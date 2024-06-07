Польский суд наконец вынес решение о правах на название BATUSHKA

Эта история длилась так долго, что все смирились, что сейчас, по факту, существуют две группы BATUSHKA: одна — с оговоркой Krzysztof Drabikowski (она же «правильная»), вторая — с именем Bartłomiej Krysiuk («неправильная»). И кому не все равно, продолжают отделять «правильное» от «неправильного». Остальные ходят на концерты в любом случае.

Как бы там ни было, проразбиравшись в деле четыре года, польское правосудие таки сказало свое слово. Согласно ему, Krzysztof Drabikowski получает все права на название BATUSHKA (также в варианте БАТЮШКА), и господин Крысюк более не имеет права выступать или выпускать записи под подобными названиями, а также использовать это имя без согласования с правообладателем.

Но — чтоб вы не думали, что песня эта закончится — Бартоломей, очевидно разочарованный работой юристов, теперь намерен подавать апелляцию, и пока решение не будет окончательным (то есть апелляция отклонена) решил не менять ни подхода, ни концертных, ни студийных планов.

«Если финальное решение суда вступит в силу, мы будем законопослушно его выполнять. В связи с последними событиями мы, конечно, ожидаем новую волну хейта, однако хотим сказать вам одно. Если вы фанат, не тратьте свое время, не вступайте в ненужные перебранки. Просто слушайте музыку и поддерживайте нас».

В музыкальном плане ни у тех, ни у других, пока, правда, ничего особо нового не происходит.

Количество просмотров: 252

2 комментария