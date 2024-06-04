Интервью. Рустам Шакирзянов: «До недавнего времени я был секретным участником YOTH IRIA и выступал с закрытым лицом»

Достаточно любопытная новость поступила от уважаемой в темных кругах греческой группы YOTH IRIA в этом апреле: с вокальной должности ушел Magus, а роль фронтмена занял Рустам Шакирзянов, лидер российской группы RAKOTH, много лет назад переехавший в Ирландию, успевший поиграть на басу в CRUACHAN, возглавляющий дэз-думовый ирландский проект SUPERSTATIC. Как он там оказался, как себя ощущает — наше небольшое интервью между переездами Рустама с фестиваля на фестиваль.

Сколько у тебя групп на данный момент? Можешь вкратце рассказать, что в каждой из них происходит? (Особенно интересна судьба RAKOTH — если этот проект как-то еще существует.)

Итак…

RAKOTH: Новый альбом сочинён уже аж с 2017 года. И наконец-то я занялся его записью. Надеюсь, допишу в этом году.

UBMRAL PRESENCE: Ничего, в общем-то, не происходит. Есть несколько новых песен, но пока лежат в запасе.

SUPERSTATIC: Есть два альбома. Активно выступаем вживую, правда, пока только по Ирландии. Но в этом году есть планы на Хорватию и Голландию.

YOTH IRIA: Я записал с ними альбом. Должен выйти в сентябре, насколько я знаю. Группа много выступает. На фестивалях на вокале обычно я, а в турах и мелких клубах Орестис, их предыдущий «живой» вокалист. Но есть и исключения — например, на Хеллфесте мы будем оба.

В YOTH IRIA ты сменил самого маэстро Магуса. Как попал туда? Похоже ли это на мечту?

Промоушен-группа D Metal Galaxy, которой я до этого давал пару видеоинтервью, как-то организовала концерт YOTH IRIA в Дублине. Они же пригласили SUPERSTATIC на разогрев. YOTH IRIA в последний момент не смогли приехать, и SUPERSTATIC оказался хэдлайнером. По счастливому совпадению, участник D Metal Galaxy Ник Катсинис был (и сейчас является) менеджером YOTH IRIA. Он сказал мне, что Магус уходит, группа ищет замену, и предложил устроить прослушивание. Я записал несколько демо-песен, и они меня позвали в группу. Правда, до недавнего времени я был секретным участником и выступал с закрытым лицом. Мечта — не мечта, но на сцене с ними мне интересно.

Насколько удобно работать с музыкантами из Греции, проживая в Ирландии?

Работать удобно вполне. Записываю вокалы я в своей студии. А на фестивали прилетаю отдельно, там встречаемся и играем. Репетировать вместе не получается, но и не надо.

Кстати, почему Магус ушел? Что он вообще за человек в жизни — так ли мрачен, оккультен и страшен, как рисует творчество и легенды?

Лично познакомиться с ним мне так и не довелось пока, несмотря на то, что я приезжал на мини–тур в Грецию. Так что судить не могу. Ушёл он, насколько я понимаю, из–за того, что ему нужно больше времени для нового сольного проекта THE MAGUS.

Чем больше всего запомнилось время, проведенное в CRUACHAN? И почему расстались?

На сцене с ними весело. И большинство участников группы хорошие и весёлые люди, с которыми я и вне Круахана продолжаю общаться. Расстались потому, что не сошлись характерами с лидером группы Китом.

Нравится ли тебе роль фронтмена? Бывает ли, что волнуешься, выходя на сцену? И бывают ли провальные выступления? (Забыл лирику, плохо себя чувствовал, дрянное настроение, перепил, да мало ли что!)

Ну, фронтменом в некотором роде я был и в Ракоте, на пару с Пьером Нуаром. Так что не привыкать. :) Не волнуюсь никогда. Сцена для меня как убежище, самое спокойное место, наверное. Провальных выступлений не было. Даже если были какое–то косяки (у кого угодно из группы), это нормально, никого это особо не волновало.

Как давно ты уехал из России, и почему? С чем больше всего ассоциируется некогда родной Обнинск?

В 2016–м. За год до этого я ездил в Ирландию туристом. Понравилось — переехал. Обнинск ассоциируется с детством и юностью. Ну и с началом Ракота.

Кстати, что считаешь вершиной карьеры группы RAKOTH?

Да я даже не знаю, что считать «карьерой» группы. Наверное, наиболее заметный момент — контракт с Earache Records, на котором вышли Tiny Deaths и переиздание Planeshift.

Почему ты называешь себя разными именами в разных группах? То Noctulius, То Alex, то He?

Noctulius — моё имя из определённого учения, которому, собственно, посвящён проект UBMRAL PRESENCE. С Алексом сложнее. Если посмотреть на состав группы, указанный на альбоме Key To The Abyss Суперстатика, то можно заметить, что все члены группы имеют «говорящие» имена. А Алекс — это я. Просто Алекс. Элементарно для контраста с остальными. Ник «HE» придумал Джим из YOTH IRIA: это должно было быть временное имя, пока они меня не объявят официально. Под ним я выступал с закрытым лицом.

Чем еще занимаешься помимо музыки? Часто ли ходишь на концерты (не свои)? Что впечатлило из увиденного в последнее время?

Помимо музыки читаю книги, смотрю кино, играю в видеоигры, гуляю по горам и так далее. На концерты хожу время от времени. Лучше за последнее время — концерт SUNN O))) в Национальном Концертном Зале в Дублине. Я их видел вживую в третий раз — каждый раз уникален. Ну и вот только что вернулся с фестиваля Wave Gotik Treffen. Как всегда, просто великолепно.

Вообще, какой концерт был первым в твоей жизни?

Мой собственный концерт с хором музыкальной школы. Ездили выступать в Калугу. :))) Из металлических концертов, наверное, концерт группы STONEHENGE в ДК ЗИЛ в Москве. В этой группе тогда играл Сергей Лазарь, ещё до ROSSOMAHAAR и ARKONA. Он меня пригласил посмотреть.

Чего бы хотелось в этом году достигнуть — из реального, и из разряда мечтаний?

Из реального: дозаписать и свести ракотовский альбом–долгострой. Дождаться выхода альбома YOTH IRIA. Выступить на Хеллфесте. Про мечтания не будем. :)

Три вещи, которые радуют в жизни больше всего?

В этом месте должна быть долгая пауза, после которой следовало бы «Satan…». :)) Музыка меня радует. Остальные вещи обсуждать не будем.

Просто что-нибудь от себя!..

Всем чмоки, Аве Сатанас и вот это всё.

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