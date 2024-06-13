solstafir band new album song
13.06.2024

Давно не слышались! Новый сингл SÓLSTAFIR «Hin Helga Kvöl»

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Четыре года прошло с факта выхода последнего на сегодняшний день (и, имхо, не лучшего в дискографии) альбома SÓLSTAFIR Endless Twilight Of Codependent Love, но, к счастью, исландский вулкан еще не потух. По завершению контракта с Season of Mist группа подписалась на Century Media — и, не анонсируя пока ни дат, ни планов по выпуску лонплея, показала тяжелый и плотный по звуку сингл «Hin Helga Kvöl». Прям-таки возвращение к корням!

Aðalbjörn Tryggvason: «Это песня об умирании. Об осознании своей смертности, того, что последний день, конец твоего мира случится скорее раньше, чем позже. И ты сознательно к нему движешься — к своему личному Армагеддону или Рагнареку. А что будет дальше? Мы переродимся или просто станем едой для червей?»…

Хороший вопрос, хорошая песня, хорошая — и, главное, вечная — тема.

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2 комментария

  • Ветошь написал(а):

    Отлично! Вот бы весь альбом такой https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • juris написал(а):

    зачотненько — такими темпами они снова блэкуху заиграютhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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