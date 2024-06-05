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05.06.2024

Суперпроект CATEGORY 7 от участников OVERKILL, EXODUS, ARMORED SAINT, ex-MACHINE HEAD

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CATEGORY 7 (стремноватое имя, производное, наверно, от названия сериала) — новейшее приобретение Metal Blade. Супергруппа, созданная бывшим ANTHRAX’овским и нынешним ARMORED SAINT’овским вокалистом John Bush, гитаристом Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, ex-VIO-LENCE, ныне KERRY KING), драммером OVERKILL/SHADOWS FALL Jason Bittner, басистом EXODUS Jack Gibson и экс-гитаристом ADRENALINE MOB Mike Orlando. Вся эта заслуженная кадка собралась вместе в прошлом году и уже сотворила дебютный альбом Category 7, который появится в июле и пара песен которого уже есть в Сети. Чтобы понять, надо ли вообще это все.

John Bush прокомментировал выложенный накануне трек «Exhausted» как достаточно личный: «Бессонница у меня с годами случается гораздо чаще, чем хотелось бы. Ну и плюс чаще приходится вставать в туалет. И когда не можешь заснуть, злишься, — а это ситуацию лишь ухудшает. Некоторые люди настолько бесятся из-за отсутствия качественного сна и сопутствующей усталости, что принимают лекарства и иные средства. Я так далеко не захожу. Для меня главное — не поддаваться мрачным мыслям, которые плодятся в голове по ночам, когда я не могу уснуть».

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3 комментария

  • Алексей написал(а):

    «Чтобы понять, надо ли вообще это все.»… Блин, ну как сказать… имхо скорее не надо, чем надо… вроде и дядьки культовые, и всё ладненько… но такая вата!!!)))
    Понятно, что они ничего больше не умеют, они профи в своем деле… но всё это попахивает маразмомhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif
    Короче, выйдет альбомчик, слухануть раз и в топку) Повторюсь, имхо!!!)

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  • николай написал(а):

    Согласен с Алексей на 100%

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  • Bronco написал(а):

    Алексей написал(а):
    «Чтобы понять, надо ли вообще это все.»… Блин, ну как сказать… имхо скорее не надо, чем надо… вроде и дядьки культовые, и всё ладненько… но такая вата!!!)))
    Тоже в голове крутилась мысль: «Кому нужна еще одна новая группа? И так давно уже дикое перенаселение на сцене». Посмотрел два клипа. Ну, неплохо, технично, канонично, упруго, подтянуто, но не откровение ни фига, не сдвиг тектонических плит. Так зачем было создавать еще эту одну новую группу со стремным названием?

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