрена с продаж физносителей, не получаем ни хрена за музыку. И вообще будем нищенствовать, если не сможем реализовывать мерч. Я, по сути, больше не музыкант, я гастролирующий продавец маек. Мы играем метал, чтобы заманить людей в магазин и продать им наш долбаный мерч с напечатанными логотипами. Вот к чему все пришло. Осталось только дождаться, когда нейросети научатся писать музыку, которая нравится людям, и все, финита, пошли мы все вообще нахер».

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