Клип-новинка IRREVERSIBLE MECHANISM «Abolution». Пожалуй, лучшее, что случилось в белметале этим летом

Я не забыла, и вскоре все-таки сделаю подборку белорусских полноформатников первого полугодия 2018. Но сначала свежак. Группа IRREVERSIBLE MECHANISM, знатно взбудоражившая общественность своим дебютником Infinite Fields трехлетней давности, вскоре готовится к пополнению дискографии. Альбом Immersion появится на Blood Music в середине сентября; сегодня же музыканты показали клип на песню «Abolution», предоставив возможность оценить в деле свой новый состав и новый звук. И… Как человек, не первый месяц сидящий на игле RIVERS OF NIHIL, я, честно, в восторге от надрывной экспрессии этого трека, атмосферно-эмоционального водоворота, в который, с места в карьер, ломанулись минчане.

«От ростка до плода, от жизни к праху и обратно – все лишь данные условности. По какой-то причине чистота соседствует с болезнью; доброта с жестокостью; ничтожное с великим. Человек падает и перерождается. Конечная ли это форма, или же нас ждет нечто большее? За материей стоит дух, и он столь же силен, насколько это трудно представить. Преграды на пути к великому незримы. Похоже, их нет. We’ve built the life on murderers graves. It’s pure», — написали загадочное предисловие к «Abolution» сами музыканты. Но к черту слова, давайте же уже скорей слушать!