JUDAS PRIEST «Invincible Shield» — лучший альбом года! Пока что…Блог
Да, пару слов об итогах нашего голосования, которое в этот раз захватило не полгода, а первые пять месяцев 2024. Топ-5 оккупировали JUDAS PRIEST Invincible Shield, MY DYING BRIDE A Mortal Binding, KERRY KING From Hell I Rise, DEICIDE Banished By Sin и BORKNAGAR Fall. Хорошо также зашел сольник Дикинсона, DARKTHRONE и PAIN — а также, имхо, недооценили HIGH ON FIRE. На будущей голосовалке я учту пожелания в комментариях (можно их, если что интересное вспомните, дополнять) — ну а пока поздравления летят старине Робу и компании, которые спустя пять десятков лет творческой карьеры способны не только выдавать классные, хитовые и просящиеся на повтор альбомы, но и активно, здорово выступать на концертах, по-прежнему будоража фанатские (д)уши фирменными высокими нотами.
Kirk Hammett: «Говоря о METALLICA, мы молимся на алтаре JUDAS PRIEST. Их музыка значит для нас невероятно много. А то, как Glenn Tipton и K.K. Downing играли на гитарах… эти люди, говоря попросту, — архитеркторы, создатели хэви-метала как мы его знаем».
Rob Halford считает своих гитаристов (понятно, нынешних, уже без KK) залогом, что на Invincible Shield дело не остановится. «Richie Faulkner — это бездонный колодец гитарных идей. А Glenn Tipton — обладатель целой коллекции риффов, которые мы до сих пор не использовали. Как известно, хороший рифф живет вечно! Главное, уметь его подать. Но когда идея сформировалась, к чему останавливаться? Мне кажется, творческий огонь в нас сейчас горит ярким пламенем, и это чувство появилось задолго до реализации Invincible Shield — не покидая и поныне. В настоящий момент мы сосредоточены на гастролях в поддержку альбома, но туры закончатся — и что делать дальше?
Мне кажется, JUDAS PRIEST всегда поддерживал свою актуальность в метал-мире, демонстрируя всем, на что мы способны и что планируем делать в будущем. И, ко всему прочему, цифра 19 мне просто не нравится. Это нечетное число. А я всегда любил четные. Например, 20».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 92
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Комментарии
Potato Lich:
Альбом и правда хорош. Как, кстати, и предыдущий. Дедушки в отличной форме.
Очень приятно, что даже Кирк Хэммет, один из величайших гитаристов мирового уровня в рок-м…
Писюн с глазами:
Чорны написал(а):
Охуенно.
Наверное начну выходить из запоя после этого трека.
Ну чего, как ты там? Если что, лучше капельника зови.…
Писюны в глазах:
nihildrive:
Можно замутить, как Venom:
Batushka и Batushka Inc. (или Batushka A.D.)…
Алексей:
Писюн с глазами:
Ну молодец парень. Бабушку любит. Похвально. Смотреть, конечно, не буду.…
Чорны:
Охуенно.
Наверное начну выходить из запоя после этого трека.…
40PT:
Кажуць, хутка ў фестывальны чос Batushka Inc адправіцца, а ўслед BK’s Batushka…
Polaris:
«Хочется по-прежнему показывать детишкам, как делают вещи» .
Я нахожу это интервью хорошим, приятель, не так ли?…
Anastasiya:
40PT написал(а):
Ёсць такая прапанова: пад час мадэрацыі скарачаць надта вялікія цытаты ў каментарыях, калі самі карыстальнікі гэтага не робяць. Тэхнічна гэта ж …
Алексей:
Колючий Вожык:
Gods tower — это был Ураков, он ушел и Леслик поплыл всякой мурой заниматься. Ну вы понимаете кто был гением в GT а кто просто N.O.Z. собственно по этому проекту и видно, пусто…
40PT:
Ёсць такая прапанова: пад час мадэрацыі скарачаць надта вялікія цытаты ў каментарыях, калі самі карыстальнікі гэтага не робяць. Тэхнічна гэта ж магчыма?…
Альбом и правда хорош. Как, кстати, и предыдущий. Дедушки в отличной форме.
Очень приятно, что даже Кирк Хэммет, один из величайших гитаристов мирового уровня в рок-музыке, это признает.