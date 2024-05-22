Metalheads
22.05.2024

Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024

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Немного нестандартно в этот раз, но поскольку сайт уходит на небольшие каникулы, надо оставить, о чем поговорить. Итак, по итогам января-мая 2024 предлагаю выбрать лучшие релизы — что понравилось больше всего из вышедшего по сей день — а заодно добавить в комментариях свои фавориты из числа коих в списке нет.

Кандидаты, которые наберут наибольшее количество плюсов (а также релизы мая, которых пока нет в Сети, например, WORMWOOD The Star и ROTTING CHRIST Pro Xristoy), войдут в следующее голосование по итогам 2024.

Голосовать можно до 6 июня включительно.

**Можно выбрать восемь альбомов.

Лучший тяжелый альбом зимы-весны 2024

результаты

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Количество просмотров: 1 716

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35 комментариев

  • К написал(а):

    А что на этом сайте про металл пишут?

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  • HNKNTNH написал(а):

    Не хватает достойных альбомов 2024г. следующих групп:
    Ribspreader
    Necrowretch
    Deathropy
    Eternal Storm
    Austrian Death Machine
    Suicidal Angels
    Granitader
    Blood Red Delusion

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  • Metaller555 написал(а):

    Абсолютные фавориты — MDB и Hell:On. Это просто мегахиты! А так и Брюс молодец, и Керри, и древние Judas Priest, и новые Skeletal Remains…

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  • Ігор написал(а):

    А мне больше других понравился «Ovdan»,израильтян Tomorrow’s Rain.

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  • Пион с глазами написал(а):

    Eternal storm правда интересная штука.

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  • Другой Александр написал(а):

    Mutiilation по любому должен быть в списке)

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  • Ad Noctum написал(а):

    К написал(а):
    А что на этом сайте про металл пишут?

    Здесь играют только блюзы – музыку чёрных (с)

    >>>
  • Кирилл Юрич написал(а):

    Я бы ещё добавил несколько достойных внимания релизов:

    In Vain-Solemn
    Monkey3 — Welcome to the Machine
    Necrowretch -Swords od Dajjal
    Pineapple Thief — It leads to this
    P.O.D. — Ventas
    Ледъ — Ни чужих, ни своих

    >>>
  • Кирилл Юрич написал(а):

    Кирилл Юрич написал(а):
    Я бы ещё добавил несколько достойных внимания релизов:

    In Vain-Solemn
    Monkey3 — Welcome to the Machine
    Necrowretch -Swords of Dajjal
    Pineapple Thief — It leads to this
    P.O.D. — Veritas
    Ледъ — Ни чужих, ни своих

    >>>
  • имя написал(а):

    Aquilus, Hauntologist, Vipassi в топ года. Упомяну из понравившегося новый проект Джоша Грэма Guiltless (EP, альбом в 2025), Downcross, Slower, Atræ Bilis, Austere. Ещё не слушал Horn, Fractal Gates, и EP ACOD. Жду новую Julie Christmas.

    >>>
  • Костя написал(а):

    Извините, до 28 июня? Или до 28 мая? Потому что, если до 28.06.,то это не мини-отпуск…

    >>>
  • Черноярец написал(а):

    Предлагаю добавить DARKSPACE -II — значимое ведь явление в блэк-метале.

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Костя написал(а):
    Извините, до 28 июня? Или до 28 мая? Потому что, если до 28.06.,то это не мини-отпуск…
    Мая ))

    >>>
  • Gennadius777 написал(а):

    Брайды не только тут в первых рядах, но и в зарубежных метал чартах. Как фэн M.D.B. скажу,что новый альбом на голову выше предпоследнего. Видимо Аарон воспрял духом,как ушла болезнь дочки. Всё как надо,и гроул и чистый вокал. «The Apocalyptist»- здесь вообще у Аарона столько накипело,на более 11минут. Шедевральный альбом! P.S. Да, в списке не хватает P.O.D. Неплохой альбом парни сделали.

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Другой Александр написал:
    Mutiilation по любому должен быть в списке)
    Ещё Vorga:
    https://vorgaband.bandcamp.com/album/beyond-the-palest-star

    >>>
  • Кирилл Юрич написал(а):

    А как же не внесли в список новый Burzum — «The Land of Thule» ?!?!
    Альбом хорош, атмосферный. Так мало кто умеет.)

    >>>
  • DimaCar написал(а):

    А Firewind хде?http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif

    >>>
  • W8tan написал(а):

    Diocletian, black flux. Один мейнстрим и тот говененький

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Anette Olzon — Rapture, очень хороший симфо-метал, как можно не включить просто шикарный Furze — Caw Entrance, и да Burzum — The Land of Thule, это даже не дань уважения Мастеру, альбом на самом деле атмосферный и интересныйhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Вот ещё (может кому понравится) два мало раскрученных альбома:
    Striker — Ultrapower https://youtu.be/mEgTooBect8?si=StiJ66ZtaVgJPInE
    Suicidal Angels — Profane Prayer
    https://youtu.be/gPKs9Tyk1Sc?si=XOf5LqVI232LJ9sM
    https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Алексей написал(а):

    А где же сольник Jasta? Нереально бодрящий трэш-кор, в один день с Керри Кингом и Пэйном вышел. Это упущение!))))

    >>>
  • Другой Александр написал(а):

    Другой Александр написал:
    Другой Александр написал:
    Mutiilation по любому должен быть в списке)
    Ещё Vorga:
    https://vorgaband.bandcamp.com/album/beyond-the-palest-star
    Ёпта! Про Kawir забыл:
    https://soulsellerrecords.bandcamp.com/album/kydoimos

    >>>
  • Pat написал(а):

    Hauntologist [проект музыкантов Mgła] не включен в список. Очень сильный релиз.

    >>>
  • Volden написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Другой Александр написал:
    Другой Александр написал:
    Mutiilation по любому должен быть в списке)
    Ещё Vorga:
    https://vorgaband.bandcamp.com/album/beyond-the-palest-star
    Ёпта! Про Kawir забыл:
    https://soulsellerrecords.bandcamp.com/album/kydoimos
    Да, последний Kawir очень зашёл

    >>>
  • juris написал(а):

    пачиму в списке нету Каннибалов?!https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif это просто возмутительноhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Чорны написал(а):

    Cephalotripsy подожду.
    Один чел здесь информировал, чтро скоро будет альбом.

    >>>
  • Sonder77 написал(а):

    juris написал(а):
    пачиму в списке нету Каннибалов?! это просто возмутительно
    У них вообще то в прошлом году альбом выходил.

    >>>
  • Bronco написал(а):

    Zakk Sabbath — Doomed Forever Forever Doomed нема. Настя, как же так?

    >>>
  • Bronco написал(а):

    А так, за 5 месяцев, безусловный фаворит Judas Priest — Invincible Shield. Прям прорыв какой-то неожиданный, особенно если с бонусами, и скорее всего лучший альбом года. Они так то всегда держали очень высокий уровень, но в этом году прям удивили. Также в разной степени шикарны и хороши My Dying Bride,
    Accept, Bruce Dickinson, ну и Zakk Sabbath, которого забыли внести в список.

    >>>
  • тварЪ написал(а):

    Джудас прист на первом месте….вот по этому вас говнарями и называют!!

    >>>
  • nihildrive написал(а):

    Downcross — «White Tower»
    Dekonstruktor — «Death Beat»
    Antichrist Siege Machine — «Vengeance Of Eternal Fire»
    Malist — «Of Scorched Earth»
    Hauntologist — «Hollow»
    Heresiarch — «Edifice»

    >>>
  • Дружище Христос написал(а):

    тварЪ написал(а):
    Джудас прист на первом месте….вот по этому вас говнарями и называют!!
    Не нас, а вас.

    >>>
  • KLINDUK написал(а):

    Chelsea Wolfe и MDB https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif
    Дика Брюкинсона и Джудасов даже слушать не стану.
    Где новый Варгуша? https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Дед Аким написал(а):

    Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожеланиеhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Дед Аким написал(а):

    Настя, я так думаю тебе впринципе не нравится мышление и философия психология Варга. Жизнь в благополучном Западе, я тоже не все его идеи одобряю, но некоторые интересные мысли у него есть, это интеллектуал мощный!!! Плюс один из отцов Блэка и великолепнейший талантливый музыкант!!!

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