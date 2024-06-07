Польский суд наконец вынес решение о правах на название BATUSHKAБлог
Эта история длилась так долго, что все смирились, что сейчас, по факту, существуют две группы BATUSHKA: одна — с оговоркой Krzysztof Drabikowski (она же «правильная»), вторая — с именем Bartłomiej Krysiuk («неправильная»). И кому не все равно, продолжают отделять «правильное» от «неправильного». Остальные ходят на концерты в любом случае.
Как бы там ни было, проразбиравшись в деле четыре года, польское правосудие таки сказало свое слово. Согласно ему, Krzysztof Drabikowski получает все права на название BATUSHKA (также в варианте БАТЮШКА), и господин Крысюк более не имеет права выступать или выпускать записи под подобными названиями, а также использовать это имя без согласования с правообладателем.
Но — чтоб вы не думали, что песня эта закончится — Бартоломей, очевидно разочарованный работой юристов, теперь намерен подавать апелляцию, и пока решение не будет окончательным (то есть апелляция отклонена) решил не менять ни подхода, ни концертных, ни студийных планов.
«Если финальное решение суда вступит в силу, мы будем законопослушно его выполнять. В связи с последними событиями мы, конечно, ожидаем новую волну хейта, однако хотим сказать вам одно. Если вы фанат, не тратьте свое время, не вступайте в ненужные перебранки. Просто слушайте музыку и поддерживайте нас».
В музыкальном плане ни у тех, ни у других, пока, правда, ничего особо нового не происходит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 252
2 комментария
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Польский суд наконец вынес решение о правах на название BATUSHKA
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Комментарии
Sonder77:
А мне например все Батюшки нравятся!И Крысюк новый альбом анонсировал вскоре!А у Драби тишина и всего 3 концерта будет в этом году.Не берусь никого судить,всё сложно…
juris:
Юрий:
Чорны:
Дружище Христос:
Алексей написал(а):
«То есть сидя с женой в ресторане, он смотрит, как в телефоне копается его жена и зачитывает, кто что написал. Вот это свобода!»
Думаю, ты нем…
Алексей:
«То есть сидя с женой в ресторане, он смотрит, как в телефоне копается его жена и зачитывает, кто что написал. Вот это свобода!»
Думаю, ты немного не так поняла, Настя)))…
Anastasiya:
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Bronco:
Алексей написал(а):
«Чтобы понять, надо ли вообще это все.»… Блин, ну как сказать… имхо скорее не надо, чем надо… вроде и дядьки культовые, и всё ладненько… но …
николай:
Алексей:
«Чтобы понять, надо ли вообще это все.»… Блин, ну как сказать… имхо скорее не надо, чем надо… вроде и дядьки культовые, и всё ладненько… но такая вата!!!)))
Понятно, чт�…
Bronco:
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Назар Василич:
Potato Lich написал(а):
Зануда написал(а):
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Barmy:
juris написал(а):
Верните Glendalough… ирландцы вощмущены
Оно же сейчас верхнее фото. Как же так, своё не узнаёте? …
Процесс века
А мне например все Батюшки нравятся!И Крысюк новый альбом анонсировал вскоре!А у Драби тишина и всего 3 концерта будет в этом году.Не берусь никого судить,всё сложно… и никого не осуждаю.