Клип-новинка IRREVERSIBLE MECHANISM «Abolution». Пожалуй, лучшее, что случилось в белметале этим летом

Я не забыла, и вскоре все-таки сделаю подборку белорусских полноформатников первого полугодия 2018. Но сначала свежак. Группа IRREVERSIBLE MECHANISM, знатно взбудоражившая общественность своим дебютником Infinite Fields трехлетней давности, вскоре готовится к пополнению дискографии. Альбом Immersion появится на Blood Music в середине сентября; сегодня же музыканты показали клип на песню «Abolution», предоставив возможность оценить в деле свой новый состав и новый звук. И… Как человек, не первый месяц сидящий на игле RIVERS OF NIHIL, я, честно, в восторге от надрывной экспрессии этого трека, атмосферно-эмоционального водоворота, в который, с места в карьер, ломанулись минчане.

Irreversible Mechanism «От ростка до плода, от жизни к праху и обратно – все лишь данные условности. По какой-то причине чистота соседствует с болезнью; доброта с жестокостью; ничтожное с великим. Человек падает и перерождается. Конечная ли это форма, или же нас ждет нечто большее? За материей стоит дух, и он столь же силен, насколько это трудно представить. Преграды на пути к великому незримы. Похоже, их нет. We’ve built the life on murderers graves. It’s pure», — написали загадочное предисловие к «Abolution» сами музыканты. Но к черту слова, давайте же уже скорей слушать!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 07.08.2018 в 23:42

    Действительно, Rivers of Nihil. Ну, если для кого-то это плюс, то ладно.

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  2. Anastasiya 07.08.2018 в 23:56

    Tular написал(а):
    Действительно, Rivers of Nihil. Ну, если для кого-то это плюс, то ладно.

    Да, на родине крайне не хватало команд, нарезающих многослойный атмосферно-техничный прогрессив-дэз.

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  3. HateArt 08.08.2018 в 09:07

    >>И… Как человек, не первый месяц сидящий на игле RIVERS OF NIHIL

    оценила-таки последний альбом? а чуть было не забыла его добавить в альбомы полугодия ;-)

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  4. Anastasiya 08.08.2018 в 09:46

    HateArt написал(а):
    а чуть было не забыла его добавить в альбомы полугодия ;-)
    Это было бы недопустимо!

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  5. Barmaley 08.08.2018 в 11:02

    Заебись конечно! Чайна моя снималась)

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  6. insane_clown 08.08.2018 в 12:22

    пение без микрофона смотрится странновато, имхо. в остальном — маща и жыр, приятно удивлён.

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  7. insane_clown 08.08.2018 в 12:23

    тем более что гитаристу почему-то дали мик, а вокалисту нет

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  8. Ветошь 08.08.2018 в 12:24

    Может, не хватило?
    О, Аладов за барабанами. И он тут уже!

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