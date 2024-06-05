Суперпроект CATEGORY 7 от участников OVERKILL, EXODUS, ARMORED SAINT, ex-MACHINE HEAD

CATEGORY 7 (стремноватое имя, производное, наверно, от названия сериала) — новейшее приобретение Metal Blade. Супергруппа, созданная бывшим ANTHRAX’овским и нынешним ARMORED SAINT’овским вокалистом John Bush, гитаристом Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, ex-VIO-LENCE, ныне KERRY KING), драммером OVERKILL/SHADOWS FALL Jason Bittner, басистом EXODUS Jack Gibson и экс-гитаристом ADRENALINE MOB Mike Orlando. Вся эта заслуженная кадка собралась вместе в прошлом году и уже сотворила дебютный альбом Category 7, который появится в июле и пара песен которого уже есть в Сети. Чтобы понять, надо ли вообще это все.

John Bush прокомментировал выложенный накануне трек «Exhausted» как достаточно личный: «Бессонница у меня с годами случается гораздо чаще, чем хотелось бы. Ну и плюс чаще приходится вставать в туалет. И когда не можешь заснуть, злишься, — а это ситуацию лишь ухудшает. Некоторые люди настолько бесятся из-за отсутствия качественного сна и сопутствующей усталости, что принимают лекарства и иные средства. Я так далеко не захожу. Для меня главное — не поддаваться мрачным мыслям, которые плодятся в голове по ночам, когда я не могу уснуть».

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