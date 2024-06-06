Цитата. Max Cavalera: «У меня даже нет телефона»

Gloria Cavalera некоторое время назад запустила официальный инстаграм-канал Макса; она же ведет его фб-страницу, страницу SOULFLY — в общем, единолично транслирует в мир все, что касается мужа и его творчества.

«Думаю, все это нужно для развития музыканта, — комментирует Max. — Хотя сам сторонюсь как могу: мне нравятся социальные сети, но не хочу, чтобы они поглощали мою жизнь. У меня даже нет телефона. Да, я тот самый редкий человек в мире, у которого нет сотового. И это добавляет жизни свободы. Когда я, например, ем в ресторане с друзьями, я хочу с ними общаться. Сидеть за столом и говорить с людьми, а не пялиться в какую-то машину. Мне кажется диким, когда люди приходят куда-то вместе и даже не говорят друг с другом. Это просто безумие, по моему мнению, бесит меня чрезвычайно. Но, в то же время, я понимаю, насколько важно присутствовать в виртуальном мире в наше время. Так, Глория стала моим голосом там. Она мне все показывает: что пишет сама, что говорят люди. Я отвечаю».

То есть сидя с женой в ресторане, он смотрит, как в телефоне копается его жена и зачитывает, кто что написал. Вот это свобода!

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