Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024

Голосуем! Лучшие альбомы зимы-весны 2024Блог
Немного нестандартно в этот раз, но поскольку сайт уходит на небольшие каникулы, надо оставить, о чем поговорить. Итак, по итогам января-мая 2024 предлагаю выбрать лучшие релизы — что понравилось больше всего из вышедшего по сей день — а заодно добавить в комментариях свои фавориты из числа коих в списке нет.
Кандидаты, которые наберут наибольшее количество плюсов (а также релизы мая, которых пока нет в Сети, например, WORMWOOD The Star и ROTTING CHRIST Pro Xristoy), войдут в следующее голосование по итогам 2024.
Голосовать можно до 6 июня включительно.
**Можно выбрать восемь альбомов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 1 716
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35 комментариев
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Комментарии
Дружище Христос:
Какой только хуйни люди не выдумают, чтобы не принимать тот простой факт, что после смерти их просто не будет.…
juris:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):
RA2SHA
RA2SHA zharit…
D:
Нашлась ещё одна похожая обложка.
Поляки Besatt -Demonicon (2010)…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Посмотрел обозрение сделанное Настей… и…. понял что почти ничего не потерял. Современная фестивальная американская метал сцена в общем-то далека от моих любимых …
juris:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
(Baby Reindeer, 2024) — это плохой популярный сериал, там блять одни гомики и извращенцы всех мастей))
Это плохие гомосек…
Другой Александр:
Сложно египтянам жилось. Я помню, в девяностых, когда я ещё дошкольником был, у нас в городе по домам ходили свидетели Иеговы и раздавали свою брошюру. «Сторжевая баш…
Другой Александр:
Anastasiya написала:
Другой Александр написал:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокирова…
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)
https://rknweb.ru/b…
juris:
Другой Александр:
Блин, ну что за тормоза работают в РКН! Я два года стучал на вас фирмачам, а они только сейчас соизволили заблокировать)…
Дед Аким:
Настя, я так думаю тебе впринципе не нравится мышление и философия психология Варга. Жизнь в благополучном Западе, я тоже не все его идеи одобряю, но некоторые интер…
Дед Аким:
Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожелание…
А что на этом сайте про металл пишут?
Не хватает достойных альбомов 2024г. следующих групп:
Ribspreader
Necrowretch
Deathropy
Eternal Storm
Austrian Death Machine
Suicidal Angels
Granitader
Blood Red Delusion
Абсолютные фавориты — MDB и Hell:On. Это просто мегахиты! А так и Брюс молодец, и Керри, и древние Judas Priest, и новые Skeletal Remains…
А мне больше других понравился «Ovdan»,израильтян Tomorrow’s Rain.
Eternal storm правда интересная штука.
Mutiilation по любому должен быть в списке)
К написал(а):
А что на этом сайте про металл пишут?
Здесь играют только блюзы – музыку чёрных (с)
Я бы ещё добавил несколько достойных внимания релизов:
In Vain-Solemn
Monkey3 — Welcome to the Machine
Necrowretch -Swords od Dajjal
Pineapple Thief — It leads to this
P.O.D. — Ventas
Ледъ — Ни чужих, ни своих
Кирилл Юрич написал(а):
Я бы ещё добавил несколько достойных внимания релизов:
In Vain-Solemn
Monkey3 — Welcome to the Machine
Necrowretch -Swords of Dajjal
Pineapple Thief — It leads to this
P.O.D. — Veritas
Ледъ — Ни чужих, ни своих
Aquilus, Hauntologist, Vipassi в топ года. Упомяну из понравившегося новый проект Джоша Грэма Guiltless (EP, альбом в 2025), Downcross, Slower, Atræ Bilis, Austere. Ещё не слушал Horn, Fractal Gates, и EP ACOD. Жду новую Julie Christmas.
Извините, до 28 июня? Или до 28 мая? Потому что, если до 28.06.,то это не мини-отпуск…
Предлагаю добавить DARKSPACE -II — значимое ведь явление в блэк-метале.
Костя написал(а):
Извините, до 28 июня? Или до 28 мая? Потому что, если до 28.06.,то это не мини-отпуск…
Мая ))
Брайды не только тут в первых рядах, но и в зарубежных метал чартах. Как фэн M.D.B. скажу,что новый альбом на голову выше предпоследнего. Видимо Аарон воспрял духом,как ушла болезнь дочки. Всё как надо,и гроул и чистый вокал. «The Apocalyptist»- здесь вообще у Аарона столько накипело,на более 11минут. Шедевральный альбом! P.S. Да, в списке не хватает P.O.D. Неплохой альбом парни сделали.
Другой Александр написал:
Mutiilation по любому должен быть в списке)
Ещё Vorga:
https://vorgaband.bandcamp.com/album/beyond-the-palest-star
А как же не внесли в список новый Burzum — «The Land of Thule» ?!?!
Альбом хорош, атмосферный. Так мало кто умеет.)
А Firewind хде?
Diocletian, black flux. Один мейнстрим и тот говененький
Anette Olzon — Rapture, очень хороший симфо-метал, как можно не включить просто шикарный Furze — Caw Entrance, и да Burzum — The Land of Thule, это даже не дань уважения Мастеру, альбом на самом деле атмосферный и интересный
Вот ещё (может кому понравится) два мало раскрученных альбома:
Striker — Ultrapower https://youtu.be/mEgTooBect8?si=StiJ66ZtaVgJPInE
Suicidal Angels — Profane Prayer
https://youtu.be/gPKs9Tyk1Sc?si=XOf5LqVI232LJ9sM
А где же сольник Jasta? Нереально бодрящий трэш-кор, в один день с Керри Кингом и Пэйном вышел. Это упущение!))))
Другой Александр написал:
Другой Александр написал:
Mutiilation по любому должен быть в списке)
Ещё Vorga:
https://vorgaband.bandcamp.com/album/beyond-the-palest-star
Ёпта! Про Kawir забыл:
https://soulsellerrecords.bandcamp.com/album/kydoimos
Hauntologist [проект музыкантов Mgła] не включен в список. Очень сильный релиз.
Другой Александр написал(а):
Другой Александр написал:
Другой Александр написал:
Mutiilation по любому должен быть в списке)
Ещё Vorga:
https://vorgaband.bandcamp.com/album/beyond-the-palest-star
Ёпта! Про Kawir забыл:
https://soulsellerrecords.bandcamp.com/album/kydoimos
Да, последний Kawir очень зашёл
пачиму в списке нету Каннибалов?! это просто возмутительно
Cephalotripsy подожду.
Один чел здесь информировал, чтро скоро будет альбом.
juris написал(а):
пачиму в списке нету Каннибалов?! это просто возмутительно
У них вообще то в прошлом году альбом выходил.
Zakk Sabbath — Doomed Forever Forever Doomed нема. Настя, как же так?
А так, за 5 месяцев, безусловный фаворит Judas Priest — Invincible Shield. Прям прорыв какой-то неожиданный, особенно если с бонусами, и скорее всего лучший альбом года. Они так то всегда держали очень высокий уровень, но в этом году прям удивили. Также в разной степени шикарны и хороши My Dying Bride,
Accept, Bruce Dickinson, ну и Zakk Sabbath, которого забыли внести в список.
Джудас прист на первом месте….вот по этому вас говнарями и называют!!
Downcross — «White Tower»
Dekonstruktor — «Death Beat»
Antichrist Siege Machine — «Vengeance Of Eternal Fire»
Malist — «Of Scorched Earth»
Hauntologist — «Hollow»
Heresiarch — «Edifice»
тварЪ написал(а):
Джудас прист на первом месте….вот по этому вас говнарями и называют!!
Не нас, а вас.
Chelsea Wolfe и MDB
Дика Брюкинсона и Джудасов даже слушать не стану.
Где новый Варгуша?
Настя, надо кого-то добавлять, если не ошибаюсь, то насчет Варга третье пожелание
Настя, я так думаю тебе впринципе не нравится мышление и философия психология Варга. Жизнь в благополучном Западе, я тоже не все его идеи одобряю, но некоторые интересные мысли у него есть, это интеллектуал мощный!!! Плюс один из отцов Блэка и великолепнейший талантливый музыкант!!!