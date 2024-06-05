Суперпроект CATEGORY 7 от участников OVERKILL, EXODUS, ARMORED SAINT, ex-MACHINE HEAD

Суперпроект CATEGORY 7 от участников OVERKILL, EXODUS, ARMORED SAINT, ex-MACHINE HEADБлог
CATEGORY 7 (стремноватое имя, производное, наверно, от названия сериала) — новейшее приобретение Metal Blade. Супергруппа, созданная бывшим ANTHRAX’овским и нынешним ARMORED SAINT’овским вокалистом John Bush, гитаристом Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, ex-VIO-LENCE, ныне KERRY KING), драммером OVERKILL/SHADOWS FALL Jason Bittner, басистом EXODUS Jack Gibson и экс-гитаристом ADRENALINE MOB Mike Orlando. Вся эта заслуженная кадка собралась вместе в прошлом году и уже сотворила дебютный альбом Category 7, который появится в июле и пара песен которого уже есть в Сети. Чтобы понять, надо ли вообще это все.
John Bush прокомментировал выложенный накануне трек «Exhausted» как достаточно личный: «Бессонница у меня с годами случается гораздо чаще, чем хотелось бы. Ну и плюс чаще приходится вставать в туалет. И когда не можешь заснуть, злишься, — а это ситуацию лишь ухудшает. Некоторые люди настолько бесятся из-за отсутствия качественного сна и сопутствующей усталости, что принимают лекарства и иные средства. Я так далеко не захожу. Для меня главное — не поддаваться мрачным мыслям, которые плодятся в голове по ночам, когда я не могу уснуть».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 228
Читайте также:
- Сатана вызывает. Новый суперпроект польских металистов SATAN’S CALL с логотипом, в котором уже усмотрели фашизм
- Встречаем готический кладбищенский суперпроект CEMETERY SKYLINE. На вокале Mikael Stanne!
- Возвращение супергруппы VLTIMAS (MORBID ANGEL, MAYHEM, CRYPTOPSY): новый сингл «Miserere»
- Неожиданный суперпроект: LIVING GATE от парней из OATHBREAKER, YOB, AMENRA, CHURCH OF RA
- Слушаем EYE AM: очередной проект экс-участников TYPE O NEGATIVE; в этот раз с CROWBAR
- Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERA
- Еще одна (на этот раз тяжелая и… польская) группа от David Ellefson: DIETH
- Блэк-метал «как из 90-х» от финской супергруппы I AM THE NIGHT
- Когда мрачные парни идут в хард-н-хэви: AUDREY HORNE показали новый сингл
- Приготовьтесь, будет мрачно. Суперпроект ABSENT IN BODY от участников NEUROSIS, AMENRA и Игора Кавалера
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Цитата. Max Cavalera: «У меня даже нет телефона»
-
Суперпроект CATEGORY 7 от участников OVERKILL, EXODUS, ARMORED SAINT, ex-MACHINE HEAD
-
Интервью. Рустам Шакирзянов: «До недавнего времени я был секретным участником YOTH IRIA и выступал с закрытым лицом»
-
Угар и солнце, день чудесный. Фестиваль Maryland Deathfest 2024, часть вторая
-
Угар и солнце, день чудесный. Фестиваль Maryland Deathfest 2024, часть первая
-
Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024
-
Marty Friedman: «Когда вижу заголовки со словом ‘ex-MEGADETH’, меня просто выворачивает»
-
Сатана этой весны: слушаем «Upharsin» BLAZE OF PERDITION
-
Serj Tankian поделился отрывком из новых мемуаров: «Я предлагал SYSTEM OF A DOWN другого вокалиста»
-
Simone Simons из EPICA записала сольный альбом. И пока это совсем не попса!
Комментарии
Anastasiya:
Голосование закрыто! Judas Priest с альбомом «Invincible Shield» берет заслуженное первое место Очен�…
Bronco:
Алексей написал(а):
«Чтобы понять, надо ли вообще это все.»… Блин, ну как сказать… имхо скорее не надо, чем надо… вроде и дядьки культовые, и всё ладненько… но …
николай:
Алексей:
«Чтобы понять, надо ли вообще это все.»… Блин, ну как сказать… имхо скорее не надо, чем надо… вроде и дядьки культовые, и всё ладненько… но такая вата!!!)))
Понятно, чт�…
Bronco:
«Воровство фотографий», «владелец фотографий», «продвижение контента», «забила гол»… Капец, такие мелочные, чепуховые предьявы. Кринж как он есть.…
Назар Василич:
Potato Lich написал(а):
Зануда написал(а):
кажется, связаны с Темнозорью были.
Очень надеюсь, что нет.
Второй участник Rakoth, Пьер Нуар, упоминаемый в интервью, исп�…
Barmy:
juris написал(а):
Верните Glendalough… ирландцы вощмущены
Оно же сейчас верхнее фото. Как же так, своё не узнаёте? …
Anastasiya:
juris написал(а):
Верните Glendalough… ирландцы вощмущены
Нужна петиция!…
juris:
Barmy:
Благодарю что поменяли фотографии. Теперь всё выглядит профессионально.…
Anastasiya:
После обращения пользователя Barmy в Комитет по правам человека, прокуратуру, гринпис, а также угроз покончить жизнь самоубийством ввиду недостаточного художествен�…
Potato Lich:
Зануда написал(а):
кажется, связаны с Темнозорью были.
Очень надеюсь, что нет.…
Зануда:
Rakoth — что-то слышал такое в давности, кажется, связаны с Темнозорью были. Ещё существует группа, интересно …
«Чтобы понять, надо ли вообще это все.»… Блин, ну как сказать… имхо скорее не надо, чем надо… вроде и дядьки культовые, и всё ладненько… но такая вата!!!)))
Понятно, что они ничего больше не умеют, они профи в своем деле… но всё это попахивает маразмом
Короче, выйдет альбомчик, слухануть раз и в топку) Повторюсь, имхо!!!)
Согласен с Алексей на 100%
Алексей написал(а):
«Чтобы понять, надо ли вообще это все.»… Блин, ну как сказать… имхо скорее не надо, чем надо… вроде и дядьки культовые, и всё ладненько… но такая вата!!!)))
Тоже в голове крутилась мысль: «Кому нужна еще одна новая группа? И так давно уже дикое перенаселение на сцене». Посмотрел два клипа. Ну, неплохо, технично, канонично, упруго, подтянуто, но не откровение ни фига, не сдвиг тектонических плит. Так зачем было создавать еще эту одну новую группу со стремным названием?