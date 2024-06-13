Давно не слышались! Новый сингл SÓLSTAFIR «Hin Helga Kvöl»Новинки и новости
Четыре года прошло с факта выхода последнего на сегодняшний день (и, имхо, не лучшего в дискографии) альбома SÓLSTAFIR Endless Twilight Of Codependent Love, но, к счастью, исландский вулкан еще не потух. По завершению контракта с Season of Mist группа подписалась на Century Media — и, не анонсируя пока ни дат, ни планов по выпуску лонплея, показала тяжелый и плотный по звуку сингл «Hin Helga Kvöl». Прям-таки возвращение к корням!
Aðalbjörn Tryggvason: «Это песня об умирании. Об осознании своей смертности, того, что последний день, конец твоего мира случится скорее раньше, чем позже. И ты сознательно к нему движешься — к своему личному Армагеддону или Рагнареку. А что будет дальше? Мы переродимся или просто станем едой для червей?»…
Хороший вопрос, хорошая песня, хорошая — и, главное, вечная — тема.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 240
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2 комментария
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Комментарии
Другой Александр:
Какая-то румынская Ария. Остальное творчество не слышал, но этот трэк прнравился:
Trooper — Vlad Tepes
https://youtube.com/watch?v=6e4nyo9ber0&pp=ygUSdHJvb3BlciB2bGFkIHRlcGVz…
juris:
juris:
Ветошь:
Дружище Христос:
DimaCar написал(а):
Вокруг имени Judas Priest уже образовался своеобразный ореол непогрешимости и я не уверен что это так уж хорошо. Выйди эта работа под другим образом…
Sonder77:
Potato Lich написал(а):
Альбом и правда хорош. Как, кстати, и предыдущий. Дедушки в отличной форме.
Очень приятно, что даже Кирк Хэммет, один из величайших гитаристов…
Ad Noctum:
DimaCar написал(а):
Вокруг имени Judas Priest уже образовался своеобразный ореол непогрешимости
Ну х/з, х/з, что там, и для кого там образовалось. Альбомы с Demolition …
MrT:
Ну якщо врахувати,що дружина і він православні то все зрозуміло. » Бо телефон це забавка сотони!» Да і чесно кажучи розповідати такі історії в 2024 році це як лікувати р…
Илюха ноготочки:
Да он наверно телефон на водку в ломбарде обменял, чего рассказывает то.…
DimaCar:
Вокруг имени Judas Priest уже образовался своеобразный ореол непогрешимости и я не уверен что это так уж хорошо. Выйди эта работа под другим образом и именем, возможно ни…
Potato Lich:
Альбом и правда хорош. Как, кстати, и предыдущий. Дедушки в отличной форме.
Очень приятно, что даже Кирк Хэммет, один из величайших гитаристов мирового уровня в рок-м…
Писюн с глазами:
Чорны написал(а):
Охуенно.
Наверное начну выходить из запоя после этого трека.
Ну чего, как ты там? Если что, лучше капельника зови.…
Писюны в глазах:
Отлично! Вот бы весь альбом такой
зачотненько — такими темпами они снова блэкуху заиграют