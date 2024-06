JUDAS PRIEST «Invincible Shield» — лучший альбом года! Пока что…

Да, пару слов об итогах нашего голосования, которое в этот раз захватило не полгода, а первые пять месяцев 2024. Топ-5 оккупировали JUDAS PRIEST Invincible Shield, MY DYING BRIDE A Mortal Binding, KERRY KING From Hell I Rise, DEICIDE Banished By Sin и BORKNAGAR Fall. Хорошо также зашел сольник Дикинсона, DARKTHRONE и PAIN — а также, имхо, недооценили HIGH ON FIRE. На будущей голосовалке я учту пожелания в комментариях (можно их, если что интересное вспомните, дополнять) — ну а пока поздравления летят старине Робу и компании, которые спустя пять десятков лет творческой карьеры способны не только выдавать классные, хитовые и просящиеся на повтор альбомы, но и активно, здорово выступать на концертах, по-прежнему будоража фанатские (д)уши фирменными высокими нотами.

Kirk Hammett: «Говоря о METALLICA, мы молимся на алтаре JUDAS PRIEST. Их музыка значит для нас невероятно много. А то, как Glenn Tipton и K.K. Downing играли на гитарах… эти люди, говоря попросту, — архитеркторы, создатели хэви-метала как мы его знаем».

Rob Halford считает своих гитаристов (понятно, нынешних, уже без KK) залогом, что на Invincible Shield дело не остановится. «Richie Faulkner — это бездонный колодец гитарных идей. А Glenn Tipton — обладатель целой коллекции риффов, которые мы до сих пор не использовали. Как известно, хороший рифф живет вечно! Главное, уметь его подать. Но когда идея сформировалась, к чему останавливаться? Мне кажется, творческий огонь в нас сейчас горит ярким пламенем, и это чувство появилось задолго до реализации Invincible Shield — не покидая и поныне. В настоящий момент мы сосредоточены на гастролях в поддержку альбома, но туры закончатся — и что делать дальше?

Мне кажется, JUDAS PRIEST всегда поддерживал свою актуальность в метал-мире, демонстрируя всем, на что мы способны и что планируем делать в будущем. И, ко всему прочему, цифра 19 мне просто не нравится. Это нечетное число. А я всегда любил четные. Например, 20».

Количество просмотров: 92